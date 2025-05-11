XAU Breakout Scalper MT5

Vorstellung von XAU Breakout Scalper MT5 - Dualstrategie Gold Trading EA

Ein systematischer EA, entwickelt unter Verwendung von quantitativen Techniken und professioneller Trading-Erfahrung.

➤ [SETFILE herunterladen(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | Zeitraum: 2025.01.15 → 2025.11.16 |Anfangssaldo: $50,000 | Endguthaben: ≈ 158 000 $ | Risiko pro Trade: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Max. Drawdown: 13.10% | Trefferquote: 63–64% | Trades: 874

Ihr professioneller Breakout-EA, entwickelt für Kontrolle, Transparenz und professionelle Optimierung.

Für wen ist dieser EA gedacht: für Trader, die volle Kontrolle über Einstiege, Risiko und Handelssitzungen haben wollen und einen klaren Prozess benötigen, um den EA an ihren Broker und ihre Ziele anzupassen.

Warum Trader diesen EA wählen

  • Sie kontrollieren alles. Alle wichtigen Parameter sind offen zugänglich, damit Sie das Verhalten des EAs exakt an Ihren Markt, Ihr Konto und Ihr Risikoprofil anpassen können.

  • Nur robuste Logik (kein Grid, kein Martingale):

    • Leistungsstarker Breakout-Motor: zwei Strategien in einem — ZigZag Breakout Specialist kombiniert mit einem SuperTrend Precision Scalper-Modell.

    • Sauberes Risikomanagement: vollständige Risikokontrolle — fester Lot / Kontoprozent / Geldbetrag, ATR-Trailing, dynamische Drawdown-Modi, Session-Kontrolle, Dashboard direkt im Chart.

    • Intelligente Handelsfilter: erweitertes Filtersystem — ADX, VWAP, dreifache gleitende Durchschnitte, Bestätigung durch höhere Zeitebenen, Vorabprüfung vor dem Entry.

  • Vielseitigkeit: Obwohl der EA für Gold entwickelt wurde, erlauben seine robuste Logik und die umfangreichen Einstellmöglichkeiten eine Anpassung an andere volatile Instrumente wie Indizes (US500, NAS100) oder wichtige FX-Paare (nach erneuter Optimierung).

  • Prozess statt leere Versprechen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem MT5-Strategietester nach einem klaren Schritt-für-Schritt-Plan Ihre eigene Edge aufbauen, die zu Ihrem Broker und Ihren Instrumenten passt – statt einfach eine Datei zu laden und zu hoffen. Von Grund auf für Optimierung gebaut.

Wie Sie testen und die Einstellungen finden, die zu Ihnen passen

Wussten Sie, dass Sie Szenarien in großer Stückzahl backtesten können?

Anstatt immer nur einen Parameter zu ändern, den Test zu starten, das Ergebnis zu prüfen und den Parameter erneut zu ändern,
bis Sie zufällig eine passende Einstellung finden,

bietet MT5 im Strategietester eine integrierte Lösung: die Optimierung, mit der zahlreiche Kombinationen automatisch durchgetestet werden.


    Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres EAs: Der offizielle Optimierungs-Leitfaden

    Um Sie auf Ihrer Handelsreise zu unterstützen, habe ich den offiziellen Optimierungs-Leitfaden für den XAU Breakout Scalper MT5 erstellt. Diese exklusive 5-teilige Serie soll Sie durch jeden Schritt des Optimierungsprozesses führen. Indem Sie diesem Leitfaden folgen, erlangen Sie das Wissen, den EA an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anzupassen.

    Ich lade Sie ein, diesen umfassenden Leitfaden zu erkunden und die Kunst der Optimierung zu meistern.

    Unser Modell der Selbst-Optimierung hat sich als eine der besten Herangehensweisen seiner Klasse erwiesen.

    Sie kontrollieren alles. Dieser EA legt die Variablen der Strategie offen (was gehandelt wird, wann und mit welcher Positionsgröße), damit Sie ihn an Ihr Risikoprofil, die Bedingungen Ihres Brokers und Ihre Instrumente anpassen können – anstatt zu rätseln, warum ein „Black-Box-EA“ einen Trade eröffnet hat. Diese Transparenz ermöglicht eine intelligente Optimierung und reproduzierbare Ergebnisse.

    Es gibt kein universelles “Set-File”. Broker unterscheiden sich bei Spreads, Kommissionen, Swaps, Ausführungslatenz und sogar bei den historischen Tickdaten. Der MT5-Strategietester erlaubt es ausdrücklich, Kommissionen und Margin-Regeln zu konfigurieren, um die Broker-Bedingungen nachzubilden – genau weil diese Faktoren variabel und wichtig sind. Wenn Sie selbst optimieren, richten Sie den EA auf Ihre Realität aus.

    Bessere risikoadjustierte Ergebnisse. Die Optimierungskriterien in MT5 gehen über den reinen Gewinn hinaus (z.B. Recovery Factor, Sharpe Ratio) und erlauben sogar ein benutzerdefiniertes Maximum (über OnTester), sofern der EA dies unterstützt – so können Sie auf genau das optimieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.

    Haftungsausschluss: Die vergangene Performance von XAU Breakout Scalper MT5 oder eines anderen Handelssystems ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste in ähnlicher Höhe wie in Beispielen oder Backtests erzielen wird. Die Leistung des Expert Advisors hängt von den Einstellungen des Nutzers, den Bedingungen des Brokers, der Marktvolatilität und anderen Faktoren ab, die außerhalb des Einflussbereichs des Entwicklers liegen. Alle Handelsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung. Mit dem Kauf und der Nutzung dieses Expert Advisors erklären Sie, dass Sie diese Risiken verstehen und akzeptieren.

    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    262
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

