Breakout Londres

브레이크아웃 런드레스

범용 세션 브레이크아웃 시스템 Victorious Creations Labs

기능

브레이크아웃 런드레스는 시간의 검증을 받은 런던 브레이크아웃 전략에서 영감을 받은 전문적인 세션 브레이크아웃 시스템입니다. 런던의 폭발적인 움직임을 포착하는 데 탁월할 뿐 아니라, 그 범용 프레임워크는 가격이 통합에서 트렌드 액션으로 돌파하는 모든 세션 전환에 적용됩니다.

핵심 전략:

시장 조용한 시간대 동안 통합 범위 식별

브레이크아웃을 포착하기 위한 지능적인 대기 주문 배치

전문적인 리스크 파라미터로 거래 관리

사용자가 정의한 모든 세션 전환에서 작동

작동 방식

범위 식별: 사용자가 정의한 조용한 시간 동안, EA는 모든 15분 캔들을 추적하여 진정한 고가/저가 범위를 설정합니다. 이 다중 캔들 접근 방식은 순간적인 스파이크가 아닌 진정한 극단값을 포착합니다.

브레이크아웃 실행: 지정된 브레이크아웃 시간에, 사용자가 선택한 버퍼와 함께 범위 너머에 대기 주문이 배치됩니다. 가격이 확신을 가지고 돌파하면 거래가 자동으로 실행됩니다. 브레이크아웃이 발생하지 않으면 주문은 4시간 후 만료됩니다.

거래 관리: 고정 핍 기반 손절/목표 또는 범위 폭에 기반한 동적 사이징 중 선택할 수 있습니다. EA는 포지션 관리와 일일 리셋을 자동으로 처리합니다.

수동 관리가 핵심: 두 대기 주문은 설계상 활성 상태로 유지됩니다. 하나가 이익에 도달하면 다른 하나는 대기 상태로 유지됩니다 - 데스크톱이나 모바일 앱을 통해 취소할지 여부는 당신의 결정입니다.

두 주문의 이점:

V자형 반전 포착: 시장은 변동성이 큰 세션에서 종종 양방향을 테스트함

방향성 편향 없음: 어떤 방향의 브레이크아웃에도 준비

이중 기회: 불안정한 시장에서는 양방향 모두에서 이익을 얻을 수 있음

유연성: 변동성을 위해 둘 다 유지하거나 트렌드 일에는 하나를 취소

실제 트레이딩 진실: 가장 성공적인 EA 사용자는 다음과 같습니다:

세션 중 거래를 2-3회 확인

합리적일 때 반대 주문 취소

시장이 제공할 때 조기에 이익 실현

불확실한 날에는 거래 건너뛰기

EA를 생각의 대체물이 아닌 도구로 취급

우리는 메커니즘을 처리합니다; 당신은 판단을 제공합니다. 능동적인 거래, 자동화된 실행.

장점

런던 우수성: 고전적인 런던 브레이크아웃에서 탄생 - 유럽 데스크가 최대 유동성 시간 동안 포지션을 잡을 때 기관 모멘텀을 포착합니다.

런던을 넘어 - 범용 적용:

아시아 → 런던: 전통적인 설정 (0-7 범위, 7:00 브레이크아웃)

런던 → 뉴욕: 오후 통합 (12-14:30 범위, 14:30 브레이크아웃)

프리마켓 → 미국 개장: (4-9:30 범위, 9:30 브레이크아웃)

모든 조용한 기간 → 모든 활동적 기간

하나의 EA, 무제한 전략. 모든 세션 전환에 대해 구성 가능합니다.

깔끔한 아키텍처: 지능적인 브로커 처리, 심볼별 조정(금/은/JPY), 신뢰할 수 있는 투명한 로직을 갖춘 전문적인 MQL5 코드.

기술적 우수성

스마트 심볼 처리:

금/은의 변동성에 자동으로 조정

JPY 페어 특성에 최적화

브로커 요구사항에 대한 검증

모든 주요 페어 및 귀금속과 작동

강력한 실행:

과거 데이터 검증

증거금 요구사항 확인

적절한 랏 크기 정규화

다중 브로커 호환성

지능적인 포인트/핍 변환

전문적인 오류 처리

입력 파라미터

거래 파라미터:

랏 크기: 거래 볼륨 (0.01에서 1.0+)

버퍼 핍: 범위 너머 안전 거리 (5 = 5핍, 자동 조정)

고정 SL 사용: 고정 핍과 동적 범위 기반 간 전환

고정 설정:

고정 SL/TP 핍: 직접 핍 값 (일반적으로 20 SL, 30 TP)

동적 설정:

SL/TP 승수: 범위의 배수로 (일반적으로 1.0배, 1.5배)

세션 시간 (당신의 브로커 서버 시간과 일치):

아시아 세션 시작/종료: 범위 계산 기간 (0-23)

거래 개시 시간: 브레이크아웃 주문을 배치하는 시간

거래 종료 시간: 모든 포지션을 종료하는 시간

매직 넘버: EA의 고유 식별자

참고: "아시아" 세션 파라미터는 사용자가 정의한 모든 시간대에 작동합니다

주요 설정 팁: 세션 시간은 브로커의 서버 시간대와 일치해야 합니다. MT5 마켓 워치에서 현재 서버 시간을 확인한 다음, 원하는 세션이 해당 시간대에서 언제 발생하는지 계산하세요.

수익 관리 지혜

있는 것을 취하라: 가격이 세 번 +15핍에 도달했지만 계속 후퇴한다면, 그 15핍을 확보하세요. 일관된 작은 이익이 대박을 기다리는 것보다 낫습니다.

영국 오전 7시 현실: 첫 시간에는 종종 거짓 브레이크아웃이 있습니다. 고려사항:

"셰이크아웃 시간"을 피하기 위해 오전 8시에 시작

보수적인 15-20핍 목표 사용

노이즈를 필터링하기 위한 더 넓은 버퍼

당신의 이점을 조정하세요: 시장은 진화합니다. 자주 손절당한다면, 버퍼를 1-2핍 넓히세요. TP에 도달하지 못한다면, 5핍 줄이세요. 결과를 추적하고 조정하세요.

페어 최적화

EUR/USD: 안정적인 브레이크아웃, 좋은 후속 움직임. 0-8시간 범위를 시도해보세요. GBP/USD: 폭발적이지만 거짓 브레이크에 취약. 오전 8시 시작, 더 넓은 버퍼를 고려하세요. 당신의 페어: 최적의 설정을 찾기 위해 다양한 세션 시간을 백테스트하세요. 0-7, 0-8, 심지어 야간 범위를 위한 22-7도 테스트해보세요.

사양

플랫폼: Meta Trader 5 타임프레임: 모든 타임프레임 (내부적으로 M15 사용) 심볼: 모든 주요 페어, 금, 은 계좌: 모든 브로커/계좌 유형과 작동

최소 입금 권장사항:

외환 페어:

0.01랏용 $200-300 (마이크로 계좌)

0.1랏용 $2,000-3,000 (미니 계좌)

1.0랏용 $10,000+ (표준 계좌)

금/은:

0.01랏용 $500+ (높은 변동성 때문)

0.1랏용 $5,000+

계좌 크기에 관계없이 테스트를 통해 최적의 설정을 찾을 때까지 0.01랏으로 시작하세요

품질 좋은 트레이딩 도구는 프리미엄 가격을 감당할 수 있는 사람들뿐만 아니라 모든 트레이더에게 접근 가능해야 합니다. 전문적인 EA들은 너무 오랫동안 $300-800 가격대 뒤에 갇혀 있었습니다. 브레이크아웃 런드레스는 합리적인 가격으로 기관급 전략을 제공합니다.

트레이더를 위한, 트레이더에 의한 제품. 시장에서 공정한 기회를 위한 공정한 가격.

