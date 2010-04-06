Smart Sniper AI System MT5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SMART SNIPER SYSTEM - AI TRADER v1.0 ULTIMATE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

INSTITUTIONELLES HYBRIDES AI + SMART BREAKOUT SYSTEM FÜR XAUUSD (GOLD)

Revolutionäres Dual-Engine Handelssystem, das künstliche Intelligenz mit traditioneller Breakout-Strategie kombiniert

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PREISINFORMATIONEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ermäßigter Preis.

Der Preis erhöht sich bei jedem Kauf um $25. Endpreis: $1599

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI-POWEREDTRADING ENGINE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

OpenAI-Integration:Echtzeit-Marktsentiment und kontextbezogene Analysen mit dem neuesten Modell von OpenAI über eine sichere API.

Smart-Money-Konzepte:Handelslogik auf institutionellem Niveau mit Multi-Timeframe-Konfluenz.

10-Punkte-Bestätigungssystem:Von der grundlegenden Anpassung bis zur vollständigen institutionellen Konfluenz.

Dynamisches Confidence Scoring: 85%-100% Konfidenzniveau mit anpassbaren Schwellenwerten.

Echtzeit-Marktkontextanalyse:H4/H1-Trendausrichtung, RSI, ADX, ATR, Spread-Überwachung.

Adaptive Market Regime Detection:Die KI-Logik passt die Gewichtung der Strategie auf der Grundlage von Trend- oder Schwankungsbedingungen an.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DUALE HANDELSSYSTEME

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Breakout-Strategie:Klassischer Hoch-Tief-Breakout mit optimierten Stop-Orders.

KI-Signalsystem:Maschinelles Lernen mit Sentiment-Analyse aus übermittelten Daten.

Flexible Modusauswahl:Führen Sie nur KI, nur EA oder ein kombiniertes Hybridsystem aus (empfohlen).

Unabhängige Risikoparameter:Separate Einstellungen für jede Handelsmethode.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

FORTSCHRITTLICHES & MEHRSCHICHTIGES RISIKOMANAGEMENT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5-stufige Risikostufen:Von aggressiver (1:50) bis sicherer (1:500) Kapitalallokation.

Automatische Losberechnung:Dynamische Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands.

Intelligente Trailing Stops:Duale Trailing-Systeme für AI- und EA-Trades.

Intelligente Ausführungsfilter:Spread-Schutz in Echtzeit, Vermeidung von Low-Liquidity-Sessions und Volatilitätsfilter für Nachrichten arbeiten im Hintergrund, um das Kapital zu schützen.

Verstärkte Kontosicherung:Versteckte aktienbasierte Unterbrecher und tägliche Verlustbegrenzer fungieren als letztes Sicherheitsnetz, das den Handel bei abnormalen Drawdowns automatisch pausiert.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROFESSIONELLES HANDELS-DASHBOARD

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Echtzeit-Performance-Metriken:Fließende P/L-, Bilanz-, Eigenkapital- und Margenniveaus.

KI-Gehirn-Visualisierung:Konfidenzbewertung, Signalqualität, Marktverzerrung.

Wöchentliche Statistiken:Getrennte, detaillierte Nachverfolgung der KI- und EA-Systemleistung, um den Vorteil jeder Strategie zu bestätigen.

Marktdiagnose:Spread, Volatilität, Session Timing, Trendanalyse.

Minimalistischer Modus:Zusammenklappbares Panel für konzentriertes Handeln.



Intelligente Nachrichtenfilterung:

Integration des Wirtschaftskalenders in Echtzeit mit Analyse der Auswirkungen in mehreren Währungen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HANDELSSPEZIFIKATIONEN & OPTIMALE EINRICHTUNG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Empfohlenes Paar:XAUUSD (Gold/USD)

Primärer Zeitrahmen: H1 (mit H4/M15 Konfluenzanalyse)

Handelssitzungen: Alle Sitzungen (optimiert für London/NY-Überschneidung).

Mindesteinlage: $100 ( empfohlen: $500+ für sicheres Risikomanagement auf ECN-Konten)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HYPER-AGGRESSIVER KAPITALERHALT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Micro-Stop-Loss-Philosophie:Unsere Kernstrategie setzt extrem enge, feste monetäre Stop-Losses durch, um Ihren Kontostand rigoros zu schützen. Der H1 Breakout EA riskiert nur $3,5 pro Handel, während das AI Execution System maximal $15 pro Handel riskiert. Dadurch werden große Drawdowns bei einem einzelnen Handel vermieden.

Chancen ohne Katastrophen:Durch die Begrenzung des Risikos auf nur 3,5 $ (EA) bzw. 15 $ (AI) pro Position kann das System sicher auf Hochfrequenzchancen eingehen. Dadurch werden viele kleine, überschaubare Risiken im Laufe der Zeit zu bedeutendem Wachstum, ohne Ihr Kapital zu gefährden.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HANDELSSPEZIFIKATIONEN & PHILOSOPHIE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Grundlegende Risikophilosophie:Ultrakonservativer Kapitalerhalt durch feste Micro-Stop-Losses ($3,5 EA / $15 AI).

Entscheidende Voraussetzung:

Einechtes ECN/Raw-Konto mit nahezu null oder normalen Spreads zwischen 14 und 25 ist NICHT VERHANDELBAR .

Fixe Dollar-Stops von 3,5 und 15 $ werden durch Broker-Slippage oder breite Spreads auf Standardkonten zerstört.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DAS SMART SNIPER SYSTEM ENTSCHEIDEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Fester Micro-SL Capital Guard:Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr maximales Risiko auf 3,50 $ pro EA-Handel und 15 $ pro AI-Handel fest begrenzt ist. Ihr Guthaben ist vor allem anderen geschützt.

Hohe Chancen, geringer Stress:Da das Risiko pro Handel auf winzige, feste Beträge minimiert ist, kann das System sicher auf mehr wahrscheinliche Setups reagieren und so mehrere potenzielle Gewinnströme erzeugen, ohne den Stress großer Verluste.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Für weitere Informationen zur WebRequest-Konfiguration:

Erfordert URL-Whitelisting in den MT5-Einstellungen

API-Endpunkt: OpenAI-Integration für die Marktanalyse

Abruf von Nachrichtendaten aus Finanzquellen



Kontaktieren Sie mich :@DarkmindEA