FHermes - Mean Reversion BUY Strategie für Aktien & ETFs (D1)

FHermes ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit Aktien und ETFs auf dem täglichen Zeitrahmen (D1) entwickelt wurde und ein einfaches, aber wirkungsvolles statistisches Prinzip ausnutzt:

👉 Mean Reversion in strukturell bullischen Märkten.

Der EA ist speziell für Vermögenswerte optimiert, die langfristig zum Wachstum neigen, wie z. B. breit angelegte ETFs und Aktienindizes, bei denen der Kauf vorübergehender Schwächen oft einen statistischen Vorteil bietet.

🔍 Wie FHermes funktioniert

FHermes analysiert die Position des Tagesschlusskurses innerhalb des Kerzenbereichs:

Wenn der Kurs in der Nähe des Tagestiefs schließt, interpretiert der EA dies als vorübergehende Schwäche und eröffnet eine KAUF-Position.

Wenn sich das gleiche Muster an aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt, kann FHermes mehrere Positionen eröffnen und bei Pullbacks Eingänge akkumulieren.

Alle Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs in der Nähe des Tageshochs schließt, was eine mögliche Vollendung der Erholung signalisiert.

Jeder Handel folgt der gleichen unabhängigen Logik, ohne Durchschnittspreise zu berechnen oder bestehende Aufträge zu ändern.

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Nur KAUFEN (optimiert für bullische Märkte)

📊 Zeitrahmen: D1 (Täglich)

📈 Entwickelt für Aktien und ETFs

🔁 Mehrfacher Einstieg bei Wiederholung des Musters

🚫 Kein Stop Loss / Kein Take Profit

🧠 Logik basiert auf Mean Reversion, nicht auf nachlaufenden Indikatoren

⏱ Wird einmal pro Kerze ausgeführt, um Overtrading zu vermeiden

🔢 Positionsmanagement auf Basis der Magischen Zahl

⚡ Leichter und effizienter Code

🧩 Strategie-Philosophie

FHermes jagt nicht den Preisen hinterher und versucht nicht, Höchst- und Tiefststände vorherzusagen.

Sein Ansatz ist reaktiv und statistisch:

Er kauft Schwachstellen in Vermögenswerten, die strukturell dazu neigen, sich im Laufe der Zeit zu erholen.

Diese Methodik wird häufig in institutionellen und systematischen Strategien eingesetzt und ist besonders effektiv bei breit angelegten ETFs und Aktienmärkten.

⚠️ Risikohinweis

FHermes setzt keinen Stop-Loss ein, daher ist er für: liquide und diversifizierte Vermögenswerte Märkte mit einer langfristigen Hausse-Präferenz

Nicht empfohlen für: stark rückläufige Märkte Anlagen mit geringer Liquidität Intraday-Handel



Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung dieses EA auf einem Live-Konto ein ordnungsgemäßes Backtesting und Forward Testing durchzuführen.