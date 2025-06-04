Candle Timer Pro MT5
- Indikatoren
- DigitalPrime
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 10 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing.
Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse.
Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen.
Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges Tool auf dem Chart, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Spread-Informationen in Echtzeit anzeigt. Das Panel ist vollständig anpassbar und funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, was Händlern hilft, die Timing-Disziplin und Ausführungsgenauigkeit beizubehalten.
Der Indikator wurde so entwickelt, dass er klar und unaufdringlich ist und wichtige Timing-Daten direkt auf dem Chart anzeigt, ohne vom Kursgeschehen abzulenken.Hauptmerkmale
-
Countdown-Timer, der mit dem aktiven Chart-Zeitrahmen synchronisiert ist
-
Optionaler Farbwechsel oder Blinken in den letzten Sekunden einer Kerze
-
Horizontaler Fortschrittsbalken zur Visualisierung der Kerzenbildung in Echtzeit
-
Spread-Anzeige in Echtzeit mit einstellbarem Aussehen
-
Konfigurierbare akustische Warnungen vor Kerzenschluss
-
Umschaltbare Oberflächenkomponenten: Timer, Fortschrittsbalken, Titel und Spread
-
Drag-and-Drop-Panel-Positionierung direkt auf dem Chart
Alle Einstellungen sind auf der Registerkarte "Inputs" des Indikators verfügbar.
Benutzer können Farben, Töne, Sichtbarkeit einzelner Komponenten und Schriftgröße an ihre Handelsumgebung anpassen.
Gespeicherte Konfigurationen können über Charts und Sitzungen hinweg wiederverwendet werden, um ein einheitliches Layout und Verhalten zu gewährleisten.Panel-Positionierung
Das Panel kann direkt auf dem Chart neu positioniert werden:
-
Doppelklicken Sie auf das Panel, um den Positionierungsmodus zu aktivieren
-
Ziehen Sie den Marker an die gewünschte Stelle
-
Loslassen, um die Positionierung zu bestätigen
Die gewählte Position wird automatisch gespeichert und beim Wechsel des Zeitrahmens oder beim Neuladen des Indikators wiederhergestellt.Typische Anwendungsfälle
-
Händler, die ein präzises Kerzenschluss-Timing für Ein- oder Ausstiege benötigen
-
Überwachung von Live-Spreads während volatiler Marktbedingungen
-
Saubere, minimale Timing-Referenz auf dem Chart ohne Unübersichtlichkeit
Version 1.1
-
Die Panelposition wird nun gespeichert und automatisch wiederhergestellt
-
Die Standardposition des Panels wurde angepasst, um Überschneidungen mit dem Handels-Panel zu vermeiden
-
Option zur Änderung der Schriftgröße des Timers (klein / mittel / groß) hinzugefügt
-
Die Länge des Fortschrittsbalkens passt sich nun dynamisch an Schriftgröße und Zeitrahmen an
