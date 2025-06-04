Candle Timer Pro MT5

Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing.

Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse.

Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen.

Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges Tool auf dem Chart, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Spread-Informationen in Echtzeit anzeigt. Das Panel ist vollständig anpassbar und funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, was Händlern hilft, die Timing-Disziplin und Ausführungsgenauigkeit beizubehalten.

Der Indikator wurde so entwickelt, dass er klar und unaufdringlich ist und wichtige Timing-Daten direkt auf dem Chart anzeigt, ohne vom Kursgeschehen abzulenken.

Countdown-Timer, der mit dem aktiven Chart-Zeitrahmen synchronisiert ist

Optionaler Farbwechsel oder Blinken in den letzten Sekunden einer Kerze

Horizontaler Fortschrittsbalken zur Visualisierung der Kerzenbildung in Echtzeit

Spread-Anzeige in Echtzeit mit einstellbarem Aussehen

Konfigurierbare akustische Warnungen vor Kerzenschluss

Umschaltbare Oberflächenkomponenten: Timer, Fortschrittsbalken, Titel und Spread

Drag-and-Drop-Panel-Positionierung direkt auf dem Chart

HauptmerkmaleAnpassungen & Einstellungen

Alle Einstellungen sind auf der Registerkarte "Inputs" des Indikators verfügbar.

Benutzer können Farben, Töne, Sichtbarkeit einzelner Komponenten und Schriftgröße an ihre Handelsumgebung anpassen.

Gespeicherte Konfigurationen können über Charts und Sitzungen hinweg wiederverwendet werden, um ein einheitliches Layout und Verhalten zu gewährleisten.

Panel-Positionierung

Das Panel kann direkt auf dem Chart neu positioniert werden:

Doppelklicken Sie auf das Panel, um den Positionierungsmodus zu aktivieren

Ziehen Sie den Marker an die gewünschte Stelle

Loslassen, um die Positionierung zu bestätigen

Die gewählte Position wird automatisch gespeichert und beim Wechsel des Zeitrahmens oder beim Neuladen des Indikators wiederhergestellt.

Händler, die ein präzises Kerzenschluss-Timing für Ein- oder Ausstiege benötigen

Überwachung von Live-Spreads während volatiler Marktbedingungen

Saubere, minimale Timing-Referenz auf dem Chart ohne Unübersichtlichkeit

Typische AnwendungsfälleÄnderungsprotokoll

Version 1.1