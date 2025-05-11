XAU Breakout Scalper MT5
- エキスパート
- Yassir Lamrichi
- バージョン: 10.5
- アップデート済み: 3 12月 2025
- アクティベーション: 20
XAU Breakout Scalper MT5 - デュアル戦略ゴールドトレーディングEAのご紹介
定量的手法とプロの取引経験を用いて設計されたシステマティックなEA。
XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | 期間：2025.01.15 → 2025.11.16 |初期残高: $50,000 | 最終残高：≈ 158,000 ドル | 取引リスク：0.5% | PF：1.88 | シャープレシオ：8.37 | 最大ドローダウン：13.10% | 勝率：63–64% | 取引数：874
プロフェッショナル向けのブレイクアウトEA。コントロール性・透明性・本格的な最適化を重視して設計されています。
対象ユーザー： エントリー、リスク、取引セッションを完全にコントロールしたいトレーダー、そして自分のブローカー環境と目標に合わせてEAを最適化するための、明確なプロセスを求めるトレーダー。
トレーダーがこのEAを選ぶ理由
-
すべてを自分でコントロール。 重要なパラメータはすべて公開されており、市場環境・口座タイプ・リスク許容度に合わせてEAの挙動を細かく調整できます。
-
堅牢なロジックのみ（グリッド・マーチンゲール不使用）：
-
強力なブレイクアウトエンジン：2つの戦略を1つに統合した ZigZag Breakout Specialist と SuperTrend Precision Scalper モデル。
-
クリーンなリスク管理：固定ロット / 残高％ / 金額リスク、ATRトレーリング、ダイナミックなドローダウン制御、セッション管理、チャート上のダッシュボード。
-
高度なフィルター：ADX、VWAP、3本の移動平均カスケード、上位時間足でのトレンド確認、エントリー前の事前検証など。
-
-
高い汎用性： 本EAはゴールド向けに設計されていますが、その堅牢なロジックと豊富なカスタマイズ性により、US500・NAS100 などの指数や主要通貨ペアといった、他のボラティリティの高い銘柄にも適用可能です（要再最適化）。
-
「約束」ではなく「プロセス」を提供： 単にファイルを渡して「うまくいくことを祈る」のではなく、MT5 ストラテジーテスターを使ったステップバイステップの最適化手順を通じて、ご自身のブローカー環境と銘柄に合ったエッジの作り方をお伝えします。最適化のために設計されたEAです。
テスト方法と、自分に合った設定の見つけ方
複数のシナリオを一括でバックテストできる方法があることをご存知ですか？
1つのパラメータを変更してテストを実行し、結果を確認し、再びパラメータを変更して…という作業を何度も繰り返して
好みの設定を探す代わりに、
MT5 のストラテジーテスターには、数多くの組み合わせを自動的に走らせる最適化機能が標準搭載されています。
EAのポテンシャルを最大限に引き出す：公式最適化ブループリント
トレーディングの旅を力強くサポートするため、XAU Breakout Scalper MT5の公式最適化ブループリントを作成しました。この独占的な5部構成のシリーズは、初期設定から高度な微調整まで、最適化プロセスの全ステップをガイドするように設計されています。このブループリントに従うことで、ご自身の取引スタイルやリスク許容度に合わせてEAをカスタマイズするための知識と自信を得ることができます。
この包括的なガイドをご覧いただき、最適化の技術をマスターしてください。
-
XAU Breakout Scalper MT5：公式最適化ブループリント
私たちの採用しているセルフ最適化モデルは、同クラスの中でも非常に優れたアプローチであることが実証されています。
すべてを自分でコントロール。 本EAでは、戦略の主要な変数（何を、いつ、どれくらいのロットで取引するか）がすべて公開されており、自分のリスク許容度、ブローカーの条件、取引する銘柄に合わせて柔軟に調整できます。ブラックボックスEAが「なぜここでエントリーしたのか」を当てずっぽうで考える必要はありません。この透明性があるからこそ、論理的な最適化と再現性のある結果が可能になります。
「万能セットファイル」は存在しません。 ブローカーごとに、スプレッド・手数料・スワップ・約定レイテンシ、さらにはヒストリカルティックデータまで違いがあります。そのため、MT5のストラテジーテスターには、手数料や証拠金ルールをブローカー条件に合わせて設定できる機能が用意されています。自分で最適化することで、EAを自分の現実の環境に合わせることができます。
リスク調整後のパフォーマンスを重視。 MT5では、最適化指標は単なる利益だけではなく、Recovery Factor や Sharpe Ratio など、より高度な指標も使用できます。EAが対応していれば、OnTester を通じてカスタム指標を最大化することも可能です。つまり、あなたが本当に重視するものに対して最適化できるということです。
免責事項： XAU Breakout Scalper MT5 を含むいかなるトレーディングシステムの過去のパフォーマンスも、将来の結果を保証するものではありません。実際の口座が、掲載されている例やバックテストと同様の利益または損失を上げるという保証は一切ありません。EAのパフォーマンスは、ユーザーが選択した設定、ブローカーの条件、市場のボラティリティ、その他開発者のコントロール外の要因に大きく依存します。すべての取引判断はお客様ご自身の責任となります。本EAを購入・使用することにより、これらのリスクを理解し、受け入れたものとみなされます。
I’ll start with the author.
Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.
For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.
What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.
I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.