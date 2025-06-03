Candle Timer Countdown to Next Bar MT5
- Indikatoren
- DigitalPrime
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 8 September 2025
Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze auf einem MT5-Chart an. Er funktioniert auf ausgewählten Intraday-Zeitfenstern und bietet eine klare, stabile Anzeige.
Merkmale
- Countdown-Timer für Kerzenschluss auf M1-, M15- und H1-Charts
- Feste Position, Schriftart und Farben für einfache Lesbarkeit
- Informative Kopfzeilen und Beschriftungen
- Automatische Entfernung von Diagrammobjekten, wenn sie abgetrennt werden
- Leichte modulare Struktur für zuverlässige Leistung
Wie man ihn benutzt
- Befestigen Sie den Indikator an einem M1, M15 oder H1 Chart.
- Die verbleibende Zeit bis zur Schließung der Kerze wird automatisch angezeigt.
- Wenn der Chart einen nicht unterstützten Zeitrahmen verwendet, wird eine Informationsmeldung angezeigt.
Vorteile
- Übersichtliche Darstellung der Kerzenschlusszeiten für die wichtigsten Intraday-Perioden
- Gebrauchsfertiges Layout ohne manuelle Einrichtung
- Minimale Auswirkung auf das Erscheinungsbild des Charts und die Leistung der Plattform
O aplicativo é excelente, cumpre o prometido, recomendo!!