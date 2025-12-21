Aurelia Forge

Aurelia Forge ist ein Premium Expert Advisor, der für diszipliniertes, professionelles Trading entwickelt wurde - mit einem starken Fokus auf XAUUSD (Gold) und andere volatile Instrumente. Er nutzt bewährte technische Signale, um in Trends einzusteigen, und verwaltet Positionen auf intelligente Weise durch strukturierte Mittelwertbildung, um eine konsistente Performance in dynamischen Märkten zu erzielen.

Aurelia Forge ist elegant im Design und robust in der Ausführung und kombiniert präzises Einstiegs-Timing mit ausgeklügeltem Positionsmanagement, globalen Basket Exits und umfassenden Risikokontrollen - alles in einem sauberen, optimierten MQL5-Code.

Warum Trader Aurelia Forge vertrauen

  • Hervorragend geeignet, um die charakteristischen tiefen Pullbacks von Gold zu erfassen und zu nutzen.
  • Strenge regelbasierte Logik minimiert emotionale Entscheidungen.
  • Hochgradig anpassungsfähig: passt sich aggressiven oder konservativen Stilen durch einfaches Umschalten der Parameter an.
  • Eingebaute Schutzmechanismen für Kapitalschutz und kontrolliertes Engagement.

Ideal für

  • Gold-Trend- und Grid-Trader
  • Hands-off-Portfolio-Erweiterer
  • Alle, die ein zuverlässiges, hochwertiges Volatilitätssystem suchen

Parameterübersicht Aurelia Forge bietet eine vollständige Anpassung durch intuitive Eingaben, die das Risikomanagement, die Auswahl des Zeitrahmens, die wichtigsten Strategieeinstellungen, Ausstiegsregeln, Sitzungsfilter und Verhaltensmodi abdecken. Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD optimiert, aber der EA lässt sich leicht an Ihren bevorzugten Stil anpassen.

Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?

Aurelia Forge liefert professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand. Für detaillierte Setup-Anweisungen, optimierte Set-Dateien, empfohlene Parameter und persönliche Beratung kontaktieren Sie mich bitte direkt.

Schmieden Sie Ihren Vorsprung mit Aurelia Forge. 🛡️✨


Haftungsausschluss & Risikohinweis


Bitte beachten Sie, dass dieser EA auf einer Grid-Handelsstrategie basiert, die ein gewisses Risiko birgt. Während Grid-Systeme unter bestimmten Marktbedingungen effektiv sein können, können sie auch Phasen mit erhöhtem Drawdown aufweisen. Es ist wichtig, dass Sie die Funktionsweise dieser Art von Strategie vollständig verstehen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.

Ich habe diese Strategie in meinem eigenen Live-Konto über einen längeren Zeitraum erfolgreich eingesetzt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die in der Vergangenheit erzielte Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist und dass sich die Marktbedingungen jederzeit ändern können.

Sie sollten niemals mit Geld handeln oder investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Es wird dringend empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen und die Einstellungen entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz anzupassen, bevor Sie live gehen.

Der EA enthält einen harten Stop-Schutzmechanismus zur Risikokontrolle. Mein persönliches Live-Trading-Setup verwendet jedoch keinen festen Stop-Loss, da Backtests mit Stop-Loss nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führten. Es steht den Benutzern frei, dies nach ihren eigenen Präferenzen und Risikomanagementregeln zu konfigurieren.

Bitte beachten Sie, dass der Verkäufer keine Rendite (ROI) garantiert und keine Verantwortung für Handelsverluste übernimmt. Durch die Nutzung dieses EA erkennen Sie alle damit verbundenen Risiken an und übernehmen die volle Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen.


