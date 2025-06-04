Candle Timer Pro MT5

Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas.
Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos.
Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta.

Candle Timer Pro es una herramienta ligera sobre el gráfico que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal e información sobre el diferencial en tiempo real. El panel es totalmente personalizable y funciona con cualquier símbolo y marco temporal, ayudando a los operadores a mantener la disciplina de temporización y la precisión de la ejecución.

Desarrollado para permanecer claro y discreto, el indicador proporciona datos esenciales de sincronización directamente en el gráfico sin distraer de la acción del precio.

Características principales

  • Cuenta atrás sincronizada con el gráfico activo

  • Cambio opcional de color o parpadeo durante los últimos segundos de una vela

  • Barra de progreso horizontal que visualiza la formación de la vela en tiempo real

  • Visualización del spread en tiempo real con apariencia ajustable

  • Alertas sonoras configurables antes del cierre de la vela

  • Componentes de la interfaz conmutables: temporizador, barra de progreso, título y spread

  • Posicionamiento del panel mediante arrastrar y soltar directamente en el gráfico

Personalización y configuración

Todos los ajustes están disponibles en la pestaña Entradas del indicador.
Los usuarios pueden ajustar los colores, los sonidos, la visibilidad de los componentes individuales y el tamaño de la fuente para adaptarlos a su entorno de negociación.

Las configuraciones guardadas pueden reutilizarse en distintos gráficos y sesiones, lo que garantiza un diseño y un comportamiento coherentes.

Posicionamiento del panel

El panel puede reposicionarse directamente en el gráfico:

  • Haga doble clic en el panel para activar el modo de posicionamiento

  • Arrastre el marcador hasta la posición deseada

  • Suéltelo para confirmar la colocación

La posición seleccionada se guarda automáticamente y se restaura al cambiar de marco temporal o al recargar el indicador.

Casos típicos de uso

  • Operadores que necesitan una sincronización precisa del cierre de la vela para entradas o salidas

  • Monitorización de spreads en tiempo real durante condiciones de mercado volátiles

  • Referencia de tiempo en el gráfico limpia, mínima y sin desorden

Registro de cambios

Versión 1.1

  • La posición del panel se guarda y se restaura automáticamente

  • La posición predeterminada del panel se ha ajustado para evitar solapamientos con el panel de operaciones.

  • Se ha añadido la opción de cambiar el tamaño de la fuente del temporizador (pequeño / mediano / grande)

  • La longitud de la barra de progreso ahora se adapta dinámicamente al tamaño de la fuente y al marco temporal

TRIPPY2000
25
TRIPPY2000 2025.06.08 01:43 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

DigitalPrime
5470
Respuesta del desarrollador Michal Szyszko 2025.06.08 07:57
Thank you for the positive review and high rating! I'm glad that Candle Timer Pro serves its purpose well and that the extra features like alerts and spread display are useful to you. I care about quality and good communication with users, so I really appreciate your feedback. Wishing you success in your trading!
Respuesta al comentario