Candle Timer Pro MT4
Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing.
Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse.
Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen.
Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges und hochgradig anpassbares Dienstprogramm für MetaTrader 4, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Echtzeit-Spread-Informationen anzeigt. Alle Elemente sind in einem übersichtlichen, kompakten Panel kombiniert, das mit jedem Symbol und Zeitrahmen funktioniert.
Der Indikator ist so konzipiert, dass er wichtige Timing- und Spread-Daten auf einen Blick anzeigt und dabei unauffällig und leicht ablesbar bleibt, wenn der Markt aktiv ist.Wichtigste Merkmale
-
Countdown-Timer, der mit dem aktiven Chart-Zeitrahmen synchronisiert ist
-
Optionale akustische Warnung vor Kerzenschluss
-
Optionaler Farbwechsel oder Blinken während der letzten Sekunden einer Kerze
-
Horizontaler Fortschrittsbalken zur Visualisierung der Kerzenbildung in Echtzeit
-
Spread-Anzeige in Echtzeit mit anpassbarem Aussehen
-
Umschaltbare Oberflächenkomponenten: Timer, Fortschrittsbalken, Titel und Spread
-
Drag-and-Drop-Positionierung des Panels direkt auf dem Chart
-
Auswahl der Schriftgröße: klein, mittel oder groß
-
Automatische Speicherung und Wiederherstellung der Panel-Position über mehrere Sitzungen hinweg
Alle Anpassungsoptionen sind auf der Registerkarte Eingaben in den Indikatoreinstellungen verfügbar.
Benutzer können das Erscheinungsbild, die Warnmeldungen und die Sichtbarkeit der Komponenten an ihren Handelsstil anpassen.
Die Einstellungen können gespeichert und geladen werden, um konsistente Layouts über mehrere Charts oder Handelssitzungen hinweg zu gewährleisten.
Das Panel kann direkt auf dem Chart neu positioniert werden:
-
Doppelklicken Sie auf das Panel, um den Positionierungsmodus zu aktivieren.
-
Ein gestrichelter Rahmen und eine Markierung werden angezeigt
-
Ziehen Sie die Markierung an die gewünschte Stelle und lassen Sie sie zur Bestätigung los.
Die ausgewählte Position bleibt beim Wechsel des Zeitrahmens oder beim Neustart des Indikators erhalten.Typische Anwendungsfälle
-
Händler, die ein präzises Kerzenschluss-Timing für Ein- oder Ausstiege benötigen
-
Überwachung von Live-Spreads während volatiler Marktbedingungen
-
Saubere, minimale, datenfokussierte Chart-Overlays ohne Unordnung