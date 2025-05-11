XAU Breakout Scalper MT5

5

XAU Breakout Scalper MT5 - デュアル戦略ゴールドトレーディングEAのご紹介

定量的手法とプロの取引経験を用いて設計されたシステマティックなEA。

➤ [SETFILE をダウンロード(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | 期間：2025.01.15 → 2025.11.16 |初期残高: $50,000 | 最終残高：≈ 158,000 ドル | 取引リスク：0.5% | PF：1.88 | シャープレシオ：8.37 | 最大ドローダウン：13.10% | 勝率：63–64% | 取引数：874

プロフェッショナル向けのブレイクアウトEA。コントロール性・透明性・本格的な最適化を重視して設計されています。

対象ユーザー： エントリー、リスク、取引セッションを完全にコントロールしたいトレーダー、そして自分のブローカー環境と目標に合わせてEAを最適化するための、明確なプロセスを求めるトレーダー。

トレーダーがこのEAを選ぶ理由

  • すべてを自分でコントロール。 重要なパラメータはすべて公開されており、市場環境・口座タイプ・リスク許容度に合わせてEAの挙動を細かく調整できます。

  • 堅牢なロジックのみ（グリッド・マーチンゲール不使用）：

    • 強力なブレイクアウトエンジン：2つの戦略を1つに統合した ZigZag Breakout SpecialistSuperTrend Precision Scalper モデル。

    • クリーンなリスク管理：固定ロット / 残高％ / 金額リスク、ATRトレーリング、ダイナミックなドローダウン制御、セッション管理、チャート上のダッシュボード。

    • 高度なフィルター：ADX、VWAP、3本の移動平均カスケード、上位時間足でのトレンド確認、エントリー前の事前検証など。

  • 高い汎用性： 本EAはゴールド向けに設計されていますが、その堅牢なロジックと豊富なカスタマイズ性により、US500・NAS100 などの指数や主要通貨ペアといった、他のボラティリティの高い銘柄にも適用可能です（要再最適化）。

  • 「約束」ではなく「プロセス」を提供： 単にファイルを渡して「うまくいくことを祈る」のではなく、MT5 ストラテジーテスターを使ったステップバイステップの最適化手順を通じて、ご自身のブローカー環境と銘柄に合ったエッジの作り方をお伝えします。最適化のために設計されたEAです。

テスト方法と、自分に合った設定の見つけ方

複数のシナリオを一括でバックテストできる方法があることをご存知ですか？

1つのパラメータを変更してテストを実行し、結果を確認し、再びパラメータを変更して…という作業を何度も繰り返して
好みの設定を探す代わりに、

MT5 のストラテジーテスターには、数多くの組み合わせを自動的に走らせる最適化機能が標準搭載されています。


    EAのポテンシャルを最大限に引き出す：公式最適化ブループリント

    トレーディングの旅を力強くサポートするため、XAU Breakout Scalper MT5の公式最適化ブループリントを作成しました。この独占的な5部構成のシリーズは、初期設定から高度な微調整まで、最適化プロセスの全ステップをガイドするように設計されています。このブループリントに従うことで、ご自身の取引スタイルやリスク許容度に合わせてEAをカスタマイズするための知識と自信を得ることができます。

    この包括的なガイドをご覧いただき、最適化の技術をマスターしてください。

    私たちの採用しているセルフ最適化モデルは、同クラスの中でも非常に優れたアプローチであることが実証されています。

    すべてを自分でコントロール。 本EAでは、戦略の主要な変数（何を、いつ、どれくらいのロットで取引するか）がすべて公開されており、自分のリスク許容度、ブローカーの条件、取引する銘柄に合わせて柔軟に調整できます。ブラックボックスEAが「なぜここでエントリーしたのか」を当てずっぽうで考える必要はありません。この透明性があるからこそ、論理的な最適化と再現性のある結果が可能になります。

    「万能セットファイル」は存在しません。 ブローカーごとに、スプレッド・手数料・スワップ・約定レイテンシ、さらにはヒストリカルティックデータまで違いがあります。そのため、MT5のストラテジーテスターには、手数料や証拠金ルールをブローカー条件に合わせて設定できる機能が用意されています。自分で最適化することで、EAを自分の現実の環境に合わせることができます。

    リスク調整後のパフォーマンスを重視。 MT5では、最適化指標は単なる利益だけではなく、Recovery Factor や Sharpe Ratio など、より高度な指標も使用できます。EAが対応していれば、OnTester を通じてカスタム指標を最大化することも可能です。つまり、あなたが本当に重視するものに対して最適化できるということです。

    免責事項： XAU Breakout Scalper MT5 を含むいかなるトレーディングシステムの過去のパフォーマンスも、将来の結果を保証するものではありません。実際の口座が、掲載されている例やバックテストと同様の利益または損失を上げるという保証は一切ありません。EAのパフォーマンスは、ユーザーが選択した設定、ブローカーの条件、市場のボラティリティ、その他開発者のコントロール外の要因に大きく依存します。すべての取引判断はお客様ご自身の責任となります。本EAを購入・使用することにより、これらのリスクを理解し、受け入れたものとみなされます。

    レビュー 3
    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    262
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    おすすめのプロダクト
    MultipleORB EA Retail Edition
    Brian Mutuku Mwanthi
    エキスパート
    MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION    Aggressive Opening Range Breakout Trading System     NO NEWS FILTER - TRADE THROUGH ALL MARKET CONDITIONS WHAT IS OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? The Opening Range Breakout strategy trades price breakouts from established  market session ranges. This RETAIL EDITION is designed for aggressive traders  who want to capture high volatility moves during news events and major sessions. WHY RETAIL EDITION? SIMPLIFIED - Trade through news without fil
    Snake EURUSD
    Thurau Baerbel
    エキスパート
    Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
    Eclpsa Gold 30m
    Burak Enes Aydin
    エキスパート
    This expert advisor (EA) is designed to operate on the XAUUSD pair with a 30-minute timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trading opportunities. The algorithm is optimized for precision and efficiency, leveraging indicators such as moving averages, RSI, MACD, and support/resistance levels to execute trades based on predefined market conditions. Key Features: Indicator-Based Strategy: Utilizes multiple technical indicators for trade execution. Risk Mana
    Crosscut
    Chimdike Obinna Nkwo
    エキスパート
    <------- CrossCut --------> 毎日の利益の未来へ踏み出そう — EURUSD取引のための究極のエキスパートアドバイザーです。 この完全自動化ツールは、ある程度のカスタマイズが可能で、市場状況に正確に対応できます。 毎朝目覚めるたびに、あなたの資金が着実に増えていくのを実感してください。 最高の収益体験を提供するために開発されたEAです。 スクリーンショットに表示された入力設定を必ず使用してください… 私には効果があります。他のブローカーでも問題なく動作します。 推奨最低残高：100ドル 推奨時間足：15分 推奨通貨ペア：EURUSD リスクは2％で十分。気づかないほどです。 -----------------------------------------------------------------
    ArbitrageATR Recovery MT5
    KO PARTNERS LTD
    5 (1)
    エキスパート
    PLEASE NOTE : This expert advisor is designed exclusively for trade recovery and should not be used as a standard automated trading system. IMPORTANT : This EA represents one of the most comprehensive and robust recovery solutions currently available to the public. It is an essential tool for any trader seeking added protection during adverse market conditions. Safeguard your account and trade with confidence, knowing that this recovery system is engineered to help stabilize and preserve your e
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    エキスパート
    Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
    Momentum Trend Gold Metals plus
    Retail Trading Realities LTD
    エキスパート
    RTR モメンタム トレンド ゴールド メタル プラス エディション MT5 のエキスパート アドバイザー。 クイックオンラインマニュアル 完全な PDF マニュアルおよび最適化ガイド (11.3MB) ファイルを設定する ライブシグナル RTR Momentum Trend Expert Advisor は、 マルチタイムフレーム、マルチアセット、トレンドフォローの完全に自動化された系統的な取引システムです。仮想通貨、FX、商品、指数、株式など、多くの資産クラスにわたって素晴らしいバックテスト結果が得られています。 MQL5.com マーケットプレイスでは珍しい 1:25 未満の低レバレッジを使用する、本当に素晴らしいシステムです。 この Gold Metals + エディションは、 次のティッカー用に最適化されています。 XAUUSD、XAUEUR、GLD (ETF)、 また、程度は低いものの、以下に関する優れたバックテストもあります。 XPDUSD（パラジウム）、XAUJPY、 XAUT（クリプトゴールド） すべての設定、すべてのシンボルをテストしたわけではないので、適切な設定
    Amo AI
    Novin Ghasemi Nik
    エキスパート
    概要 AMO AI は、7層のディープニューラルネットワーク構造とAIアルゴリズムを組み合わせた高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。複数の分析レイヤーを通じて市場データを処理し、テクニカルパターンと市場行動に基づいて潜在的なトレード機会を特定します。 技術アーキテクチャ ニューラルネットワーク: 7層ディープラーニング構造 AIエンジン: 高度なパターン認識システム 分析フレームワーク: 複数時間足でのテクニカル分析 リスク管理: ポジションサイズ計算とストップロス機能を統合 ニュースフィルター: 経済カレンダーと連動し重要イベント時の取引を制御 推奨通貨ペア ゴールド取引 XAUUSD – 貴金属分析（パラメータ調整が必要） 主要ペア（推奨） EURUSD – 高い流動性、安定したスプレッド GBPUSD – ボラティリティが高くパターン認識に有利 USDJPY – 一貫したトレンド傾向 AUDUSD – 明確なテクニカルパターン 副次ペア（代替） USDCAD – 中程度のボラティリティ NZDUSD – スイングトレードに適している EURGBP – クロスペア分析可
    Money Magnet
    Farhad Kia
    エキスパート
    is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
    Black Move MT5
    Sarfraz
    エキスパート
    Black Move MT5 is a sophisticated trading algorithm for the MetaTrader 5 platform, designed to eliminate emotional decision-making and execute trades based on pure mathematical analysis. It employs an adaptive, dual-mode strategy to identify and capitalize on high-probability opportunities in various market conditions. This EA is built for traders who seek a reliable automated solution that can navigate both trending and corrective market phases. Live Monitoring:  Coming Soon>>>>>>>>>>>>>>> Cor
    Envelopes Intelligent
    Sabil Yudifera
    エキスパート
    AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
    Uranus STO
    Encho Enev
    エキスパート
    Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
    Neon Ash UsdJpy 1H
    Burak Enes Aydin
    エキスパート
    This expert advisor (EA) is designed for trading the USD/JPY pair on a 1-hour (H1) timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trade opportunities. The strategy is built upon Stochastic, Bulls Power, Moving Averages, and Pin Bar patterns , ensuring a dynamic and structured approach to market conditions. Key Features: Stochastic Oscillator: Uses %K Period (16), %D Period (3), and Slowing (2) to identify overbought and oversold market conditions. Bulls Power
    Scalpelo
    Heiko Kendziorra
    エキスパート
    Scalpelo is a unique full automatic trading system that cuts many small chunks out of market movements non-stop 24 hours a day  with surgical precision. In EURUSD it opens trades with limit orders, so slippage becomes your friend and internet speed is not an issue. NO   m artingale, grid trading or other dangerous method used, that at the end erases your account.  Always just one order open with StopLoss.  Live Signal >>      The default settings   are for   EURUSD M5   chart. Settings SetUTC
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    エキスパート
    MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
    SafeGold EA
    Ismael Alba Rocha Vieira
    エキスパート
    Trend Gold Safe Trading This is SafeGold EA, tested under the hardest conditions with profitable and consistent results (please see the images). Using advanced strategies, SafeGold is capable of generating consistent profits across 8 risk levels, entering only when all strategies intersect. No Martingale or grid usage, with fixed or automatic money management. Easy installation and simplified use. The EA is delivered to you, configured for optimal operating conditions. Requirements and recommen
    Quantturbo
    Alejandro Nava
    エキスパート
    Using the basic principles that allow scientists to report a tsunami a few minutes before it happens (tested during a period of almost 10 years), we have designed an algorithm able to perceive its wave length, amplitude, height, rate, period and acceleration.   This allows our Expert Advisor (EA) to make transactions or to send automatic signals for up to 5 currency pairs (EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, USD/MXN). In other words, our algorithm identifies the main trend through the result o
    One Milion
    Krym ʿYd Ahmd Abrahym
    エキスパート
    Expert Million Way From $500 to $1 million in 4 years More than one well-studied risk strategy The expert allows from the first $500 Hello Million Dollars Without any fatigue, we are in the era of artificial intelligence Your opportunity is now available for automated trading You can now achieve all your dreams with the strongest market strategy now with the Expert Million Dollars
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    エキスパート
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    エキスパート
    Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    エキスパート
    PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
    FxWorldGodfathermq5
    Afjal Hussain Swapan
    エキスパート
    roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
    Tree Of Life MT5
    Oeyvind Borgsoe
    エキスパート
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
    Hype Trend EA ALL Symbol
    Mithat Tuncer Tuncel
    エキスパート
    HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
    Gold Trade Manager EA
    Issam Ibregheith
    エキスパート
    Overview Gold Trade Manager EA is a robust Expert Advisor for XAUUSD . It uses a proprietary signal engine to open trades and a strict risk module to manage them. No martingale, no grid. Designed for live trading and backtests. Key advantages Simple setup; works best on H1 One trade per signal with automatic SL/TP and optional trailing stop Built-in spread/volatility filters to avoid poor conditions ECN-friendly; isolates orders via MagicNumber Parameters LotSize — fixed lot per trade RiskPerc
    Multi Timeframe Swing EA for gold
    Zhicheng Zhong
    エキスパート
    MSS_Pro_MTF is a professional multi-timeframe swing trading Expert Advisor designed for MetaTrader 5 platform. This system combines advanced swing identification techniques with Fibonacci trading strategies to accurately capture market trends while maintaining strict risk control. Key Features: Multi-Timeframe Analysis Monitors high/low timeframes (customizable) simultaneously - identifies trend direction on higher timeframe and precise entries on lower timeframe Intelligent Swing Detection Pr
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    エキスパート
    Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
    Universal Auto Dynamic Engine
    Norapan Tonphim
    エキスパート
    GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    エキスパート
    S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    エキスパート
    ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    エキスパート
    シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    エキスパート
    Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    エキスパート
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    エキスパート
    重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    エキスパート
    AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    エキスパート
    このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    エキスパート
    クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.43 (7)
    エキスパート
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    エキスパート
    ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    エキスパート
    Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    エキスパート
    Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
    AI Map
    Saeid Soleimani
    3.75 (4)
    エキスパート
    AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    エキスパート
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    エキスパート
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    エキスパート
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    エキスパート
    AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    エキスパート
    Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    エキスパート
    Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    エキスパート
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    エキスパート
    Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
    KT Gold Nexus EA MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    エキスパート
    ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.59 (29)
    エキスパート
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    エキスパート
    NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
    Avalut Gold X1
    Danijel Plesa
    エキスパート
    Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
    フィルタ:
    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Yassir Lamrichi
    480
    開発者からの返信 Yassir Lamrichi 2025.12.13 23:24
    Thank you for the review and for the quality of your feedback. Your observations and remarks have been sharp and genuinely constructive, and they’ve directly contributed to improving and refining the EA. Working with clients who analyze logic, behavior, and edge cases not just results is extremely valuable, and your input has been part of that process. Knowing how seriously you approach optimization, I’m confident you’re already extracting the real value from this system. With a solid foundation in place, that process is truly a game changer. Thank you again for the trust and for contributing to the evolution of the EA.
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    Yassir Lamrichi
    480
    開発者からの返信 Yassir Lamrichi 2025.08.01 11:12
    Thank you so much, Nath, for this absolutely incredible and detailed review! I'm truly grateful for you taking the time to share your experience. You have perfectly captured the core philosophy of the EA. It's designed to be a powerful tool for serious traders who want to take full control and professionally optimize their strategies, rather than relying on a "one-size-fits-all" approach. Your emphasis on learning the methodology is the key to success, and it will be immensely helpful for other users. I am thrilled to hear that you had such immediate success and that it paid for itself on the very first trade! That is a fantastic testament to your effort in configuring the settings to suit your needs. Thank you again for your trust, your kind words, and for being such a valuable member of the community. Happy trading
    asad.74 alazemi
    262
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    Yassir Lamrichi
    480
    開発者からの返信 Yassir Lamrichi 2025.05.26 07:28
    Thank you very much for your thoughtful and positive review . It's genuinely rewarding to hear that you find the program commendable and that you've had a good experience with the support provided. I make it a priority to offer prompt and effective assistance, so I'm pleased to know my responses to your messages and inquiries were helpful.
    レビューに返信