🔹 Nombre: NeuroScalp - La precisión neuronal Scalping Bot

Descripción:

NeuroScalp es un avanzado robot scalping AI-powered diseñado para la velocidad, precisión y adaptabilidad a través de todos los símbolos y plazos. Utiliza la lógica de estilo neural para analizar el comportamiento de la vela, la presión del comerciante, y el impulso del mercado con notable precisión.

Este bot detecta la fuerza del comprador/vendedor, evalúa la calidad de las velas recientes y filtra las señales falsas utilizando filtros inteligentes de volatilidad y spread. También cuenta con niveles de equilibrio progresivo y dinámico tomar ganancias de arrastre para bloquear los beneficios como el comercio se mueve favorablemente.

Características principales:

Análisis profundo de la fuerza de las velas.

Punto de equilibrio dinámico inteligente con lógica de compensación personalizada.

Soporta múltiples operaciones abiertas con entradas precisas (ejecución FOK).

Filtrado de volatilidad y spreads para evitar malas condiciones.

Dimensionamiento automático de lotes con lógica de riesgo basada en la renta variable.

Toma de beneficios posterior inteligente que se adapta a la presión del mercado.

Optimizado para todos los pares y plazos.

NeuroScalp le ofrece una precisión quirúrgica y un control del riesgo sin igual, tanto si realiza scalping en los pares más importantes como en los más exóticos.



