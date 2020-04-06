Tokyo Nights

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOKYO NIGHTS EA v2.68 - COMMERCIAL GRADE
Multi-Strategy Asian Session Hunter für JPY-Paare
Siegreiche Schöpfungen Labs von Victor Hamilton
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PREIS: $47.99

KOSTENLOSES PDF HANDBUCH VERFÜGBAR - Senden Sie mir vor oder nach dem Kauf eine Nachricht, um das
das umfassende 17-seitige Benutzerhandbuch mit Strategiediagrammen und Einrichtungsanleitungen.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
WARUM TOKYO NIGHTS?
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Während die meisten Händler schlafen, arbeitet Tokyo Nights EA in der asiatischen Session - dem am meisten
übersehenen und profitablen Fenster im Devisenhandel. Geringere Volatilität, vorhersehbare
vorhersehbare Muster und institutionelle Stop-Hunts schaffen beständige Gelegenheiten, die
dieser EA mit 6 professionellen Strategien ausnutzt.

Handelt automatisch während der asiatischen Stunden (23:00 - 08:00 GMT)
Scannt 4 wichtige JPY-Paare gleichzeitig
Eingebautes Risikomanagement auf professionellem Niveau
Kontoschutz verhindert katastrophale Verluste
Funktioniert mit jedem MT5-Broker


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
6 HANDELSSTRATEGIEN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

STRATEGIE 1: GAP-HANDEL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Nutzt Kurslücken aus, die sich zwischen den Sitzungen bilden. NICHT beschränkt auf Montagmorgen
Gaps - Auslöser ist JEDE Lücke bei Sitzungseröffnung, einschließlich täglicher Gaps, nachrichtengetriebener
Gaps und Feiertags-Gaps. Studien zeigen, dass 70-80% der Gaps innerhalb der Sitzung geschlossen werden.

- Minimale Gap-Größe konfigurierbar (Standard: 5 Pips)
- Handelt den Fade zurück zum vorherigen Schlusskurs
- Funktioniert bei allen 4 JPY-Paaren


STRATEGIE 2: LIQUIDITÄTS-SWEEP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Fängt institutionelle "Stoppjagden" während der Stunden mit geringer Liquidität ab. Wenn der Preis
über die jüngsten Höchst-/Tiefststände hinausschießt, um gebündelte Stop-Losses auszulösen, und dann
kehrt er sich um - wir steigen in die Richtung der Umkehrung ein.

- Scannt die letzten 20 Balken nach wichtigen Niveaus
- Bestätigt den Sweep mit einer Durchdringung von 3+ Pips
- Hohe Gewinnrate während des Zeitfensters 01:00-04:00 GMT


STRATEGIE 3: GEFÄLSCHTER AUSBRUCH
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Blendet ausgedehnte Bewegungen in der ersten Stunde der Sitzung aus. Wenn sich der Preis 10+
Pips von der Sitzungseröffnung innerhalb von 60 Minuten bewegt, kann die Volatilität der asiatischen Sitzung in der Regel
die Volatilität der asiatischen Sitzung die Bewegung nicht aufrechterhalten - wir handeln die Umkehrung.

- Überwachungsfenster der ersten Stunde
- Konfigurierbare Ausbruchsschwelle
- Mean-Reversion-Ansatz


STRATEGIE 4: VORTAGSSPANNE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ablehnung von Trades beim gestrigen Hoch und Tief. Diese Niveaus werden beobachtet
und während der asiatischen Stunden fehlt es dem Kurs an Schwung, um sie sauber zu durchbrechen
sauber zu durchbrechen - was zu zuverlässigen Ablehnungsgeschäften führt.

- Automatische Berechnung des Tagesniveaus
- Konfigurierbare Rückweisungszone (Standard: 5 Pips)
- Funktioniert als Unterstützungs-/Widerstandsbounce


STRATEGIE 5: KORRELATIONSDIVERGENZ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JPY-Paare sind stark korreliert. Wenn USDJPY eine Bewegung macht, aber EURJPY, GBPJPY,
oder AUDJPY hinterherhinken, handeln wir das hinterherhinkende Paar in Erwartung einer Aufholjagd.

- Berechnung des realen Korrelationskoeffizienten
- 15-Minuten-Zwischenspeicherung für bessere Leistung
- Filter für Mindestkorrelationsstärke (Standard: 0,7)
- Divergenzschwelle konfigurierbar


STRATEGIE 6: UMKEHRUNG DER TOTEN ZONE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Die "Dead Zone" (03:00-04:00 GMT) weist die geringste Liquidität des Tages auf. Bewegungen
während dieses Fensters sind nicht nachhaltige Drifts. Wir erfassen den Preis zu Beginn, dann
jede Bewegung von mehr als 8 Pips ausblenden, wenn die Liquidität zurückkehrt.

- Konfigurierbare Stunden der toten Zone
- Schwellenwert für Mindestbewegungen
- Reine Mean-Reversion-Logik


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
RISIKO-MANAGEMENT
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

POSITIONSGRÖSSENBESTIMMUNG
- Feste Losgröße ODER prozentuales Risiko (empfohlen)
- Automatische Berechnung der Losgröße auf der Grundlage von Stop-Loss und Kontokapital
- Korrekte Pip-Wert-Berechnung für alle Brokertypen

HANDELSKONTROLLE
- Konfigurierbarer Take Profit (Standard: 12 Pips)
- Konfigurierbarer Stop Loss (Standardwert: 18 Pips)
- Optionaler Trailing Stop mit Stufenfunktion
- Maximum Spread Filter - überspringt Trades, wenn sich die Spreads ausweiten
- 30-Sekunden Mindestabstand zwischen den Trades

KONTOSCHUTZ (Professional Grade)
- Tägliches Verlustlimit - stoppt den gesamten Handel, wenn der tägliche Verlust den Schwellenwert überschreitet
- Maximaler Drawdown-Schutz - rollierender Schutz des Eigenkapitals vor Spitzenwerten
- Max Concurrent Trades - begrenzt offene Positionen für alle Paare
- Automatische Anpassung der Stops zur Einhaltung der Broker-Mindestwerte


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

EMPFEHLUNGEN ZUR KONTOGRÖSSE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontogröße │ Risiko % │ Maximaler Tagesverlust │ Bewertung
──────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────
$500 - $1.000 │ 0,5% │ 2% │ Mikrokonten
$1.000 - $3.000 │ 1% │ 3% │ Starter
$3.000 - $10.000 │ 1% │ 3% │ EMPFOHLEN
$10.000 - $50.000 │ 1-2% │ 3-5% │ Optimal
$50.000+ │ 0,5-1% │ 2-3% │ Professionell

CONSERVATIVE SETUP (empfohlen für Anfänger)
- Risikoprozent: 1%
- Maximale Trades pro Sitzung: 2
- Tägliches Verlustlimit: 3%
- Max Drawdown: 10%
- Aktivieren Sie alle 6 Strategien

MODERATE EINSTELLUNG
- Risikoprozent: 1.5%
- Maximale Trades pro Sitzung: 3
- Tägliches Verlustlimit: 4%
- Max Drawdown: 15%

AGGRESSIVE SETUP (nur für erfahrene Händler)
- Risikoprozent: 2%
- Maximale Trades pro Sitzung: 4
- Tägliches Verlustlimit: 5%
- Max Drawdown: 20%


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BROKER-ANFORDERUNGEN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Jeder MT5-Broker mit JPY-Paaren
ECN/STP-Broker für enge Spreads empfohlen
Spreads unter 2 Pips auf USDJPY bevorzugt
Hedging-Konto nicht erforderlich
Keine Mindesthebelbeträge erforderlich

BROKER-ZEITVERSCHIEBUNG
Stellen Sie den Parameter "Broker Time Offset Hours" korrekt ein:
- GMT+0 Server = 0
- GMT+1 Server = +1
- GMT+2 Server = +2
- GMT+3 Server = +3
- EST-Server = -5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
GEHANDELTE PÄRCHEN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- USD/JPY - Primäres Paar, höchste Liquidität, engste Spreads
- EUR/JPY - Starke Korrelation, ausgezeichnet für Divergenzgeschäfte
- GBP/JPY - Höhere Volatilität, größere Pip-Bewegungen
- AUD/JPY - Risikostimmungsbarometer, führt oft Bewegungen an

Die automatische Erkennung findet das Symbolformat Ihres Brokers automatisch (verarbeitet
Suffixe wie .pro, m, .ecn, usw.)


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
INSTALLATION
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. Kauf und Download vom MQL5-Markt
2. Anhängen an ein beliebiges JPY-Paar-Chart (USDJPY empfohlen, Zeitrahmen M15)
3. Konfigurieren Sie die Risikoeinstellungen entsprechend der Größe Ihres Kontos
4. Stellen Sie die Zeitverschiebung Ihres Brokers von GMT ein
5. Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT5
6. Der EA handelt automatisch während der asiatischen Handelszeiten

Das war's - der EA kümmert sich um alles andere.


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PRO-TIPPS
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Beginnen Sie konservativ - 1% Risiko, maximal 2 Trades pro Sitzung

Vermeiden Sie BOJ-Ankündigungstage - pausieren Sie den EA während wichtiger Japan-Nachrichten

Testen Sie zuerst die Demo - lassen Sie den EA über 2 Wochen in der Demo laufen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Wöchentliche Überwachung - überprüfen Sie die Leistung alle 7 Tage, nicht bei jedem Handel

Behalten Sie den Kontoschutz eingeschaltet - deaktivieren Sie niemals die täglichen Verlustlimits

Hinweis zum Backtesting: Aufgrund der MT5-Beschränkungen können Multi-Pair-EAs nicht perfekt im Backtesting getestet werden. Die gezeigten Ergebnisse stammen aus dem USDJPY-Primärtest. Die beste Bewertung erhalten Sie, wenn Sie den EA 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen lassen, um die tatsächliche Multi-Pair-Leistung zu sehen.


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
WAS ENTHALTEN IST
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tokyo Nights EA v2.68 (kompiliert, geschützt)
Alle 6 Strategien enthalten
Lebenslange Updates
MQL5 Market Unterstützung

KOSTENLOSES PDF HANDBUCH - 17 Seiten mit:
- Vollständige Strategieerklärungen mit Diagrammen
- Visuelle Beispiele für jedes Setup
- Empfehlungen zur Kontogröße
- Anleitung zur Optimierung
- FAQ zur Fehlerbehebung
- Bewährte Praktiken von professionellen Händlern
Senden Sie mir eine Nachricht, um Ihr Exemplar anzufordern (vor oder nach dem Kauf)


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
VERSIONSGESCHICHTE
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

v2.68 (Aktuell)
- Verbesserte Korrelationsstrategie mit korrekter Koeffizientenberechnung
- 15-Minuten-Korrelationsspeicherung für bessere Leistung hinzugefügt
- Fixierte Pip-Berechnung für 2/4-stellige Broker
- Funktionen zum Schutz des Kontos hinzugefügt (täglicher Verlust, maximaler Drawdown)
- Verbesserte Dead-Zone-Timing-Logik
- Zusätzliche Trailing-Stop-Funktionalität
- Bessere automatische Symbol-Erkennung


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
UNTERSTÜTZUNG
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Fragen? Probleme? Feature-Wünsche?

Schreiben Sie mir über MQL5 Market


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TOKYO NIGHTS EA - Handeln während die Welt schläft

Siegreiche Schöpfungen Labs von Victor Hamilton

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


DISCLAIMER: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.
für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Immer
mit Kapital handeln, das Sie sich leisten können zu verlieren. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für
Handelsverluste, die bei der Verwendung dieser Software entstehen.

