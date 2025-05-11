Vorstellung von XAU Breakout Scalper MT5 - Dualstrategie Gold Trading EA



Ein systematischer EA, entwickelt unter Verwendung von quantitativen Techniken und professioneller Trading-Erfahrung.

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | Zeitraum: 2025.01.15 → 2025.11.16 |Anfangssaldo: $50,000 | Endguthaben: ≈ 158 000 $ | Risiko pro Trade: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Max. Drawdown: 13.10% | Trefferquote: 63–64% | Trades: 874 Ihr professioneller Breakout-EA, entwickelt für Kontrolle, Transparenz und professionelle Optimierung. Für wen ist dieser EA gedacht: für Trader, die volle Kontrolle über Einstiege, Risiko und Handelssitzungen haben wollen und einen klaren Prozess benötigen, um den EA an ihren Broker und ihre Ziele anzupassen. Warum Trader diesen EA wählen Sie kontrollieren alles. Alle wichtigen Parameter sind offen zugänglich, damit Sie das Verhalten des EAs exakt an Ihren Markt, Ihr Konto und Ihr Risikoprofil anpassen können.

Nur robuste Logik (kein Grid, kein Martingale): Leistungsstarker Breakout-Motor: zwei Strategien in einem — ZigZag Breakout Specialist kombiniert mit einem SuperTrend Precision Scalper -Modell. Sauberes Risikomanagement: vollständige Risikokontrolle — fester Lot / Kontoprozent / Geldbetrag, ATR-Trailing, dynamische Drawdown-Modi, Session-Kontrolle, Dashboard direkt im Chart. Intelligente Handelsfilter: erweitertes Filtersystem — ADX, VWAP, dreifache gleitende Durchschnitte, Bestätigung durch höhere Zeitebenen, Vorabprüfung vor dem Entry.

Vielseitigkeit: Obwohl der EA für Gold entwickelt wurde, erlauben seine robuste Logik und die umfangreichen Einstellmöglichkeiten eine Anpassung an andere volatile Instrumente wie Indizes (US500, NAS100) oder wichtige FX-Paare (nach erneuter Optimierung).

Prozess statt leere Versprechen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem MT5-Strategietester nach einem klaren Schritt-für-Schritt-Plan Ihre eigene Edge aufbauen, die zu Ihrem Broker und Ihren Instrumenten passt – statt einfach eine Datei zu laden und zu hoffen. Von Grund auf für Optimierung gebaut. Wie Sie testen und die Einstellungen finden, die zu Ihnen passen Wussten Sie, dass Sie Szenarien in großer Stückzahl backtesten können? Anstatt immer nur einen Parameter zu ändern, den Test zu starten, das Ergebnis zu prüfen und den Parameter erneut zu ändern,

bis Sie zufällig eine passende Einstellung finden, bietet MT5 im Strategietester eine integrierte Lösung: die Optimierung, mit der zahlreiche Kombinationen automatisch durchgetestet werden.

Unser Modell der Selbst-Optimierung hat sich als eine der besten Herangehensweisen seiner Klasse erwiesen.

Sie kontrollieren alles. Dieser EA legt die Variablen der Strategie offen (was gehandelt wird, wann und mit welcher Positionsgröße), damit Sie ihn an Ihr Risikoprofil, die Bedingungen Ihres Brokers und Ihre Instrumente anpassen können – anstatt zu rätseln, warum ein „Black-Box-EA“ einen Trade eröffnet hat. Diese Transparenz ermöglicht eine intelligente Optimierung und reproduzierbare Ergebnisse.

Es gibt kein universelles “Set-File”. Broker unterscheiden sich bei Spreads, Kommissionen, Swaps, Ausführungslatenz und sogar bei den historischen Tickdaten. Der MT5-Strategietester erlaubt es ausdrücklich, Kommissionen und Margin-Regeln zu konfigurieren, um die Broker-Bedingungen nachzubilden – genau weil diese Faktoren variabel und wichtig sind. Wenn Sie selbst optimieren, richten Sie den EA auf Ihre Realität aus.

Bessere risikoadjustierte Ergebnisse. Die Optimierungskriterien in MT5 gehen über den reinen Gewinn hinaus (z.B. Recovery Factor, Sharpe Ratio) und erlauben sogar ein benutzerdefiniertes Maximum (über OnTester), sofern der EA dies unterstützt – so können Sie auf genau das optimieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Haftungsausschluss: Die vergangene Performance von XAU Breakout Scalper MT5 oder eines anderen Handelssystems ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste in ähnlicher Höhe wie in Beispielen oder Backtests erzielen wird. Die Leistung des Expert Advisors hängt von den Einstellungen des Nutzers, den Bedingungen des Brokers, der Marktvolatilität und anderen Faktoren ab, die außerhalb des Einflussbereichs des Entwicklers liegen. Alle Handelsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung. Mit dem Kauf und der Nutzung dieses Expert Advisors erklären Sie, dass Sie diese Risiken verstehen und akzeptieren.