Breakout Londres



你敢用经过时间检验的方法交易而不是马丁格尔式的幻想 ? .





任何下载此产品的人，如果觉得它有价值，请留下评论或评价。 我目前在MQL上被监禁一个月，无法回复消息。 抗争万岁！



这个EA实际上迫使用户进行交互和理解——需要正确设置交易时段时间，了解经纪商的要求，并为不同的交易品种调整参数。这不是一个"一键设置后遗忘"的黑盒系统，这就是为什么有些人觉得它"复杂"的原因。 讽刺的是，理解这些基础知识会让交易者比盲目运行任何自动化系统更加成功。





可悲的事实是，最赚钱的策略在回测中往往看起来最无聊，但零售交易者想要刺激和兴奋 - 这正是为什么95%的人亏钱的原因。







突破伦敦

通用交易时段突破系统 Victorious Creations Labs

功能介绍

突破伦敦是一个专业的交易时段突破系统，灵感来源于经过时间检验的伦敦突破策略。它不仅能够出色地捕捉伦敦市场的爆发性行情，其通用框架还适用于任何交易时段转换期间，当价格从盘整突破进入趋势性行情时。

核心策略：

在市场平静时段识别盘整区间

放置智能挂单捕捉突破

使用专业风险参数管理交易

可应用于您定义的任何交易时段转换

工作原理

区间识别：在您定义的平静时段内，EA追踪每个15分钟蜡烛图以建立真实的高/低区间。这种多蜡烛图方法能捕捉真正的极值，而非瞬时的价格尖刺。

突破执行：在您指定的突破时间，挂单将被放置在区间范围之外，并附带您选择的缓冲区。当价格坚决突破时，交易自动执行。如果没有发生突破，订单将在4小时后过期。

交易管理：选择固定点数的止损/止盈或基于区间宽度的动态调整。EA自动处理仓位管理和每日重置。

手动管理是关键：两个挂单按设计保持活跃状态。当一个达到盈利时，另一个仍然挂单 - 是否通过桌面或移动应用取消它是您的决定。

双订单优势：

捕捉V形反转：市场在波动时段经常探测两个方向

无方向偏见：随时准备应对任何方向的突破

双重机会：在震荡市场中，您可能从两个方向都获利

灵活性：在波动性大时保留两个订单，或在趋势日取消一个

真实交易真相：最成功的EA用户是那些：

在交易时段内检查交易2-3次

在合适的时机取消相反方向的订单

当市场提供机会时提早获利

在不确定的日子跳过交易

将EA视为工具，而非思考的替代品

我们处理机制；您提供判断。主动交易，自动执行。

优势

伦敦优势：源于经典伦敦突破策略 - 在欧洲交易台在流动性高峰期间建仓时捕捉机构动量。

超越伦敦 - 通用应用：

亚洲 → 伦敦：传统设置（0-7区间，7:00突破）

伦敦 → 纽约：下午盘整（12-14:30区间，14:30突破）

盘前 → 美国开盘：（4-9:30区间，9:30突破）

任何平静时段 → 任何活跃时段

一个EA，无限策略。为任何交易时段转换配置。

干净架构：专业MQL5代码，具有智能经纪商处理，特定符号调整（黄金/白银/JPY），以及您可以信任的透明逻辑。

技术卓越

智能符号处理：

自动调整黄金/白银波动性

优化JPY货币对特性

验证经纪商要求

适用于所有主要货币对和贵金属

强大执行：

历史数据验证

保证金要求检查

正确的手数规范化

多经纪商兼容性

智能点数/点位转换

专业错误处理

输入参数

交易参数：

手数：您的交易量（0.01至1.0+）

缓冲点数：超出区间的安全距离（5 = 5点，自动调整）

使用固定止损：在固定点数与基于区间的动态设置之间切换

固定设置：

固定止损/获利点数：直接点数值（通常20止损，30获利）

动态设置：

止损/获利乘数：作为区间的倍数（通常1.0倍，1.5倍）

交易时段（匹配您的经纪商服务器时间）：

亚洲时段开始/结束：区间计算时间（0-23）

交易开始时间：何时放置突破订单

交易结束时间：何时关闭所有持仓

魔术数字：EA的唯一标识符

注意："亚洲"时段参数适用于您定义的任何时间段

关键设置提示：时段时间必须与您经纪商的服务器时区匹配。检查您MT5市场观察中的当前服务器时间，然后计算您想要的交易时段在该时区何时发生。

利润管理智慧

取之所得：如果价格三次达到+15点但继续回撤，就锁定这15点。持续小额获利胜过等待大赢家。

英国上午7点现实：第一小时通常有假突破。考虑：

从上午8点开始，避开"震荡时段"

使用保守的15-20点目标

更宽的缓冲区过滤噪音

调整您的优势：市场在不断变化。如果经常被止损，加宽缓冲区1-2点。如果错过获利目标，减少5点。跟踪结果并调整。

货币对优化

EUR/USD：稳定突破，良好跟进。尝试0-8小时区间。 GBP/USD：爆发性但易出现假突破。考虑上午8点开始，更宽缓冲区。 您的货币对：回测不同时段时间找到最佳设置。测试0-7，0-8，甚至22-7用于隔夜区间。

规格

平台：Meta Trader 5 时间框架：任意（内部使用M15） 符号：所有主要货币对，黄金，白银 账户：适用于任何经纪商/账户类型

最低入金建议：

外汇货币对：

$200-300用于0.01手（微型账户）

$2,000-3,000用于0.1手（迷你账户）

$10,000+用于1.0手（标准账户）

黄金/白银：

$500+用于0.01手（由于更高波动性）

$5,000+用于0.1手

无论账户规模如何，都从0.01手开始，直到通过测试找到最佳设置

优质交易工具应该对所有交易者开放，而不仅仅是那些能够负担得起高价的人。专业级EA长期被锁定在$300-800的价格标签后面。突破伦敦以合理的价格提供机构级策略。

由交易者，为交易者。公平定价，给予市场公平机会。

