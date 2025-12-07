CopierMT4ToMT4

Handelskopierer für MT4 Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals Lokaler Betrieb ohne DLL-Nutzung Optionaler langsamer Überwachungsmodus Kompatibel mit Firmen- und Privatkonten

Handelskopierer MT4 zu MT4







Fortgeschrittener Multi-Account Trade Copier für MT4/MT5 - Master & Slave Synchronisation





Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Multi-Account Trade Copier System, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine schnelle, stabile und flexible Synchronisation zwischen MT4/MT5 Konten benötigen.

Er unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, Echtzeit-Spiegelung von Aufträgen, anpassbare Regeln zur Handelsfilterung, manuelles Symbol-Mapping und ein eingebautes visuelles Dashboard zur Überwachung der Kopieraktivitäten.









---





Hauptmerkmale





Multi-Account-Kopieren (Unbegrenzte Anzahl von Slaves)





Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Slave-Terminals an einen einzigen Master an.

Trades werden sofort mit präziser Lot-Konvertierung und Order-Typ-Abgleich kopiert.





Live-Dashboard im Chart





Ein übersichtliches und modernes Dashboard erscheint direkt auf dem Chart und zeigt:





Anzahl der aktiven Slave-Konten





Verbindungsstatus (Verbunden / Getrennt / Wartend)





Kopiermodus (Master / Slave)





So haben Sie vollen Einblick in die Kopieraktivitäten, ohne Protokolle oder externe Tools öffnen zu müssen.





Zuverlässige Trade-Synchronisation





Kopiert alle Marktaufträge





Kopiert und verwaltet schwebende Aufträge





Kopiert SL/TP-Updates und Änderungen





Sicheres Close-Mirroring (schließt auf dem Slave genau dann, wenn auf dem Master geschlossen wird)





Doppeltes Verifizierungssystem verhindert verpasste Trades





Schleifenschutz verhindert schnelle Öffnungs-/Schließungsprobleme









Stabiler Verbindungsmechanismus





Ein intelligentes Heartbeat-Modul prüft kontinuierlich:





ob der Master aktiv ist





ob die Slave-Konten online sind





ob die Synchronisierung abgeschlossen ist









Wenn eine Verbindung abbricht, wird der Status auf dem Dashboard sofort aktualisiert und der EA versucht, die Verbindung automatisch wiederherzustellen.









---





Symbolzuordnung (manuell & flexibel)





Einige Broker verwenden unterschiedliche Symbolnamen für dasselbe Instrument.

Zum Beispiel:





Master: XAUUSD





Sklave: XAUUSD.a





Ein anderer Broker: GOLD









Die integrierte Funktion Symbol Mapping löst dieses Problem.





Was Symbol Mapping bewirkt





Mit der Funktion Symbol Mapping können Sie die Symbolnamen des Master-Kontos manuell mit den entsprechenden Symbolen des Slave-Kontos verknüpfen, um sicherzustellen, dass alle Trades korrekt kopiert werden, auch wenn die Broker unterschiedliche Namensstrukturen verwenden.





Verwendung





In den EA-Einstellungen können Sie das Symbol-Mapping in diesem Format definieren:





XAUUSD : XAUUSD.a

BTCUSD : BTCUSDm

US30 : US30.cash





Einmal definiert, passt der Kopierer jeden Handel automatisch an und wandelt ihn in das richtige Zielsymbol um.

Dies ist wichtig für Benutzer mit mehreren Brokern oder benutzerdefinierten Symbolformaten.









---





Zusätzliche Funktionen





Magische-Nummern-Filterung





Umgekehrter Kopiermodus





Risikobasierte Losberechnung





Eingebauter Fehlerschutz





Leistungsstarke Datenaustausch-Engine





Und...









