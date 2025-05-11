隆重推出 XAU Breakout Scalper MT5 – 双策略黄金交易EA

一个基于定量技术和专业交易经验设计的系统化EA。

您的专业突破型EA，为控制、透明度和专业级优化而打造。

适用人群： 希望对入场、风险和交易时段拥有完全掌控权，并且需要一套清晰流程，将EA优化到符合自己经纪商环境和盈利目标的交易者。

为什么交易者选择这款EA

一切尽在掌控。 所有关键参数都是开放的，您可以根据自己的市场、账户类型和风险承受能力，自由调整EA的行为。

仅采用稳健逻辑（无网格、无马丁）： 强大的突破引擎：两种策略合一—— ZigZag 突破专家 与 SuperTrend 精准剥头皮模型 相结合。 清晰的风险管理：完整风险控制——固定手数 / 账户百分比 / 金额风险，ATR 跟踪止损，动态回撤模式，交易时段控制，图表面板实时显示。 智能交易过滤：高级过滤组合——ADX、VWAP、三均线级联、更高周期确认、入场前预判过滤。

高适应性： 虽然本EA专为黄金设计，但其稳健逻辑和高度可配置性，使其同样可应用于其他高波动品种，如指数（US500、NAS100）或主要货币对（需重新优化）。

重视过程而非空洞承诺： 我们教您如何利用 MT5 策略测试器，通过循序渐进的优化蓝图，构建真正适合您经纪商和交易品种的优势，而不是简单“导入一个文件然后祈祷”。本EA从底层就为优化而生。

如何测试并找到适合自己的参数

您知道可以对不同场景进行批量回测吗？

与其每次只改一个参数、点击运行、查看结果，然后再次修改参数、重新回测、不断重复，

直到偶然找到看起来不错的设置——

不如直接使用 MT5 策略测试器中的优化功能，一次性批量跑出大量组合并进行筛选。





我们的自我优化模型已经证明是同类中非常出色的解决方案。

你掌控一切。 本 EA 将策略的关键变量（做什么、什么时候做、做多大）全部开放，让你可以根据自己的风险偏好、经纪商环境以及交易品种进行调整，而不是去猜一个黑箱 EA 为什么突然下单。这种透明度让你能够更聪明地优化，并且重复你想要的结果。

不存在通用的“万能 set 文件”。 各家经纪商在点差、佣金、隔夜利息（swap）、执行延迟，甚至历史 tick 数据上都存在差异。MT5 的策略测试器本身就支持设置佣金和保证金规则，用来模拟不同经纪商的真实环境——正是因为这些差异非常重要。自己动手优化，才能让 EA 真正贴合你的实际情况。

更好的风险收益表现。 在 MT5 中，优化标准不仅仅是利润，还可以包括例如回收因子（Recovery Factor）、夏普比率（Sharpe），甚至可以通过 OnTester 使用自定义指标，只要 EA 对其开放——这样你就可以针对真正关心的指标进行优化。

免责声明： XAU Breakout Scalper MT5 或任何交易系统的历史表现，并不能代表未来结果。我们不保证，也不暗示任何账户会获得与示例或回测类似的收益或损失。EA 的实际表现取决于用户的参数设置、经纪商条件、市场波动以及其他开发者无法控制的因素。所有交易决策均由您自行承担责任。购买并使用本 EA，即表示您理解并接受相关风险。