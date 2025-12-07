CopierMT4ToMT4

Handelskopierer für MT4
Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals
Lokaler Betrieb ohne DLL-Nutzung
Optionaler langsamer Überwachungsmodus

Kompatibel mit Firmen- und Privatkonten


Handelskopierer MT4 zu MT4



Fortgeschrittener Multi-Account Trade Copier für MT4/MT5 - Master & Slave Synchronisation

Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Multi-Account Trade Copier System, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine schnelle, stabile und flexible Synchronisation zwischen MT4/MT5 Konten benötigen.
Er unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten, Echtzeit-Spiegelung von Aufträgen, anpassbare Regeln zur Handelsfilterung, manuelles Symbol-Mapping und ein eingebautes visuelles Dashboard zur Überwachung der Kopieraktivitäten.


---

Hauptmerkmale

Multi-Account-Kopieren (Unbegrenzte Anzahl von Slaves)

Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Slave-Terminals an einen einzigen Master an.
Trades werden sofort mit präziser Lot-Konvertierung und Order-Typ-Abgleich kopiert.

Live-Dashboard im Chart

Ein übersichtliches und modernes Dashboard erscheint direkt auf dem Chart und zeigt:

Anzahl der aktiven Slave-Konten

Verbindungsstatus (Verbunden / Getrennt / Wartend)

Kopiermodus (Master / Slave)

So haben Sie vollen Einblick in die Kopieraktivitäten, ohne Protokolle oder externe Tools öffnen zu müssen.

Zuverlässige Trade-Synchronisation

Kopiert alle Marktaufträge

Kopiert und verwaltet schwebende Aufträge

Kopiert SL/TP-Updates und Änderungen

Sicheres Close-Mirroring (schließt auf dem Slave genau dann, wenn auf dem Master geschlossen wird)

Doppeltes Verifizierungssystem verhindert verpasste Trades

Schleifenschutz verhindert schnelle Öffnungs-/Schließungsprobleme


Stabiler Verbindungsmechanismus

Ein intelligentes Heartbeat-Modul prüft kontinuierlich:

ob der Master aktiv ist

ob die Slave-Konten online sind

ob die Synchronisierung abgeschlossen ist


Wenn eine Verbindung abbricht, wird der Status auf dem Dashboard sofort aktualisiert und der EA versucht, die Verbindung automatisch wiederherzustellen.


---

Symbolzuordnung (manuell & flexibel)

Einige Broker verwenden unterschiedliche Symbolnamen für dasselbe Instrument.
Zum Beispiel:

Master: XAUUSD

Sklave: XAUUSD.a

Ein anderer Broker: GOLD


Die integrierte Funktion Symbol Mapping löst dieses Problem.

Was Symbol Mapping bewirkt

Mit der Funktion Symbol Mapping können Sie die Symbolnamen des Master-Kontos manuell mit den entsprechenden Symbolen des Slave-Kontos verknüpfen, um sicherzustellen, dass alle Trades korrekt kopiert werden, auch wenn die Broker unterschiedliche Namensstrukturen verwenden.

Verwendung

In den EA-Einstellungen können Sie das Symbol-Mapping in diesem Format definieren:

XAUUSD : XAUUSD.a
BTCUSD : BTCUSDm
US30 : US30.cash

Einmal definiert, passt der Kopierer jeden Handel automatisch an und wandelt ihn in das richtige Zielsymbol um.
Dies ist wichtig für Benutzer mit mehreren Brokern oder benutzerdefinierten Symbolformaten.


---

Zusätzliche Funktionen

Magische-Nummern-Filterung

Umgekehrter Kopiermodus

Risikobasierte Losberechnung

Eingebauter Fehlerschutz

Leistungsstarke Datenaustausch-Engine

Und...



