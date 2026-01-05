Fhermes

FHermes - Mean Reversion BUY Strategie für Aktien & ETFs (D1)

FHermes ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit Aktien und ETFs auf dem täglichen Zeitrahmen (D1) entwickelt wurde und ein einfaches, aber wirkungsvolles statistisches Prinzip ausnutzt:
👉 Mean Reversion in strukturell bullischen Märkten.

Der EA ist speziell für Vermögenswerte optimiert, die langfristig zum Wachstum neigen, wie z. B. breit angelegte ETFs und Aktienindizes, bei denen der Kauf vorübergehender Schwächen oft einen statistischen Vorteil bietet.

🔍 Wie FHermes funktioniert

FHermes analysiert die Position des Tagesschlusskurses innerhalb des Kerzenbereichs:

  • Wenn der Kurs in der Nähe des Tagestiefs schließt, interpretiert der EA dies als vorübergehende Schwäche und eröffnet eine KAUF-Position.

  • Wenn sich das gleiche Muster an aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt, kann FHermes mehrere Positionen eröffnen und bei Pullbacks Eingänge akkumulieren.

  • Alle Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs in der Nähe des Tageshochs schließt, was eine mögliche Vollendung der Erholung signalisiert.

Jeder Handel folgt der gleichen unabhängigen Logik, ohne Durchschnittspreise zu berechnen oder bestehende Aufträge zu ändern.

⚙️ Hauptmerkmale

  • ✅ Nur KAUFEN (optimiert für bullische Märkte)

  • 📊 Zeitrahmen: D1 (Täglich)

  • 📈 Entwickelt für Aktien und ETFs

  • 🔁 Mehrfacher Einstieg bei Wiederholung des Musters

  • 🚫 Kein Stop Loss / Kein Take Profit

  • 🧠 Logik basiert auf Mean Reversion, nicht auf nachlaufenden Indikatoren

  • ⏱ Wird einmal pro Kerze ausgeführt, um Overtrading zu vermeiden

  • 🔢 Positionsmanagement auf Basis der Magischen Zahl

  • ⚡ Leichter und effizienter Code

🧩 Strategie-Philosophie

FHermes jagt nicht den Preisen hinterher und versucht nicht, Höchst- und Tiefststände vorherzusagen.
Sein Ansatz ist reaktiv und statistisch:

Er kauft Schwachstellen in Vermögenswerten, die strukturell dazu neigen, sich im Laufe der Zeit zu erholen.

Diese Methodik wird häufig in institutionellen und systematischen Strategien eingesetzt und ist besonders effektiv bei breit angelegten ETFs und Aktienmärkten.

⚠️ Risikohinweis

  • FHermes setzt keinen Stop-Loss ein, daher ist er für:

    • liquide und diversifizierte Vermögenswerte

    • Märkte mit einer langfristigen Hausse-Präferenz

  • Nicht empfohlen für:

    • stark rückläufige Märkte

    • Anlagen mit geringer Liquidität

    • Intraday-Handel

Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung dieses EA auf einem Live-Konto ein ordnungsgemäßes Backtesting und Forward Testing durchzuführen.


Weitere Produkte dieses Autors
Ftrades
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FTrades ist ein fortschrittliches Trading-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz im Intraday-Handel zu maximieren. Dieser [EA] erhält BuyStop- und SellStop-Einstiegssignale in einem bestimmten Bereich. Dieser EA verwendet Trailing-Stops, die Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren können, und Sie können den Zeitrahmen angeben, in dem Sie die Trades durchführen möchten. Sie können auch mit Lots oder Prozentsätzen handeln. Die am besten funktionierenden Paare sind EURUSD, USDJPY und XAUUSD. I
FTrades tiny
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FTrades ist ein fortschrittliches Trading-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz im Intraday-Handel zu maximieren. Dieser [EA] erhält BuyStop- und SellStop-Einstiegssignale in einem bestimmten Bereich. Dieser EA verwendet Trailing-Stops, die Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren können, und Sie können den Zeitrahmen angeben, in dem Sie die Trades durchführen möchten. Sie können auch mit Lots oder Prozentsätzen handeln. Die am besten funktionierenden Paare sind EURUSD, USDJPY und XAUUSD. I
FREE
FNasdaq
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
Der Nasdaq Trend Matrix Pro EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor , der speziell für den Handel mit dem NASDAQ-Index (US100 ) entwickelt wurde, indem er die Haupttrendrichtung des Marktes verfolgt. Dieses System kombiniert auf intelligente Weise Multi-Timeframe-Analysen (H1 und D1) , um Handelssignale zu filtern und Positionen nur dann auszuführen, wenn die Trendbedingungen in beiden Timeframes perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das Ergebnis ist eine konsistente, gefilterte und robuste H
FCandles Smoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FCandle geglättet Haben Sie es satt, dass Marktgeräusche und falsche Signale Ihre Trades ruinieren? FCandle Smoothed ist die Lösung, nach der Sie schon lange gesucht haben. Unsere innovative MQL5-Strategie wurde entwickelt, um Handelskerzen zu glätten und Ihnen einen klaren, präzisen Marktüberblick zu verschaffen. Identifizieren Sie die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit gefilterten und zuverlässigen Signalen. Reduzieren Sie das Marktrauschen und vermeiden Sie falsche Ausbrüche mit unsere
FREE
FGoldTrends
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
Dieser EA ermöglicht es Ihnen, den Trend von GOLD genau zu verfolgen. Die Funktionsweise des EA ist einfach, wenn der EA ein Einstiegssignal erkennt, wird er mit diesem Einstieg fortfahren, bis er erkennt, dass der Trend erschöpft ist und aussteigen wird. Sie können konfigurieren, ob der EA sofort ein- und aussteigen soll oder ob Sie ihm eine Margin Bars geben wollen. Dieser EA unterscheidet sich von FCryptoTrends und ist auf Gold spezialisiert. Auch in diesem EA haben wir als Neuheit das Risik
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension