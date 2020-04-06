Breakout Londres
- エキスパート
- Victor Paul Hamilton
- バージョン: 1.8
マーチンゲールの夢想ではなく時間の検証を経た手法で取引する勇気はありますか ? .
悲しい真実は、最も収益性の高い戦略はバックテストでは最も退屈に見えることが多いですが、個人トレーダーはアクションと興奮を求めています - これがまさに彼らの95%がお金を失う理由です。
このEAは実際にユーザーの相互作用と理解を強制します - セッション時間を正しく設定し、ブローカーの要件を理解し、異なるシンボルに対してパラメーターを調整する必要があります。これは「設定して忘れる」タイプのブラックボックスではないため、一部の人はそれを「複雑」だと感じるのです。
皮肉なことに、これらの基本を理解することで、トレーダーは自動化システムを盲目的に使用するよりもはるかに成功するでしょう。
ブレイクアウト・ロンドレス
ユニバーサルセッションブレイクアウトシステム Victorious Creations Labs
機能
ブレイクアウト・ロンドレスは、時間の検証を経たロンドンブレイクアウト戦略にインスパイアされた専門的なセッションブレイクアウトシステムです。爆発的なロンドン相場の動きを捉えるのに優れているだけでなく、そのユニバーサルフレームワークは価格が整理帯から傾向的な動きへと突破するあらゆるセッション移行に対応します。
基本戦略：
- 静かな市場時間帯における整理帯を特定
- ブレイクアウトをキャッチするためのインテリジェントな待機注文を配置
- プロフェッショナルなリスクパラメータで取引を管理
- 設定したあらゆるセッション移行で機能
動作原理
レンジ特定：指定した静かな時間帯に、EAは各15分足キャンドルを追跡して真の高値/安値レンジを確立します。この複数キャンドルアプローチにより、一時的なスパイクではなく真の極値を捉えます。
ブレイクアウト実行：指定したブレイクアウト時間に、選択したバッファを持つレンジを超えた位置に待機注文が配置されます。価格が確信を持って突破すると、取引は自動的に実行されます。ブレイクアウトが発生しない場合、注文は4時間後に期限切れとなります。
取引管理：固定pips基準のストップ/目標または、レンジ幅に基づくダイナミックなサイジングから選択できます。EAはポジション管理と日次リセットを自動的に処理します。
手動管理が重要：両方の待機注文は設計上アクティブなままです。一方が利益に達しても、もう一方は待機状態のまま - デスクトップまたはモバイルアプリを介してキャンセルするかどうかはあなたの判断です。
二重注文の利点：
- V字型の反転をキャッチ：ボラティリティの高いセッションでは、市場は両方向をテストすることが多い
- 方向バイアスなし：どちらの方向のブレイクアウトにも対応
- 二重のチャンス：荒れた市場では、両方向で利益を得られる可能性
- 柔軟性：ボラティリティのために両方を維持するか、トレンド日には一方をキャンセル
実際のトレード真実：最も成功しているEAユーザーは次のような人たちです：
- セッション中に取引を2〜3回チェック
- 理にかなう場合に反対注文をキャンセル
- 市場が提供するときに早めに利益確定
- 不確実な日にはトレードをスキップ
- EAを思考の代わりではなく、ツールとして扱う
私たちは仕組みを処理します。あなたは判断を提供します。アクティブなトレード、自動化された実行。
優位性
ロンドン優位性：古典的なロンドンブレイクアウトから生まれ - 欧州のディーラーが最大流動性時間帯にポジションを取る際の機関投資家のモメンタムを捉えます。
ロンドンを超えて - ユニバーサルアプリケーション：
- アジア → ロンドン：伝統的な設定（0-7レンジ、7:00ブレイクアウト）
- ロンドン → ニューヨーク：午後の整理帯（12-14:30レンジ、14:30ブレイクアウト）
- 市場前 → 米国オープン：（4-9:30レンジ、9:30ブレイクアウト）
- あらゆる静かな期間 → あらゆるアクティブな期間
1つのEA、無限の戦略。あらゆるセッション移行に対応できます。
クリーンなアーキテクチャ：インテリジェントなブローカー処理、シンボル固有の調整（金/銀/JPY）、そして信頼できる透明なロジックを持つプロフェッショナルなMQL5コード。
技術的優位性
スマートシンボル処理：
- 金/銀のボラティリティに自動的に調整
- JPYペアの特性に最適化
- ブローカー要件に対する検証
- すべての主要通貨ペアと貴金属に対応
堅牢な実行：
- 過去データの検証
- 証拠金要件チェック
- 適切なロットサイズの正規化
- 複数ブローカーとの互換性
- インテリジェントなポイント/pips変換
- プロフェッショナルなエラー処理
入力パラメータ
トレードパラメータ：
- ロットサイズ：取引量（0.01から1.0+）
- バッファpips：レンジを超える安全距離（5 = 5pips、自動調整）
- 固定SLを使用：固定pipsと動的レンジベースの切り替え
固定設定：
- 固定SL/TPpips：直接のpips値（一般的に20SL、30TP）
動的設定：
- SL/TP乗数：レンジの倍数として（一般的に1.0倍、1.5倍）
セッション時間（あなたのブローカーサーバー時間に合わせる）：
- アジアセッション開始/終了：レンジ計算期間（0-23）
- 取引開始時間：ブレイクアウト注文を配置する時間
- 取引終了時間：すべてのポジションを閉じる時間
- マジックナンバー：EAの固有識別子
注意：「アジア」セッションパラメータは、あなたが定義するあらゆる時間帯に機能します
重要な設定のヒント：セッション時間はブローカーのサーバータイムゾーンと一致している必要があります。MT5のマーケットウォッチで現在のサーバー時間を確認し、希望するセッションがそのタイムゾーンでいつ発生するかを計算します。
利益管理の知恵
得られるものを取る：価格が+15pipsに3回到達しても引き戻される場合は、その15pipsを確保してください。一貫して小さな利益を得ることは、大きな勝利を待つよりも優れています。
英国午前7時の現実：最初の1時間は偽のブレイクアウトがよくあります。考慮すべき点：
- 「シェイクアウトの時間」を避けるために午前8時に開始
- 保守的な15-20pipsのターゲットを使用
- ノイズをフィルタリングするためのより広いバッファ
あなたの優位性を適応させる：市場は進化します。頻繁にストップアウトする場合は、バッファを1-2pips広げます。TPに到達しない場合は、5pips減らします。結果を追跡し、調整します。
ペア最適化
EUR/USD：安定したブレイクアウト、良いフォロースルー。0-8時間レンジを試してみてください。 GBP/USD：爆発的だが偽ブレイクの傾向あり。午前8時スタート、より広いバッファを検討。 あなたのペア：最適な設定を見つけるために、異なるセッション時間をバックテスト。0-7、0-8、さらには一晩レンジのための22-7をテスト。
仕様
プラットフォーム：Meta Trader 5 タイムフレーム：任意（内部的にM15を使用） シンボル：すべての主要ペア、金、銀 口座：あらゆるブローカー/口座タイプで動作
最低入金推奨額：
外国為替ペア：
- 0.01ロット用$200-300（マイクロ口座）
- 0.1ロット用$2,000-3,000（ミニ口座）
- 1.0ロット用$10,000+（スタンダード口座）
金/銀：
- 0.01ロット用$500+（より高いボラティリティのため）
- 0.1ロット用$5,000+
口座サイズに関わらず、テストを通じて最適な設定を見つけるまで0.01ロットから始めてください
質の高いトレーディングツールは、プレミアム価格を払える人だけでなく、すべてのトレーダーがアクセスできるべきです。プロフェッショナルグレードのEAは、長い間$300-800の価格帯の後ろに閉じ込められていました。ブレイクアウト・ロンドレスは、理にかなった価格で機関レベルの戦略を提供します。
トレーダーのために、トレーダーによって。市場での公平なチャンスのための公正な価格設定。
Victorious Creations Labs - 著作権2025年、Victor Hamilton