



Osez-Vous Trader avec des Méthodes Éprouvées par le Temps au Lieu de Fantasies de Martingale ? .

La triste vérité est que les stratégies les plus rentables semblent souvent les plus ennuyeuses dans les backtests, mais les traders particuliers veulent de l'action et de l'excitation - c'est exactement pourquoi 95% d'entre eux perdent de l'argent.





Cet EA force en fait l'interaction et la compréhension de l'utilisateur - vous devez configurer correctement les horaires des sessions, comprendre les exigences de votre courtier et ajuster les paramètres pour différents symboles. Ce n'est pas une boîte noire "brancher et oublier", c'est probablement pourquoi certains le trouvent "compliqué".

L'ironie, c'est que comprendre ces bases rendrait les traders beaucoup plus performants que d'utiliser aveuglément n'importe quel système automatisé.

BREAKOUT LONDRES

Système Universel de Breakout de Session Victorious Creations Labs

CE QU'IL FAIT

Breakout Londres est un système professionnel de breakout de session inspiré de la stratégie éprouvée du breakout de Londres. Tout en étant excellent pour capturer les mouvements explosifs de Londres, son cadre universel fonctionne pour TOUTE transition de session où le prix sort d'une consolidation vers un mouvement de tendance.

La Stratégie Fondamentale :

Identifie les zones de consolidation pendant les heures calmes du marché

Place des ordres en attente intelligents pour capturer les breakouts

Gère les trades avec des paramètres de risque professionnels

Fonctionne sur n'importe quelle transition de session que vous définissez

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Identification de la Zone : Pendant les heures calmes que vous définissez, l'EA suit chaque bougie de 15 minutes pour établir la véritable zone haute/basse. Cette approche multi-bougies capture les extrêmes authentiques, pas les pics momentanés.

Exécution du Breakout : À l'heure de breakout que vous spécifiez, des ordres en attente sont placés au-delà de la zone avec le buffer de votre choix. Lorsque le prix sort avec conviction, les trades s'exécutent automatiquement. Si aucun breakout ne se produit, les ordres expirent après 4 heures.

Gestion des Trades : Choisissez entre des stops/objectifs fixes basés sur les pips ou un dimensionnement dynamique basé sur la largeur de la zone. L'EA gère automatiquement la gestion des positions et la réinitialisation quotidienne.

La Gestion Manuelle est Essentielle : Les deux ordres en attente restent actifs par conception. Lorsque l'un atteint le profit, l'autre reste en attente - C'EST VOTRE décision de l'annuler via l'application desktop ou mobile.

L'Avantage des Deux Ordres :

Capture les renversements en V : Les marchés testent souvent les deux directions dans les sessions volatiles

Pas de biais directionnel : Prêt pour les breakouts dans les deux sens

Double opportunité : Dans les marchés agités, vous pourriez profiter des deux directions

Flexibilité : Gardez les deux pour la volatilité ou annulez-en un pour les jours de tendance

La Vérité du Trading Réel : Les utilisateurs d'EA les plus performants sont ceux qui :

Vérifient leurs trades 2-3 fois pendant la session

Annulent les ordres opposés quand cela a du sens

Prennent des profits tôt quand le marché les offre

Évitent de trader les jours incertains

Traitent l'EA comme un outil, pas un substitut à la réflexion

Nous gérons la mécanique ; vous fournissez le jugement. Trading actif, exécution automatisée.

L'AVANTAGE

Excellence Londonienne : Né du breakout classique de Londres - capturant l'élan institutionnel lorsque les pupitres européens se positionnent pendant les heures de liquidité maximale.

Au-delà de Londres - Application Universelle :

Asie → Londres : Configuration traditionnelle (plage 0-7, breakout 7:00)

Londres → New York : Consolidation de l'après-midi (plage 12-14:30, breakout 14:30)

Pré-Marché → Ouverture US : (plage 4-9:30, breakout 9:30)

N'IMPORTE QUELLE Période Calme → N'IMPORTE QUELLE Période Active

Un EA, des stratégies illimitées. Configurez pour n'importe quelle transition de session.

Architecture Propre : Code MQL5 professionnel avec gestion intelligente du broker, ajustements spécifiques aux symboles (Or/Argent/JPY), et logique transparente en laquelle vous pouvez avoir confiance.

EXCELLENCE TECHNIQUE

Gestion Intelligente des Symboles :

S'ajuste automatiquement à la volatilité de l'Or/Argent

Optimise pour les caractéristiques des paires JPY

Valide selon les exigences du broker

Fonctionne avec toutes les paires majeures et les métaux

Exécution Robuste :

Validation des données historiques

Vérifications des exigences de marge

Normalisation appropriée de la taille des lots

Compatibilité multi-brokers

Conversion intelligente point/pip

Gestion professionnelle des erreurs

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Paramètres de Trading :

Taille du Lot : Votre volume de trade (0,01 à 1,0+)

Pips de Buffer : Distance de sécurité au-delà de la zone (5 = 5 pips, ajusté automatiquement)

Utiliser SL Fixe : Basculer entre pips fixes et dynamique basé sur la zone

Paramètres Fixes :

Pips SL/TP Fixes : Valeurs directes en pips (typiquement 20 SL, 30 TP)

Paramètres Dynamiques :

Multiplicateur SL/TP : En multiple de la zone (typiquement 1,0x, 1,5x)

Heures de Session (Correspondant à l'Heure du Serveur de VOTRE Broker) :

Début/Fin de Session Asiatique : Période de calcul de la zone (0-23)

Heure d'Ouverture du Trade : Quand placer les ordres de breakout

Heure de Fermeture du Trade : Quand fermer toutes les positions

Numéro Magique : Identifiant unique de l'EA

Note : Les paramètres de session "Asiatique" fonctionnent pour N'IMPORTE QUELLE période que vous définissez

Conseil Clé de Configuration : Les heures de session doivent correspondre au fuseau horaire du serveur de votre broker. Vérifiez l'heure actuelle du serveur dans le Market Watch de MT5, puis calculez quand vos sessions désirées se produisent dans ce fuseau horaire.

SAGESSE DE GESTION DES PROFITS

Prenez Ce Qui Est Là : Si le prix atteint +15 pips trois fois mais continue de reculer, encaissez ces 15 pips. Des profits plus petits mais constants surpassent l'attente des home runs.

Réalité de 7h UK : La première heure a souvent de faux breakouts. Considérez :

Commencer à 8h pour éviter "l'heure de secousse"

Utiliser des objectifs conservateurs de 15-20 pips

Des buffers plus larges pour filtrer le bruit

Adaptez Votre Avantage : Les marchés évoluent. Si vous êtes stoppé fréquemment, élargissez le buffer de 1-2 pips. Si vous manquez le TP, réduisez de 5 pips. Suivez les résultats et ajustez.

OPTIMISATION DES PAIRES

EUR/USD : Breakouts stables, bon suivi. Essayez des plages de 0-8 heures. GBP/USD : Explosif mais sujet aux faux breakouts. Envisagez un démarrage à 8h, des buffers plus larges. Vos Paires : Testez différentes heures de session pour trouver vos paramètres optimaux. Testez 0-7, 0-8, même 22-7 pour les plages nocturnes.

SPÉCIFICATIONS

Plateforme : Meta Trader 5 Timeframe : Tous (utilise M15 en interne) Symboles : Toutes les paires majeures, Or, Argent Compte : Fonctionne avec tout type de broker/compte

Recommandations de Dépôt Minimum :

Pour les Paires Forex :

200-300$ pour 0,01 lots (compte micro)

2 000-3 000$ pour 0,1 lots (compte mini)

10 000$+ pour 1,0 lots (compte standard)

Pour l'Or/Argent :

500$+ pour 0,01 lots (en raison de la volatilité plus élevée)

5 000$+ pour 0,1 lots

Commencez avec 0,01 lots quelle que soit la taille du compte jusqu'à ce que vous ayez trouvé vos paramètres optimaux par les tests

Les outils de trading de qualité devraient être accessibles à tous les traders, pas seulement à ceux qui peuvent se permettre des prix premium. Les EA de qualité professionnelle ont été trop longtemps verrouillés derrière des étiquettes de prix de 300-800$. Breakout Londres offre une stratégie de qualité institutionnelle à un prix qui a du sens.

Pour les traders, par un trader. Prix équitable pour une chance équitable sur les marchés.

Victorious Creations Labs - Copyright 2025, Victor Hamilton



