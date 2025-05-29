Trade Journal Plus MT5

Automatisches Protokollieren von Handelssitzungen und Anzeige der PnL in Echtzeit Überblick

Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne die Notwendigkeit einer manuellen Protokollierung.

Hauptmerkmale

Automatische Sitzungsprotokollierung

Zeichnet automatisch Handelsein- und -ausstiege, Handelsdauer und Sitzungsstatistiken auf, während Sie handeln.

PnL-Anzeige in Echtzeit

Zeigt den prozentualen Gewinn und Verlust der aktuellen Handelssitzung direkt im Chart an.

CSV-Berichterstellung

Am Ende jeder Sitzung (wenn alle Trades geschlossen sind) erstellt das Tool einen detaillierten Sitzungsbericht im CSV-Format.

Leistungsmetriken

Verfolgt die wichtigsten Metriken, darunter: Anzahl der Trades Gesamtdauer der Sitzung Netto-PnL (%) Maximaler Drawdown Zeit im Handel vs. Leerlaufzeit

Leichtgewichtig und effizient

Bereinigt automatisch temporäre globale Variablen bei Sitzungsende oder beim Entfernen von Indikatoren, um die Leistung der Plattform zu erhalten.

Verwendung

Hängen Sie den Trade Journal Plus-Indikator an einen beliebigen Chart an. Die Aufzeichnung der Sitzung beginnt automatisch, sobald der erste Handel eröffnet wird. Die Session PnL wird in Echtzeit auf dem Chart angezeigt. Sobald alle Positionen geschlossen sind, wird eine CSV-Datei mit den vollständigen Sitzungsstatistiken erstellt.

Zugriff auf die Berichte

So zeigen Sie Ihre Sitzungsberichte an:

Öffnen Sie MetaTrader 5.

Klicken Sie auf Datei > Datenordner öffnen.

Navigieren Sie zu: MQL5 > Dateien

Dieser Ordner enthält alle generierten CSV-Berichte.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Berichtsdatei in anderen Programmen geschlossen wird, bevor eine neue Sitzung endet, um Fehler beim Schreiben der Datei zu vermeiden.

Kompatibilität und technische Hinweise

Funktioniert mit jedem Chart oder Symbol in MetaTrader 5.

Verwendet keine DLLs, externen APIs oder Webanfragen.

Alle Operationen und Dateiverarbeitungen werden lokal durchgeführt.

Die Daten werden sicher innerhalb der MT5-Umgebung gespeichert.

Eignung

Trade Journal Plus ist ideal für Händler, die:

Konsistente und automatisierte Sitzungsaufzeichnungen führen

Performance-Metriken ohne externe Tabellenkalkulationen überwachen wollen

die Handelsdisziplin verbessern und das Handelsverhalten im Laufe der Zeit überprüfen möchten

Details zur Version

Version: 1.1

Zuletzt aktualisiert: 29. Mai 2025

Aktivierungen: 10



