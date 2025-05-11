XAU Breakout Scalper MT5
- 专家
- Yassir Lamrichi
- 版本: 10.5
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 20
隆重推出 XAU Breakout Scalper MT5 – 双策略黄金交易EA
一个基于定量技术和专业交易经验设计的系统化EA。
➤ [下载 SETFILE(.set)]
XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set 测试周期：2025.01.15 → 2025.11.16 | 初始余额: $50,000 | 最终余额：≈ 158 000 美元 | 单笔风险：0.5% | PF：1.88 | Sharpe：8.37 | 最大回撤：13.10% | 胜率：63–64% | 交易次数：874
您的专业突破型EA，为控制、透明度和专业级优化而打造。
适用人群： 希望对入场、风险和交易时段拥有完全掌控权，并且需要一套清晰流程，将EA优化到符合自己经纪商环境和盈利目标的交易者。
为什么交易者选择这款EA
-
一切尽在掌控。 所有关键参数都是开放的，您可以根据自己的市场、账户类型和风险承受能力，自由调整EA的行为。
-
仅采用稳健逻辑（无网格、无马丁）：
-
强大的突破引擎：两种策略合一——ZigZag 突破专家与 SuperTrend 精准剥头皮模型相结合。
-
清晰的风险管理：完整风险控制——固定手数 / 账户百分比 / 金额风险，ATR 跟踪止损，动态回撤模式，交易时段控制，图表面板实时显示。
-
智能交易过滤：高级过滤组合——ADX、VWAP、三均线级联、更高周期确认、入场前预判过滤。
-
-
高适应性： 虽然本EA专为黄金设计，但其稳健逻辑和高度可配置性，使其同样可应用于其他高波动品种，如指数（US500、NAS100）或主要货币对（需重新优化）。
-
重视过程而非空洞承诺： 我们教您如何利用 MT5 策略测试器，通过循序渐进的优化蓝图，构建真正适合您经纪商和交易品种的优势，而不是简单“导入一个文件然后祈祷”。本EA从底层就为优化而生。
如何测试并找到适合自己的参数
您知道可以对不同场景进行批量回测吗？
与其每次只改一个参数、点击运行、查看结果，然后再次修改参数、重新回测、不断重复，
直到偶然找到看起来不错的设置——
不如直接使用 MT5 策略测试器中的优化功能，一次性批量跑出大量组合并进行筛选。
解锁您EA的全部潜力：官方优化蓝图
为了在您的交易旅程中为您赋能，我为XAU Breakout Scalper MT5创建了官方优化蓝图。这个独家的5部分系列旨在引导您完成优化过程的每一步，从初始设置到高级微调。通过遵循此蓝图，您将获得知识和信心，根据您精确的交易风格和风险承受能力定制EA。
我邀请您探索这份全面的指南，掌握优化的艺术。
-
XAU Breakout Scalper MT5：官方优化蓝图
我们的自我优化模型已经证明是同类中非常出色的解决方案。
你掌控一切。 本 EA 将策略的关键变量（做什么、什么时候做、做多大）全部开放，让你可以根据自己的风险偏好、经纪商环境以及交易品种进行调整，而不是去猜一个黑箱 EA 为什么突然下单。这种透明度让你能够更聪明地优化，并且重复你想要的结果。
不存在通用的“万能 set 文件”。 各家经纪商在点差、佣金、隔夜利息（swap）、执行延迟，甚至历史 tick 数据上都存在差异。MT5 的策略测试器本身就支持设置佣金和保证金规则，用来模拟不同经纪商的真实环境——正是因为这些差异非常重要。自己动手优化，才能让 EA 真正贴合你的实际情况。
更好的风险收益表现。 在 MT5 中，优化标准不仅仅是利润，还可以包括例如回收因子（Recovery Factor）、夏普比率（Sharpe），甚至可以通过 OnTester 使用自定义指标，只要 EA 对其开放——这样你就可以针对真正关心的指标进行优化。
免责声明： XAU Breakout Scalper MT5 或任何交易系统的历史表现，并不能代表未来结果。我们不保证，也不暗示任何账户会获得与示例或回测类似的收益或损失。EA 的实际表现取决于用户的参数设置、经纪商条件、市场波动以及其他开发者无法控制的因素。所有交易决策均由您自行承担责任。购买并使用本 EA，即表示您理解并接受相关风险。
I’ll start with the author.
Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.
For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.
What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.
I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.