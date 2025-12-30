Build Your Own EA

Build My Own EA ist ein konfigurierbarer MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen sauberen, flexiblen Rahmen für die Zusammenstellung und das Testen ihres eigenen regelbasierten Ansatzes ohne Änderung des Codes wünschen. Er bietet ein RSI-basiertes Einstiegsmodul mit optionaler Trendfilterung (Off / Gleitender Durchschnitt / ADX) und beinhaltet Risikokontrollen wie konfigurierbare Stop Loss und Take Profit sowie Trailing Stop Management. Jedes Modul kann über einfache Eingaben aktiviert oder deaktiviert werden, so dass Sie leicht mit verschiedenen Kombinationen von Logik und Einstellungen experimentieren können.

Zur Gewährleistung der Stabilität und einer breiteren Maklerkompatibilität enthält der EA praktische Sicherheitsvorkehrungen wie die automatische Normalisierung der Losgröße auf die Handelsbeschränkungen des Symbols, Margin-Prüfungen vor der Ausführung und die Handhabung von Stop-Levels, um die Zahl der abgelehnten Aufträge zu reduzieren, wenn die Bedingungen zu nahe am Markt liegen. Wie bei jedem automatisierten Handelssystem hängt die Leistung stark von den Marktbedingungen, den Broker-Einstellungen und der Benutzerkonfiguration ab - der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse können nicht garantiert werden.