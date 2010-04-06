Smart Sniper AI System MT5
- Experten
- Rabi Oudani
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
SMART SNIPER SYSTEM - AI TRADER v1.0 ULTIMATE
INSTITUTIONELLES HYBRIDES AI + SMART BREAKOUT SYSTEM FÜR XAUUSD (GOLD)
Revolutionäres Dual-Engine Handelssystem, das künstliche Intelligenz mit traditioneller Breakout-Strategie kombiniert
PREISINFORMATIONEN
Ermäßigter Preis.
Der Preis erhöht sich bei jedem Kauf um $25. Endpreis: $1599
AI-POWEREDTRADING ENGINE
OpenAI-Integration:Echtzeit-Marktsentiment und kontextbezogene Analysen mit dem neuesten Modell von OpenAI über eine sichere API.
Smart-Money-Konzepte:Handelslogik auf institutionellem Niveau mit Multi-Timeframe-Konfluenz.
10-Punkte-Bestätigungssystem:Von der grundlegenden Anpassung bis zur vollständigen institutionellen Konfluenz.
Dynamisches Confidence Scoring: 85%-100% Konfidenzniveau mit anpassbaren Schwellenwerten.
Echtzeit-Marktkontextanalyse:H4/H1-Trendausrichtung, RSI, ADX, ATR, Spread-Überwachung.
Adaptive Market Regime Detection:Die KI-Logik passt die Gewichtung der Strategie auf der Grundlage von Trend- oder Schwankungsbedingungen an.
DUALE HANDELSSYSTEME
Breakout-Strategie:Klassischer Hoch-Tief-Breakout mit optimierten Stop-Orders.
KI-Signalsystem:Maschinelles Lernen mit Sentiment-Analyse aus übermittelten Daten.
Flexible Modusauswahl:Führen Sie nur KI, nur EA oder ein kombiniertes Hybridsystem aus (empfohlen).
Unabhängige Risikoparameter:Separate Einstellungen für jede Handelsmethode.
FORTSCHRITTLICHES & MEHRSCHICHTIGES RISIKOMANAGEMENT
5-stufige Risikostufen:Von aggressiver (1:50) bis sicherer (1:500) Kapitalallokation.
Automatische Losberechnung:Dynamische Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands.
Intelligente Trailing Stops:Duale Trailing-Systeme für AI- und EA-Trades.
Intelligente Ausführungsfilter:Spread-Schutz in Echtzeit, Vermeidung von Low-Liquidity-Sessions und Volatilitätsfilter für Nachrichten arbeiten im Hintergrund, um das Kapital zu schützen.
Verstärkte Kontosicherung:Versteckte aktienbasierte Unterbrecher und tägliche Verlustbegrenzer fungieren als letztes Sicherheitsnetz, das den Handel bei abnormalen Drawdowns automatisch pausiert.
PROFESSIONELLES HANDELS-DASHBOARD
Echtzeit-Performance-Metriken:Fließende P/L-, Bilanz-, Eigenkapital- und Margenniveaus.
KI-Gehirn-Visualisierung:Konfidenzbewertung, Signalqualität, Marktverzerrung.
Wöchentliche Statistiken:Getrennte, detaillierte Nachverfolgung der KI- und EA-Systemleistung, um den Vorteil jeder Strategie zu bestätigen.
Marktdiagnose:Spread, Volatilität, Session Timing, Trendanalyse.
Minimalistischer Modus:Zusammenklappbares Panel für konzentriertes Handeln.
HANDELSSPEZIFIKATIONEN & OPTIMALE EINRICHTUNG
Empfohlenes Paar:XAUUSD (Gold/USD)
Primärer Zeitrahmen: H1 (mit H4/M15 Konfluenzanalyse)
Handelssitzungen: Alle Sitzungen (optimiert für London/NY-Überschneidung).
Mindesteinlage: $100 ( empfohlen: $500+ für sicheres Risikomanagement auf ECN-Konten)
HYPER-AGGRESSIVER KAPITALERHALT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Micro-Stop-Loss-Philosophie:Unsere Kernstrategie setzt extrem enge, feste monetäre Stop-Losses durch, um Ihren Kontostand rigoros zu schützen. Der H1 Breakout EA riskiert nur $3,5 pro Handel, während das AI Execution System maximal $15 pro Handel riskiert. Dadurch werden große Drawdowns bei einem einzelnen Handel vermieden.
Chancen ohne Katastrophen:Durch die Begrenzung des Risikos auf nur 3,5 $ (EA) bzw. 15 $ (AI) pro Position kann das System sicher auf Hochfrequenzchancen eingehen. Dadurch werden viele kleine, überschaubare Risiken im Laufe der Zeit zu bedeutendem Wachstum, ohne Ihr Kapital zu gefährden.
HANDELSSPEZIFIKATIONEN & PHILOSOPHIE
Grundlegende Risikophilosophie:Ultrakonservativer Kapitalerhalt durch feste Micro-Stop-Losses ($3,5 EA / $15 AI).
Entscheidende Voraussetzung:
Einechtes ECN/Raw-Konto mit nahezu null oder normalen Spreads zwischen 14 und 25 ist NICHT VERHANDELBAR .
Fixe Dollar-Stops von 3,5 und 15 $ werden durch Broker-Slippage oder breite Spreads auf Standardkonten zerstört.
WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DAS SMART SNIPER SYSTEM ENTSCHEIDEN
Fester Micro-SL Capital Guard:Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr maximales Risiko auf 3,50 $ pro EA-Handel und 15 $ pro AI-Handel fest begrenzt ist. Ihr Guthaben ist vor allem anderen geschützt.
Hohe Chancen, geringer Stress:Da das Risiko pro Handel auf winzige, feste Beträge minimiert ist, kann das System sicher auf mehr wahrscheinliche Setups reagieren und so mehrere potenzielle Gewinnströme erzeugen, ohne den Stress großer Verluste.
Für weitere Informationen zur WebRequest-Konfiguration:
- Erfordert URL-Whitelisting in den MT5-Einstellungen
- API-Endpunkt: OpenAI-Integration für die Marktanalyse
- Abruf von Nachrichtendaten aus Finanzquellen