Trade Journal Plus MT4
- Indikatoren
DigitalPrime
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 29 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
Automatisierte Protokollierung von Handelssitzungen und Echtzeit-PnL-AnzeigeÜbersicht
Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 4-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne dass eine manuelle Protokollierung erforderlich ist.
Hauptmerkmale
-
Automatisches Session Logging
Zeichnet während des Handels automatisch Ein- und Ausstiege, Handelsdauer und Session-Statistiken auf.
-
Echtzeit-PnL-Anzeige
Zeigt den prozentualen PnL der aktuellen Handelssitzung direkt auf dem Chart an.
-
Erstellung von CSV-Berichten
Am Ende jeder Sitzung (wenn alle Trades geschlossen sind) erstellt das Tool einen detaillierten Sitzungsbericht im CSV-Format.
-
Leistungsmetriken
Verfolgt die wichtigsten Metriken, darunter:
-
Anzahl der Trades
-
Gesamtdauer der Sitzung
-
Netto-PnL (%)
-
Maximaler Drawdown
-
Zeit im Handel vs. Leerlaufzeit
-
-
Leichtgewichtig und effizient
Bereinigt automatisch temporäre globale Variablen bei Sitzungsende oder beim Entfernen von Indikatoren, um die Leistung der Plattform zu erhalten.
Verwendung
-
Hängen Sie den Trade Journal Plus-Indikator an einen beliebigen Chart an.
-
Die Aufzeichnung der Sitzung beginnt automatisch, sobald der erste Handel eröffnet wird.
-
Die Session PnL wird in Echtzeit auf dem Chart angezeigt.
-
Sobald alle Positionen geschlossen sind, wird eine CSV-Datei mit den vollständigen Sitzungsstatistiken erstellt.
Zugriff auf die Berichte
So zeigen Sie Ihre Sitzungsberichte an:
-
Öffnen Sie MetaTrader 4.
-
Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen.
-
Navigieren Sie zu: MQL5 > Dateien
Dieser Ordner enthält alle generierten CSV-Berichte.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Berichtsdatei in anderen Programmen geschlossen wird, bevor eine neue Sitzung endet, um Dateischreibfehler zu vermeiden.
Kompatibilität und technische Hinweise
-
Funktioniert mit jedem Chart oder Symbol in MetaTrader 4.
-
Verwendet keine DLLs, externen APIs oder Webanfragen.
-
Alle Operationen und Dateiverarbeitungen werden lokal durchgeführt.
-
Die Daten werden sicher innerhalb der MT4-Umgebung gespeichert.
Eignung
Trade Journal Plus ist ideal für Händler, die:
-
Konsistente und automatisierte Sitzungsaufzeichnungen führen
-
Performance-Metriken ohne externe Tabellenkalkulationen überwachen wollen
-
die Handelsdisziplin verbessern und das Handelsverhalten im Laufe der Zeit überprüfen möchten