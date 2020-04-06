Você Ousa Negociar com Métodos Testados pelo Tempo em Vez de Fantasias de Martingale ? .



A triste verdade é que as estratégias mais lucrativas frequentemente parecem as mais entediantes nos backtests, mas os traders de varejo querem ação e emoção - que é exatamente por que 95% deles perdem dinheiro.





Este EA na verdade força a interação e compreensão do usuário - você precisa configurar corretamente os horários das sessões, entender os requisitos do seu corretor e ajustar os parâmetros para diferentes símbolos. Não é uma caixa preta tipo "configurar e esquecer", por isso alguns acham "complicado".

A ironia é que entender esses fundamentos tornaria os traders muito mais bem-sucedidos do que usar cegamente qualquer sistema automatizado.

BREAKOUT LONDRES

Sistema Universal de Ruptura de Sessões Victorious Creations Labs

O QUE FAZ

Breakout Londres é um sistema profissional de ruptura de sessões inspirado na estratégia de ruptura de Londres testada pelo tempo. Embora seja excelente para capturar movimentos explosivos de Londres, sua estrutura universal funciona para QUALQUER transição de sessão onde o preço rompe da consolidação para uma ação de tendência.

A Estratégia Principal:

Identifica faixas de consolidação durante horas calmas do mercado

Coloca ordens pendentes inteligentes para capturar rupturas

Gerencia negociações com parâmetros profissionais de risco

Opera em qualquer transição de sessão que você definir

COMO FUNCIONA

Identificação de Faixa: Durante as horas calmas que você definir, o EA rastreia cada vela de 15 minutos para estabelecer a verdadeira faixa alta/baixa. Esta abordagem de múltiplas velas captura extremos genuínos, não picos momentâneos.

Execução de Ruptura: Na hora de ruptura especificada, ordens pendentes são colocadas além da faixa com o buffer escolhido. Quando o preço rompe com convicção, as negociações são executadas automaticamente. Se nenhuma ruptura ocorrer, as ordens expiram após 4 horas.

Gerenciamento de Negociações: Escolha entre stops/alvos fixos baseados em pips ou dimensionamento dinâmico baseado na largura da faixa. O EA gerencia posições e redefine diariamente de forma automática.

O Gerenciamento Manual é Fundamental: Ambas as ordens pendentes permanecem ativas por design. Quando uma atinge lucro, a outra permanece pendente - é SUA decisão cancelá-la via desktop ou aplicativo móvel.

A Vantagem de Duas Ordens:

Captura reversões em forma de V: Mercados frequentemente testam ambas as direções em sessões voláteis

Sem viés direcional: Pronto para rupturas em qualquer direção

Dupla oportunidade: Em mercados agitados, você pode lucrar em ambas as direções

Flexibilidade: Mantenha ambas para volatilidade ou cancele uma para dias de tendência

A Verdade da Negociação Real: Os usuários mais bem-sucedidos do EA são aqueles que:

Verificam suas negociações 2-3 vezes durante a sessão

Cancelam ordens opostas quando faz sentido

Realizam lucros cedo quando o mercado os oferece

Pulam negociações em dias incertos

Tratam o EA como uma ferramenta, não um substituto para o pensamento

Nós lidamos com a mecânica; você fornece o julgamento. Negociação ativa, execução automatizada.

A VANTAGEM

Excelência de Londres: Nascido da clássica ruptura de Londres - capturando o impulso institucional enquanto as mesas europeias se posicionam durante as horas de liquidez máxima.

Além de Londres - Aplicação Universal:

Ásia → Londres: Configuração tradicional (faixa 0-7, ruptura 7:00)

Londres → Nova York: Consolidação da tarde (faixa 12-14:30, ruptura 14:30)

Pré-Mercado → Abertura dos EUA: (faixa 4-9:30, ruptura 9:30)

QUALQUER Período Calmo → QUALQUER Período Ativo

Um EA, estratégias ilimitadas. Configure para qualquer transição de sessão.

Arquitetura Limpa: Código MQL5 profissional com tratamento inteligente de corretora, ajustes específicos para símbolos (Ouro/Prata/JPY), e lógica transparente em que você pode confiar.

EXCELÊNCIA TÉCNICA

Tratamento Inteligente de Símbolos:

Ajusta automaticamente para a volatilidade do Ouro/Prata

Otimiza para características de pares JPY

Valida contra requisitos da corretora

Funciona com todos os pares principais e metais

Execução Robusta:

Validação de dados históricos

Verificações de requisitos de margem

Normalização adequada de tamanho de lote

Compatibilidade com múltiplas corretoras

Conversão inteligente de pontos/pips

Tratamento profissional de erros

PARÂMETROS DE ENTRADA

Parâmetros de Negociação:

Tamanho do Lote: Seu volume de negociação (0.01 a 1.0+)

Buffer em Pips: Distância de segurança além da faixa (5 = 5 pips, ajustado automaticamente)

Usar SL Fixo: Alternar entre pips fixos vs dinâmico baseado na faixa

Configurações Fixas:

Pips Fixos de SL/TP: Valores diretos em pips (tipicamente 20 SL, 30 TP)

Configurações Dinâmicas:

Multiplicador SL/TP: Como múltiplo da faixa (tipicamente 1.0x, 1.5x)

Horários de Sessão (Correspondem ao Tempo do Servidor da SUA Corretora):

Início/Fim da Sessão Asiática: Período de cálculo da faixa (0-23)

Hora de Abertura de Negociação: Quando colocar ordens de ruptura

Hora de Fechamento de Negociação: Quando fechar todas as posições

Número Mágico: Identificador único do EA

Nota: Os parâmetros da sessão "Asiática" funcionam para QUALQUER período de tempo que você definir

Dica Chave de Configuração: Os horários das sessões devem corresponder ao fuso horário do servidor da sua corretora. Verifique a hora atual do servidor no observador de mercado do MT5, depois calcule quando suas sessões desejadas ocorrem nesse fuso horário.

SABEDORIA DE GERENCIAMENTO DE LUCRO

Pegue o Que Está Disponível: Se o preço atinge +15 pips três vezes mas continua recuando, garanta esses 15 pips. Lucros menores consistentes superam esperar por grandes ganhos.

Realidade das 7 da Manhã no Reino Unido: A primeira hora frequentemente tem rupturas falsas. Considere:

Começar às 8 da manhã para evitar a "hora de agitação"

Usar alvos conservadores de 15-20 pips

Buffers mais amplos para filtrar ruídos

Adapte Sua Vantagem: Os mercados evoluem. Se estiver sendo parado frequentemente, amplie o buffer 1-2 pips. Se estiver perdendo o TP, reduza em 5 pips. Acompanhe resultados e ajuste.

OTIMIZAÇÃO DE PARES

EUR/USD: Rupturas estáveis, bom seguimento. Tente faixas de 0-8 horas. GBP/USD: Explosivo mas propenso a rupturas falsas. Considere início às 8 da manhã, buffers mais amplos. Seus Pares: Faça backtests de diferentes horários de sessão para encontrar suas configurações ideais. Teste 0-7, 0-8, até mesmo 22-7 para faixas noturnas.

ESPECIFICAÇÕES

Plataforma: Meta Trader 5 Timeframe: Qualquer (usa M15 internamente) Símbolos: Todos os pares principais, Ouro, Prata Conta: Funciona com qualquer tipo de corretora/conta

Recomendações de Depósito Mínimo:

Para Pares Forex:

$200-300 para 0.01 lotes (conta micro)

$2.000-3.000 para 0.1 lotes (conta mini)

$10.000+ para 1.0 lotes (conta padrão)

Para Ouro/Prata:

$500+ para 0.01 lotes (devido à maior volatilidade)

$5.000+ para 0.1 lotes

Comece com 0.01 lotes independentemente do tamanho da conta até encontrar suas configurações ideais através de testes

Ferramentas de negociação de qualidade devem ser acessíveis a todos os traders, não apenas àqueles que podem pagar preços premium. EAs de nível profissional estiveram por muito tempo bloqueados atrás de etiquetas de preço de $300-800. Breakout Londres oferece estratégia de qualidade institucional a um preço que faz sentido.

Para traders, por um trader. Preço justo para uma chance justa nos mercados.

