Fer Goldhunter MT5
- Asesores Expertos
- Fernando David Costa
- Versión: 2.0
- Actualizado: 11 agosto 2025
- Activaciones: 5
Fer Goldhunter trabaja abriendo operaciones a favor de la tendencia, ayudándose con tres medias móviles y un filtro ADX. El EA tiene lotaje dinámico, aumentando según el crecimiento de la cuenta; take profit, stop loss y trailing stop optimizados para dar los mejores resultados en una temporalidad de M15 con el XAUUSD (Oro/Dólar).
Características:
El bot esta optimizado para trabajar con XAUUSD en temporalidades M15. Se puede optimizar para usar en otros símbolos.
Balance recomendado:
- 50 USD con cuenta CENT
- 500 USD con cuenta STANDARD
- 50000 USD para CUENTAS DE FONDEO
Para conseguir el resto de los sets optimizados solicitarlo por mensaje privado.
Parámetros configurables:
- Lotaje fijo
- Lotaje dinámico en base al balance de la cuenta: El lote va aumentando a medida que aumenta el balance de la cuenta.
- Take Profit
- Stop Loss
- Trailing Stop
- Número máximo de operaciones que abre el EA
- Grid
- Distancia entre operaciones del grid
- Multiplicador de martingala
- Cantidad máxima de operaciones en grid que puede abrir
- Medias móviles: Configuración de las medias móviles
- Filtro de horarios de trading
- Límite de drawdown diario máximo: Si alcanza el drawdown diario máximo el bot deja de operar hasta el día siguiente (ideal para las fases de las cuentas de fondeo)
- Objetivo de ganancia total en porcentaje
- Filtro ADX: Operar con mercado en rango lateral, en tendencia o en ambos
Soporte:
Solicitar sets optimizados y soporte por mensaje privado de MQL5.