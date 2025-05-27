Margin Call Shield MT4

Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen


Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 4-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie diese Reihenfolge nach Ihrer eigenen Strategie festlegen.

Warum wurde Margin Call Shield entwickelt?

Bei einerNachschussforderung oder einem Stop-Out-Szenario schließen Broker und Plattformen ausgewählte Positionen automatisch, ohne dass der Nutzer diesen Prozess kontrollieren kann oder die vollständige Logik kennt. Margin Call Shield wurde entwickelt, um Händlern die Möglichkeit zu geben:

  • ihre eigene, proaktive Sicherheitsmarge festzulegen (z.B. 65% Margin Level),

  • zu wählen, ob Positionen mit dem kleinsten oder dem größten Volumen geschlossen werden sollen,

  • festzulegen, ob das System nur Positionen mit Verlusten, nur Positionen mit Gewinnen oder alle derzeit offenen Positionen auswählen soll,

  • die Positionen nacheinander schließen lassen, wobei jede Schließung darauf abzielt, das Margin-Level schrittweise zu erhöhen und die Auswirkungen auf das Portfolio zu minimieren.

Vergleich: Plattform/Broker vs. Margin Call Shield

Situation Plattform/Broker (Standard) Margin Call-Schutzschild
Auslöseschwelle Vordefiniert vom Broker (z.B. 50% Stop Out) Benutzerdefiniert (z. B. 65 %)
Auswahl-Kriterien Interner Algorithmus des Brokers Von Ihnen gewählte Kriterien (unter Verlierern, Gewinnern oder allen offenen Positionen)
Welche Position wird geschlossen Normalerweise größter Verlust, älteste Position Kleinstes/größtes Volumen - Ihre Strategie
Grad der Personalisierung Keine Volle Kontrolle auf Ihrer Seite

Hauptmerkmale von Margin Call Shield

  • Automatischer Schutz Ihres Kapitals zu Ihren Bedingungen, bevor die Automatisierung des Brokers einsetzt

  • Präzise, anpassbare Strategie - Sie entscheiden, welche Positionen nach welchen Kriterien geschlossen werden sollen (z.B. kleinstes/größtes Volumen, bestimmte Art von Position)

  • Positionen werden einzeln geschlossen - das bedeutet, dass die Marge schrittweise erhöht wird, was die Auswirkungen auf Ihr Portfolio minimiert

  • Läuft unabhängig - keine ständige Überwachung erforderlich

Wie man es benutzt

  1. Legen Sie das Margin Call Shield Level fest - definieren Sie das Margin Level für die Aktivierung des Schutzes (z.B. 65%).

  2. Wählen Sie Ihre Schließungsstrategie:

    • Entscheiden Sie, ob die Positionen mit dem kleinsten oder dem größten Volumen geschlossen werden sollen,

    • Legen Sie fest, ob die Positionen nur aus den Verlierern, nur aus den Gewinnern oder aus allen offenen Positionen ausgewählt werden sollen.

  3. Laden Sie Margin Call Shield als Expert Advisor auf den von Ihnen gewählten Chart im MetaTrader 5.

  4. Stellen Sie sicher, dass "AutoTrading" (MT4) oder "Expert Advisors" (MT4 ) in Ihrem Terminalaktiviert ist, sonst wird der EA nicht funktionieren.

  5. Überprüfen Sie die korrekte Installation:

    • In MT4: ein lächelndes Gesicht in der oberen rechten Ecke des Charts zeigt an, dass der EA aktiv ist.

    • In MT5: Der EA-Status wird in der Toolbox/im Expertenprotokoll angezeigt, und das Fehlen von Fehlern/Protokollmeldungen bedeutet, dass er ordnungsgemäß läuft.

  6. Das Programm arbeitet automatisch, nachdem die von Ihnen festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Jede ausgewählte Position wird nach und nach geschlossen, um Ihr Margin-Level schrittweise zu erhöhen.

Wichtiger Hinweis zu Margin Call Levels!

Jeder Broker hat individuelle Margin-Call- und Stop-Out-Levels.Bevor Sie das Tool verwenden, sollten Sie sich bei Ihrem Broker erkundigen (oder mit einem Demokonto testen), bei welchem Margin-Level die Plattform beginnt, Ihre Positionen automatisch zu schließen. Setzen Sie Ihr Margin Call Shield-Level über die Stop-Out-Schwelle des Brokers - nur dann wird Ihr System als erstes handeln.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

1. Funktioniert Margin Call Shield auf jedem MT4-Konto und mit jedem Broker? Ja , wenn Ihr Broker EAs das Schließen von Positionen erlaubt und keine ungewöhnlichen Beschränkungen aufstellt. Prüfen Sie die Bedingungen Ihres Brokers oder fragen Sie den Support nach einer Bestätigung.

2. Wie überprüfe ich die Margin-Call- und Stop-Out-Levels meines Brokers? Die besten Möglichkeiten:

  • Konsultieren Sie Ihre Kontovereinbarung oder die Seite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen,

  • Wenden Sie sich direkt an den Kundensupport Ihres Brokers,

  • Testen Sie auf einem Demokonto, indem Sie beobachten, bei welchem Margin-Level die Plattform beginnt, Positionen zu schließen.

3. Eröffnet Margin Call Shield neuePositionen? Nein . Dieses Tool dient nur dazu, Ihre Marge zu schützen, indem es auswählt, welche Ihrer bereits offenen Positionen geschlossen werden sollen, wenn die Marge fällt. Es leitet keine neuen Positionen ein.

4. Kann ich diesen EA zusammen mit anderen Expert Advisors (Robotern) verwenden? Ja , aber denken Sie daran, dass die Plattform nur einen EA pro Chart zulässt. Margin Call Shield kann mit anderen EAs zusammenarbeiten, sofern jeder auf einem separaten Chart/Instrument läuft. Testen Sie komplexe Setups immer in einem Demokonto.

5. Zeichnet Margin Call Shield Informationen über geschlossene Positionen in der Registerkarte Experten auf?

Ja, jede von Margin Call Shield automatisch geschlossene Position wird in der Registerkarte "Experten" der MetaTrader 4-Plattform aufgezeichnet. Dort finden Sie detaillierte Informationen, wie z.B. die Ticketnummer der geschlossenen Position, das Instrument, das Volumen, die Schlusszeit und den erzielten Gewinn (Gewinn oder Verlust). So können Sie leicht nachvollziehen, welche Position aufgrund der Aktion dieses Tools geschlossen wurde und wie das finanzielle Ergebnis der Operation aussah.

Mit Margin Call Shield können Sie vorhersehen und entscheiden, welche Positionen in Stresssituationen nach Ihren eigenen Präferenzen und Strategien geschlossen werden sollen, bevor die Plattform automatisch handelt. Das bedeutet, dass Sie mehr Kontrolle über Ihr Portfolio und Ihr Risikomanagement haben.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, können Sie sich gerne an uns wenden - wir helfen Ihnen gerne!


Candle Timer Countdown to Next Bar MT5
DigitalPrime
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze auf einem MT5-Chart an. Er funktioniert auf ausgewählten Intraday-Zeitfenstern und bietet eine klare, stabile Anzeige. Merkmale Countdown-Timer für Kerzenschluss auf M1-, M15- und H1-Charts Feste Position, Schriftart und Farben für einfache Lesbarkeit Informative Kopfzeilen und Beschriftungen Automatische Entfernung von Diagrammobjekten, wenn sie abgetrennt werden Leichte modulare Struktur für zuverlässige Leistu
FREE
Candle Timer Countdown to Next Bar MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Candle Timer Countdown zum nächsten Bar MT4 Free von DigitalPrime Ein zuverlässiger, leichtgewichtiger Candle Timer, der die genaue verbleibende Zeit bis zum nächsten Bar anzeigt - jetzt kostenlos mit Kernfunktionalität erhältlich. Wird von Hunderten von Händlern genutzt und vertraut - über 800 Downloads! Hauptmerkmale Echtzeit-Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss (nur für M1, M15 und H1) Aktualisierungen unabhängig von der Tick-Aktivität des Marktes Minimale CPU-Belastung - funktioniert re
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT5
DigitalPrime
5 (1)
Indikatoren
Überwachen Sie Ihren gleitenden Gewinn oder Verlust als Prozentsatz Ihres Kontostandes live und immer sichtbar direkt in Ihrem Chart! Hauptmerkmale: Echtzeit-Berechnung: Berechnet sofort den kombinierten variablen Gewinn oder Verlust aus allen offenen Trades als Prozentsatz Ihres aktuellen Kontostands. Einfache Anzeige im Chart: Das Ergebnis wird bequem als Etikett in der unteren rechten Ecke Ihres Charts angezeigt - keine Ablenkung, immer sichtbar. Klare Farbkodierung: Grün für Gewinn, rot für
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Überwachen Sie Ihren gleitenden Gewinn oder Verlust als Prozentsatz Ihres Kontosaldos live und immer sichtbar direkt auf Ihrem Chart! Hauptmerkmale: Echtzeit-Berechnung: Berechnet sofort den kombinierten variablen Gewinn oder Verlust aus allen offenen Geschäften als Prozentsatz Ihres aktuellen Kontosaldos. Einfache Anzeige auf dem Chart: Das Ergebnis wird bequem als Etikett in der unteren rechten Ecke Ihres Charts angezeigt - keine Ablenkung, immer sichtbar. Klare Farbkodierung: Grün für Gewinn
FREE
Trade Journal Plus MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Automatisierte Protokollierung von Handelssitzungen und Echtzeit-PnL-Anzeige Übersicht Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 4-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne dass eine manuelle Protokollierung erforderlich ist. Hauptmerkmale Automatisches Session Logging Zeichnet während des Handels automatisch Ein- und Ausstiege, Handelsdauer
Candle Timer Pro MT4
DigitalPrime
Indikatoren
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing. Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse. Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen. Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges und hochgradig anpassbares Dienstprogramm für MetaTrader 4, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Echtzeit-Spread-Informationen anzeigt. Alle Elemente sind in einem übersichtlichen, kompakten Panel kombiniert, das mit j
Trade Journal Plus MT5
DigitalPrime
Indikatoren
Automatisches Protokollieren von Handelssitzungen und Anzeige der PnL in Echtzeit Überblick Trade Journal Plus ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Ihre Handelssitzungen automatisch dokumentiert und Echtzeit-Performance-Statistiken auf dem Chart anzeigt. Er hilft Händlern, Sitzungen effizient zu analysieren und zu überprüfen - ohne die Notwendigkeit einer manuellen Protokollierung. Hauptmerkmale Automatische Sitzungsprotokollierung Zeichnet automatisch Handelsein- und -ausstiege, Handelsdauer un
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilitys
Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 5-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie die
Candle Timer Pro MT5
DigitalPrime
Indikatoren
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing. Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse. Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen. Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges Tool auf dem Chart, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Spread-Informationen in Echtzeit anzeigt. Das Panel ist vollständig anpassbar und funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, was Händlern hilft, die Timing-Di
Candle Timer Essential MT5
DigitalPrime
Indikatoren
Übersichtlicher Kerzen-Countdown für jeden Chart Die genaue Kenntnis der verbleibenden Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze hilft dabei, rechtzeitig Handelsentscheidungen zu treffen. Candle Timer Essential MT5 bietet einen sichtbaren Countdown für alle verfügbaren MT5-Zeitrahmen direkt auf Ihrem Chart. Dieses Tool ist zuverlässig, effizient und einfach zu konfigurieren. Merkmale Echtzeit-Kerzen-Countdown für alle Standard-MT5-Zeitrahmen Anpassbares Farbschema für Header, Timer und Beschrei
