NeuroScalp
- Asesores Expertos
- Abraheem Husayn Abraheem Saed
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
🔹 Nombre: NeuroScalp - La precisión neuronal Scalping Bot
Descripción:
NeuroScalp es un avanzado robot scalping AI-powered diseñado para la velocidad, precisión y adaptabilidad a través de todos los símbolos y plazos. Utiliza la lógica de estilo neural para analizar el comportamiento de la vela, la presión del comerciante, y el impulso del mercado con notable precisión.
Este bot detecta la fuerza del comprador/vendedor, evalúa la calidad de las velas recientes y filtra las señales falsas utilizando filtros inteligentes de volatilidad y spread. También cuenta con niveles de equilibrio progresivo y dinámico tomar ganancias de arrastre para bloquear los beneficios como el comercio se mueve favorablemente.
Características principales:
-
Análisis profundo de la fuerza de las velas.
-
Punto de equilibrio dinámico inteligente con lógica de compensación personalizada.
-
Soporta múltiples operaciones abiertas con entradas precisas (ejecución FOK).
-
Filtrado de volatilidad y spreads para evitar malas condiciones.
-
Dimensionamiento automático de lotes con lógica de riesgo basada en la renta variable.
-
Toma de beneficios posterior inteligente que se adapta a la presión del mercado.
-
Optimizado para todos los pares y plazos.
NeuroScalp le ofrece una precisión quirúrgica y un control del riesgo sin igual, tanto si realiza scalping en los pares más importantes como en los más exóticos.