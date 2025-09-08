Übersichtlicher Kerzen-Countdown für jeden Chart

Die genaue Kenntnis der verbleibenden Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze hilft dabei, rechtzeitig Handelsentscheidungen zu treffen. Candle Timer Essential MT5 bietet einen sichtbaren Countdown für alle verfügbaren MT5-Zeitrahmen direkt auf Ihrem Chart. Dieses Tool ist zuverlässig, effizient und einfach zu konfigurieren.

Merkmale

Echtzeit-Kerzen-Countdown für alle Standard-MT5-Zeitrahmen

Anpassbares Farbschema für Header, Timer und Beschreibung

Autoadaptives Layout für optimale Sichtbarkeit in jedem Chart

Effiziente Verwaltung von Chart-Objekten für eine nahtlose Anzeige

Stabiler Betrieb, auch bei benutzerdefinierten oder nicht verfügbaren Timeframes

Verwendung

Fügen Sie Candle Timer Essential MT5 in einen beliebigen Chart ein. Wählen Sie Ihre bevorzugten Farben auf der Registerkarte Inputs. Der Countdown-Timer wird automatisch angezeigt und in Echtzeit aktualisiert. Nutzen Sie den sichtbaren Timer, um Ihren Handelsablauf zu unterstützen.

Vorteile

Zeigt präzise Kerzenschlusszeiten an, um den Einstieg und Ausstieg in den Handel zu erleichtern

Reduziert das Rätselraten um das Chart-Timing

Fügt sich mit anpassbaren Farben in jedes Chart-Setup ein

Candle Timer-Versionen vergleichen

Funktion Countdown bis zum nächsten Balken (kostenlos) Essential Version (dieses Produkt) Profi-Version Kerzen-Countdown ✓ (nur M1, M15, H1) ✓ (Alle MT5 Zeitrahmen) ✓ Vollständig anpassbare Farben ✗ ✓ ✓ Verbreitete Anzeige ✗ ✗ ✓ Fortschrittsbalken ✗ ✗ ✓ Akustische Warnungen ✗ ✗ ✓ Ziehen und Ablegen von Bedienfeldern ✗ ✗ ✓





Suchen Sie nach mehr Anpassungsmöglichkeiten und erweiterten Funktionen? Entdecken Sie Candle Timer Pro MT5 für die Komplettlösung.

Candle Timer Essential MT5 ist ein effektiver Weg, um Ihre Chartübersicht zu verbessern. Ziehen Sie ein Upgrade auf die Pro-Version in Betracht, um erweiterte Optionen wie akustische Warnungen, Spread-Daten im Chart und ein interaktives Panel zu erhalten.



