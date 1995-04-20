Candle Timer Pro MT4

Eröffnen Sie Geschäfte mit präzisem Kerzen-Timing.

Vermeiden Sie verspätete Eingaben und verpasste Kerzenabschlüsse.

Entwickelt für Händler, die ein exaktes Ausführungs-Timing benötigen.

Candle Timer Pro ist ein leichtgewichtiges und hochgradig anpassbares Dienstprogramm für MetaTrader 4, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze, einen horizontalen Fortschrittsbalken und Echtzeit-Spread-Informationen anzeigt. Alle Elemente sind in einem übersichtlichen, kompakten Panel kombiniert, das mit jedem Symbol und Zeitrahmen funktioniert.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er wichtige Timing- und Spread-Daten auf einen Blick anzeigt und dabei unauffällig und leicht ablesbar bleibt, wenn der Markt aktiv ist.

Countdown-Timer, der mit dem aktiven Chart-Zeitrahmen synchronisiert ist

Optionale akustische Warnung vor Kerzenschluss

Optionaler Farbwechsel oder Blinken während der letzten Sekunden einer Kerze

Horizontaler Fortschrittsbalken zur Visualisierung der Kerzenbildung in Echtzeit

Spread-Anzeige in Echtzeit mit anpassbarem Aussehen

Umschaltbare Oberflächenkomponenten: Timer, Fortschrittsbalken, Titel und Spread

Drag-and-Drop-Positionierung des Panels direkt auf dem Chart

Auswahl der Schriftgröße: klein, mittel oder groß

Automatische Speicherung und Wiederherstellung der Panel-Position über mehrere Sitzungen hinweg

Wichtigste MerkmaleAnpassung und Einrichtung

Alle Anpassungsoptionen sind auf der Registerkarte Eingaben in den Indikatoreinstellungen verfügbar.

Benutzer können das Erscheinungsbild, die Warnmeldungen und die Sichtbarkeit der Komponenten an ihren Handelsstil anpassen.

Die Einstellungen können gespeichert und geladen werden, um konsistente Layouts über mehrere Charts oder Handelssitzungen hinweg zu gewährleisten.

Panel-Positionierung

Das Panel kann direkt auf dem Chart neu positioniert werden:

Doppelklicken Sie auf das Panel, um den Positionierungsmodus zu aktivieren.

Ein gestrichelter Rahmen und eine Markierung werden angezeigt

Ziehen Sie die Markierung an die gewünschte Stelle und lassen Sie sie zur Bestätigung los.

Die ausgewählte Position bleibt beim Wechsel des Zeitrahmens oder beim Neustart des Indikators erhalten.

Händler, die ein präzises Kerzenschluss-Timing für Ein- oder Ausstiege benötigen

Überwachung von Live-Spreads während volatiler Marktbedingungen

Saubere, minimale, datenfokussierte Chart-Overlays ohne Unordnung

Typische Anwendungsfälle