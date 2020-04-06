Fer Goldhunter MT5

Fer Goldhunter trabaja abriendo operaciones a favor de la tendencia, ayudándose con tres medias móviles y un filtro ADX. El EA tiene lotaje dinámico, aumentando según el crecimiento de la cuenta; take profit, stop loss y trailing stop optimizados para dar los mejores resultados en una temporalidad de M15 con el XAUUSD (Oro/Dólar).





Características:

El bot esta optimizado para trabajar con XAUUSD en temporalidades M15. Se puede optimizar para usar en otros símbolos.





Balance recomendado:

50 USD con cuenta CENT

con cuenta 500 USD con cuenta STANDARD

con cuenta 50000 USD para CUENTAS DE FONDEO





Para conseguir el resto de los sets optimizados solicitarlo por mensaje privado.





Parámetros configurables:



Lotaje fijo

Lotaje dinámico en base al balance de la cuenta : El lote va aumentando a medida que aumenta el balance de la cuenta.

: El lote va aumentando a medida que aumenta el balance de la cuenta. Take Profit

Stop Loss

Trailing Stop

Número máximo de operaciones que abre el EA

Grid

Distancia entre operaciones del grid

Multiplicador de martingala

Cantidad máxima de operaciones en grid que puede abrir

Medias móviles : Configuración de las medias móviles

: Configuración de las medias móviles Filtro de horarios de trading

Límite de drawdown diario máximo : Si alcanza el drawdown diario máximo el bot deja de operar hasta el día siguiente (ideal para las fases de las cuentas de fondeo)

: Si alcanza el drawdown diario máximo el bot deja de operar hasta el día siguiente (ideal para las fases de las cuentas de fondeo) Objetivo de ganancia total en porcentaje

Filtro ADX: Operar con mercado en rango lateral, en tendencia o en ambos





Soporte:

Solicitar sets optimizados y soporte por mensaje privado de MQL5.