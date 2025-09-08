Candle Timer Essential MT5

Übersichtlicher Kerzen-Countdown für jeden Chart

Die genaue Kenntnis der verbleibenden Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze hilft dabei, rechtzeitig Handelsentscheidungen zu treffen. Candle Timer Essential MT5 bietet einen sichtbaren Countdown für alle verfügbaren MT5-Zeitrahmen direkt auf Ihrem Chart. Dieses Tool ist zuverlässig, effizient und einfach zu konfigurieren.

Merkmale

  • Echtzeit-Kerzen-Countdown für alle Standard-MT5-Zeitrahmen
  • Anpassbares Farbschema für Header, Timer und Beschreibung
  • Autoadaptives Layout für optimale Sichtbarkeit in jedem Chart
  • Effiziente Verwaltung von Chart-Objekten für eine nahtlose Anzeige
  • Stabiler Betrieb, auch bei benutzerdefinierten oder nicht verfügbaren Timeframes

Verwendung

  1. Fügen Sie Candle Timer Essential MT5 in einen beliebigen Chart ein.
  2. Wählen Sie Ihre bevorzugten Farben auf der Registerkarte Inputs.
  3. Der Countdown-Timer wird automatisch angezeigt und in Echtzeit aktualisiert.
  4. Nutzen Sie den sichtbaren Timer, um Ihren Handelsablauf zu unterstützen.

Vorteile

  • Zeigt präzise Kerzenschlusszeiten an, um den Einstieg und Ausstieg in den Handel zu erleichtern
  • Reduziert das Rätselraten um das Chart-Timing
  • Fügt sich mit anpassbaren Farben in jedes Chart-Setup ein

Candle Timer-Versionen vergleichen

Funktion Countdown bis zum nächsten Balken (kostenlos) Essential Version (dieses Produkt) Profi-Version
Kerzen-Countdown ✓ (nur M1, M15, H1) ✓ (Alle MT5 Zeitrahmen)
Vollständig anpassbare Farben
Verbreitete Anzeige
Fortschrittsbalken
Akustische Warnungen
Ziehen und Ablegen von Bedienfeldern


Suchen Sie nach mehr Anpassungsmöglichkeiten und erweiterten Funktionen? Entdecken Sie Candle Timer Pro MT5 für die Komplettlösung.

Candle Timer Essential MT5 ist ein effektiver Weg, um Ihre Chartübersicht zu verbessern. Ziehen Sie ein Upgrade auf die Pro-Version in Betracht, um erweiterte Optionen wie akustische Warnungen, Spread-Daten im Chart und ein interaktives Panel zu erhalten.


Weitere Produkte dieses Autors
Candle Timer Countdown to Next Bar MT5
DigitalPrime
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze auf einem MT5-Chart an. Er funktioniert auf ausgewählten Intraday-Zeitfenstern und bietet eine klare, stabile Anzeige. Merkmale Countdown-Timer für Kerzenschluss auf M1-, M15- und H1-Charts Feste Position, Schriftart und Farben für einfache Lesbarkeit Informative Kopfzeilen und Beschriftungen Automatische Entfernung von Diagrammobjekten, wenn sie abgetrennt werden Leichte modulare Struktur für zuverlässige Leistu
FREE
Candle Timer Countdown to Next Bar MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Candle Timer Countdown zum nächsten Bar MT4 Free von DigitalPrime Ein zuverlässiger, leichtgewichtiger Candle Timer, der die genaue verbleibende Zeit bis zum nächsten Bar anzeigt - jetzt kostenlos mit Kernfunktionalität erhältlich. Wird von Hunderten von Händlern genutzt und vertraut - über 800 Downloads! Hauptmerkmale Echtzeit-Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss (nur für M1, M15 und H1) Aktualisierungen unabhängig von der Tick-Aktivität des Marktes Minimale CPU-Belastung - funktioniert re
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT5
DigitalPrime
5 (1)
Indikatoren
Überwachen Sie Ihren gleitenden Gewinn oder Verlust als Prozentsatz Ihres Kontostandes live und immer sichtbar direkt in Ihrem Chart! Hauptmerkmale: Echtzeit-Berechnung: Berechnet sofort den kombinierten variablen Gewinn oder Verlust aus allen offenen Trades als Prozentsatz Ihres aktuellen Kontostands. Einfache Anzeige im Chart: Das Ergebnis wird bequem als Etikett in der unteren rechten Ecke Ihres Charts angezeigt - keine Ablenkung, immer sichtbar. Klare Farbkodierung: Grün für Gewinn, rot für
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Überwachen Sie Ihren gleitenden Gewinn oder Verlust als Prozentsatz Ihres Kontosaldos live und immer sichtbar direkt auf Ihrem Chart! Hauptmerkmale: Echtzeit-Berechnung: Berechnet sofort den kombinierten variablen Gewinn oder Verlust aus allen offenen Geschäften als Prozentsatz Ihres aktuellen Kontosaldos. Einfache Anzeige auf dem Chart: Das Ergebnis wird bequem als Etikett in der unteren rechten Ecke Ihres Charts angezeigt - keine Ablenkung, immer sichtbar. Klare Farbkodierung: Grün für Gewinn
FREE
Trade Journal Plus MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Automatisierte Protokollierung von Handelssitzungen und Echtzeit-PnL-Anzeige Übersicht Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 4-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne dass eine manuelle Protokollierung erforderlich ist. Hauptmerkmale Automatisches Session Logging Zeichnet während des Handels automatisch Ein- und Ausstiege, Handelsdauer
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilitys
Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 4-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie die
Candle Timer Pro MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing. Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse. Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen. Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges und hochgradig anpassbares Dienstprogramm für MetaTrader 4, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Echtzeit-Spread-Informationen anzeigt. Alle Elemente sind in einem übersichtlichen, kompakten Panel kombiniert, das mit j
Trade Journal Plus MT5
DigitalPrime
Indikatoren
Automatisches Protokollieren von Handelssitzungen und Anzeige der PnL in Echtzeit Überblick Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne die Notwendigkeit einer manuellen Protokollierung. Hauptmerkmale Automatische Sitzungsprotokollierung Zeichnet automatisch Handelsein- und -ausstiege, Handelsdauer un
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilitys
Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 5-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie die
Candle Timer Pro MT5
DigitalPrime
Indikatoren
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing. Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse. Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen. Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges Tool auf dem Chart, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Spread-Informationen in Echtzeit anzeigt. Das Panel ist vollständig anpassbar und funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, was Händlern hilft, die Timing-Di
