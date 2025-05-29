Trade Journal Plus MT4

Automatisierte Protokollierung von Handelssitzungen und Echtzeit-PnL-Anzeige Übersicht

Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 4-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne dass eine manuelle Protokollierung erforderlich ist.

Hauptmerkmale

Automatisches Session Logging

Zeichnet während des Handels automatisch Ein- und Ausstiege, Handelsdauer und Session-Statistiken auf.

Echtzeit-PnL-Anzeige

Zeigt den prozentualen PnL der aktuellen Handelssitzung direkt auf dem Chart an.

Erstellung von CSV-Berichten

Am Ende jeder Sitzung (wenn alle Trades geschlossen sind) erstellt das Tool einen detaillierten Sitzungsbericht im CSV-Format.

Leistungsmetriken

Verfolgt die wichtigsten Metriken, darunter: Anzahl der Trades Gesamtdauer der Sitzung Netto-PnL (%) Maximaler Drawdown Zeit im Handel vs. Leerlaufzeit

Leichtgewichtig und effizient

Bereinigt automatisch temporäre globale Variablen bei Sitzungsende oder beim Entfernen von Indikatoren, um die Leistung der Plattform zu erhalten.

Verwendung

Hängen Sie den Trade Journal Plus-Indikator an einen beliebigen Chart an. Die Aufzeichnung der Sitzung beginnt automatisch, sobald der erste Handel eröffnet wird. Die Session PnL wird in Echtzeit auf dem Chart angezeigt. Sobald alle Positionen geschlossen sind, wird eine CSV-Datei mit den vollständigen Sitzungsstatistiken erstellt.

Zugriff auf die Berichte

So zeigen Sie Ihre Sitzungsberichte an:

Öffnen Sie MetaTrader 4.

Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen.

Navigieren Sie zu: MQL5 > Dateien

Dieser Ordner enthält alle generierten CSV-Berichte.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Berichtsdatei in anderen Programmen geschlossen wird, bevor eine neue Sitzung endet, um Dateischreibfehler zu vermeiden.

Kompatibilität und technische Hinweise

Funktioniert mit jedem Chart oder Symbol in MetaTrader 4.

Verwendet keine DLLs, externen APIs oder Webanfragen.

Alle Operationen und Dateiverarbeitungen werden lokal durchgeführt.

Die Daten werden sicher innerhalb der MT4-Umgebung gespeichert.

Eignung

Trade Journal Plus ist ideal für Händler, die:

Konsistente und automatisierte Sitzungsaufzeichnungen führen

Performance-Metriken ohne externe Tabellenkalkulationen überwachen wollen

die Handelsdisziplin verbessern und das Handelsverhalten im Laufe der Zeit überprüfen möchten







