CopierMT4ToMT4
- Utilitys
- Nurhidaya Tullah
- Version: 11.74
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Handelskopierer für MT4
Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals
Lokaler Betrieb ohne DLL-Nutzung
Optionaler langsamer Überwachungsmodus
Kompatibel mit Firmen- und Privatkonten
Handelskopierer MT4 zu MT4
Fortgeschrittener Multi-Account Trade Copier für MT4/MT5 - Master & Slave Synchronisation
Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Multi-Account Trade Copier System, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine schnelle, stabile und flexible Synchronisation zwischen MT4/MT5 Konten benötigen.
Er unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, Echtzeit-Spiegelung von Aufträgen, anpassbare Regeln zur Handelsfilterung, manuelles Symbol-Mapping und ein eingebautes visuelles Dashboard zur Überwachung der Kopieraktivitäten.
---
Hauptmerkmale
Multi-Account-Kopieren (Unbegrenzte Anzahl von Slaves)
Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Slave-Terminals an einen einzigen Master an.
Trades werden sofort mit präziser Lot-Konvertierung und Order-Typ-Abgleich kopiert.
Live-Dashboard im Chart
Ein übersichtliches und modernes Dashboard erscheint direkt auf dem Chart und zeigt:
Anzahl der aktiven Slave-Konten
Verbindungsstatus (Verbunden / Getrennt / Wartend)
Kopiermodus (Master / Slave)
So haben Sie vollen Einblick in die Kopieraktivitäten, ohne Protokolle oder externe Tools öffnen zu müssen.
Zuverlässige Trade-Synchronisation
Kopiert alle Marktaufträge
Kopiert und verwaltet schwebende Aufträge
Kopiert SL/TP-Updates und Änderungen
Sicheres Close-Mirroring (schließt auf dem Slave genau dann, wenn auf dem Master geschlossen wird)
Doppeltes Verifizierungssystem verhindert verpasste Trades
Schleifenschutz verhindert schnelle Öffnungs-/Schließungsprobleme
Stabiler Verbindungsmechanismus
Ein intelligentes Heartbeat-Modul prüft kontinuierlich:
ob der Master aktiv ist
ob die Slave-Konten online sind
ob die Synchronisierung abgeschlossen ist
Wenn eine Verbindung abbricht, wird der Status auf dem Dashboard sofort aktualisiert und der EA versucht, die Verbindung automatisch wiederherzustellen.
---
Symbolzuordnung (manuell & flexibel)
Einige Broker verwenden unterschiedliche Symbolnamen für dasselbe Instrument.
Zum Beispiel:
Master: XAUUSD
Sklave: XAUUSD.a
Ein anderer Broker: GOLD
Die integrierte Funktion Symbol Mapping löst dieses Problem.
Was Symbol Mapping bewirkt
Mit der Funktion Symbol Mapping können Sie die Symbolnamen des Master-Kontos manuell mit den entsprechenden Symbolen des Slave-Kontos verknüpfen, um sicherzustellen, dass alle Trades korrekt kopiert werden, auch wenn die Broker unterschiedliche Namensstrukturen verwenden.
Verwendung
In den EA-Einstellungen können Sie das Symbol-Mapping in diesem Format definieren:
XAUUSD : XAUUSD.a
BTCUSD : BTCUSDm
US30 : US30.cash
Einmal definiert, passt der Kopierer jeden Handel automatisch an und wandelt ihn in das richtige Zielsymbol um.
Dies ist wichtig für Benutzer mit mehreren Brokern oder benutzerdefinierten Symbolformaten.
---
Zusätzliche Funktionen
Magische-Nummern-Filterung
Umgekehrter Kopiermodus
Risikobasierte Losberechnung
Eingebauter Fehlerschutz
Leistungsstarke Datenaustausch-Engine
Und...