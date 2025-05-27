Margin Call Shield MT5

Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen


Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 5-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie diese Reihenfolge nach Ihrer eigenen Strategie festlegen.

Warum wurde Margin Call Shield entwickelt?

Bei einer Nachschussforderung oder einem Stop-Out-Szenario schließen Broker und Plattformen ausgewählte Positionen automatisch, ohne dass der Nutzer diesen Prozess kontrollieren kann oder die vollständige Logik kennt. Margin Call Shield wurde entwickelt, um Händlern die Möglichkeit zu geben:

  • ihre eigene, proaktive Sicherheitsmarge festzulegen (z.B. 65% Margin Level),

  • zu wählen, ob Positionen mit dem kleinsten oder dem größten Volumen geschlossen werden sollen,

  • festzulegen, ob das System nur Positionen mit Verlusten, nur Positionen mit Gewinnen oder alle derzeit offenen Positionen auswählen soll,

  • die Positionen nacheinander schließen lassen, wobei jede Schließung darauf abzielt, das Margin-Level schrittweise zu erhöhen und die Auswirkungen auf das Portfolio zu minimieren.

Vergleich: Plattform/Broker vs. Margin Call Shield

Situation Plattform/Broker (Standard) Margin Call-Schutzschild
Auslöseschwelle Vordefiniert vom Broker (z.B. 50% Stop Out) Benutzerdefiniert (z. B. 65 %)
Auswahl-Kriterien Interner Algorithmus des Brokers Von Ihnen gewählte Kriterien (unter Verlierern, Gewinnern oder allen offenen Positionen)
Welche Position wird geschlossen Normalerweise größter Verlust, älteste Position Kleinstes/größtes Volumen - Ihre Strategie
Grad der Personalisierung Keine Volle Kontrolle auf Ihrer Seite

Hauptmerkmale von Margin Call Shield

  • Automatischer Schutz Ihres Kapitals zu Ihren Bedingungen, bevor die Automatisierung des Brokers einsetzt

  • Präzise, anpassbare Strategie - Sie entscheiden, welche Positionen nach welchen Kriterien geschlossen werden sollen (z.B. kleinstes/größtes Volumen, bestimmte Art von Position)

  • Positionen werden einzeln geschlossen - das bedeutet, dass die Marge schrittweise erhöht wird, was die Auswirkungen auf Ihr Portfolio minimiert

  • Läuft unabhängig - keine ständige Überwachung erforderlich

Wie man es benutzt

  1. Legen Sie das Margin Call Shield Level fest - definieren Sie das Margin Level für die Aktivierung des Schutzes (z.B. 65%).

  2. Wählen Sie Ihre Schließungsstrategie:

    • Entscheiden Sie, ob die Positionen mit dem kleinsten oder dem größten Volumen geschlossen werden sollen,

    • Legen Sie fest, ob die Positionen nur aus den Verlierern, nur aus den Gewinnern oder aus allen offenen Positionen ausgewählt werden sollen.

  3. Laden Sie Margin Call Shield als Expert Advisor auf den von Ihnen gewählten Chart im MetaTrader 5.

  4. Stellen Sie sicher, dass "AutoTrading" (MT5) oder "Expert Advisors" (MT5) in Ihrem Terminalaktiviert ist, sonst wird der EA nicht funktionieren.

  5. Überprüfen Sie die korrekte Installation:

    • In MT4: ein lächelndes Gesicht in der oberen rechten Ecke des Charts zeigt an, dass der EA aktiv ist.

    • In MT5: Der EA-Status wird in der Toolbox/im Expertenprotokoll angezeigt, und das Fehlen von Fehlern/Protokollmeldungen bedeutet, dass er ordnungsgemäß läuft.

  6. Das Programm arbeitet automatisch, nachdem die von Ihnen festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Jede ausgewählte Position wird nach und nach geschlossen, um Ihr Margin-Level schrittweise zu erhöhen.

Wichtiger Hinweis zu Margin Call Levels!

Jeder Broker hat individuelle Margin-Call- und Stop-Out-Levels. Bevor Sie das Tool nutzen, sollten Sie sich bei Ihrem Broker erkundigen (oder auf einem Demokonto testen), bei welchem Margin-Level die Plattform beginnt, Ihre Positionen automatisch zu schließen. Setzen Sie Ihr Margin Call Shield-Level über die Stop-Out-Schwelle des Brokers - nur dann wird Ihr System als erstes handeln.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

1. Funktioniert Margin Call Shield auf jedem MT5-Konto und mit jedem Broker? Ja, wenn Ihr Broker das Schließen von Positionen durch EAs erlaubt und keine ungewöhnlichen Beschränkungen aufstellt. Prüfen Sie die Bedingungen Ihres Brokers oder fragen Sie den Support nach einer Bestätigung.

2. Wie überprüfe ich die Margin Call- und Stop Out-Levels meines Brokers? Die besten Möglichkeiten:

  • Konsultieren Sie Ihre Kontovereinbarung oder die Seite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen,

  • Wenden Sie sich direkt an den Kundensupport Ihres Brokers,

  • Testen Sie auf einem Demokonto, indem Sie beobachten, bei welchem Margin-Level die Plattform beginnt, Positionen zu schließen.

3. Eröffnet Margin Call Shield neue Positionen? Nein. Dieses Tool dient nur dazu, Ihre Marge zu schützen, indem es auswählt, welche Ihrer bereits offenen Positionen geschlossen werden sollen, wenn die Marge sinkt. Es leitet keine neuen Positionen ein.

4. Kann ich diesen EA zusammen mit anderen Expert Advisors (Robotern) verwenden? Ja, aber denken Sie daran, dass die Plattform nur einen EA pro Chart zulässt. Margin Call Shield kann mit anderen EAs zusammenarbeiten, sofern jeder auf einem separaten Chart/Instrument läuft. Testen Sie komplexe Setups immer in einem Demokonto.

5. Zeichnet Margin Call Shield Informationen über geschlossene Positionen in der Registerkarte Experten auf?

Ja, jede von Margin Call Shield automatisch geschlossene Position wird in der Registerkarte Experten der MetaTrader 5 Plattform aufgezeichnet. Dort finden Sie detaillierte Informationen, wie z.B. die Ticketnummer der geschlossenen Position, das Instrument, das Volumen, die Schlusszeit und den erzielten Gewinn (Gewinn oder Verlust). So können Sie leicht nachvollziehen, welche Position aufgrund der Aktion dieses Tools geschlossen wurde und wie das finanzielle Ergebnis der Operation aussah.

Mit Margin Call Shield können Sie vorhersehen und entscheiden, welche Positionen in Stresssituationen nach Ihren eigenen Präferenzen und Strategien geschlossen werden sollen, bevor die Plattform automatisch handelt. Das bedeutet, dass Sie mehr Kontrolle über Ihr Portfolio und Ihr Risikomanagement haben.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, können Sie sich gerne an uns wenden - wir helfen Ihnen gerne!


