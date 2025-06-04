Candle Timer Pro MT5

Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas.

Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos.

Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta.

Candle Timer Pro es una herramienta ligera sobre el gráfico que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal e información sobre el diferencial en tiempo real. El panel es totalmente personalizable y funciona con cualquier símbolo y marco temporal, ayudando a los operadores a mantener la disciplina de temporización y la precisión de la ejecución.

Desarrollado para permanecer claro y discreto, el indicador proporciona datos esenciales de sincronización directamente en el gráfico sin distraer de la acción del precio.

Cuenta atrás sincronizada con el gráfico activo

Cambio opcional de color o parpadeo durante los últimos segundos de una vela

Barra de progreso horizontal que visualiza la formación de la vela en tiempo real

Visualización del spread en tiempo real con apariencia ajustable

Alertas sonoras configurables antes del cierre de la vela

Componentes de la interfaz conmutables: temporizador, barra de progreso, título y spread

Posicionamiento del panel mediante arrastrar y soltar directamente en el gráfico

Características principales

Personalización y configuración

Todos los ajustes están disponibles en la pestaña Entradas del indicador.

Los usuarios pueden ajustar los colores, los sonidos, la visibilidad de los componentes individuales y el tamaño de la fuente para adaptarlos a su entorno de negociación.

Las configuraciones guardadas pueden reutilizarse en distintos gráficos y sesiones, lo que garantiza un diseño y un comportamiento coherentes.

Posicionamiento del panel

El panel puede reposicionarse directamente en el gráfico:

Haga doble clic en el panel para activar el modo de posicionamiento

Arrastre el marcador hasta la posición deseada

Suéltelo para confirmar la colocación

La posición seleccionada se guarda automáticamente y se restaura al cambiar de marco temporal o al recargar el indicador.

Operadores que necesitan una sincronización precisa del cierre de la vela para entradas o salidas

Monitorización de spreads en tiempo real durante condiciones de mercado volátiles

Referencia de tiempo en el gráfico limpia, mínima y sin desorden

Casos típicos de uso

Registro de cambios

Versión 1.1