Presentazione di XAU Breakout Scalper MT5 - EA di Trading sull'Oro a Doppia Strategia

Kantitatif teknikler ve profesyonel işlem deneyimi kullanılarak tasarlanmış sistematik bir EA.

KRİTİK REHBERLİK: Bu ürünün etkili kullanımı için doğru ayarlar çok önemlidir. Gerekli .set dosyaları aşağıdaki indirme bağlantısında mevcuttur.

ÖNEMLİ: Öncelikle önemli ayar detayları, kullanım ve ilk geriye dönük test sonuçları için bu sayfadaki video tanıtımını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ek yapılandırmalar için lütfen bu Uzman Danışman'ın ürün sayfasındaki 'Yorumlar' bölümüne bakın. Orada bulunan ayarları incelerken, doğrulama için tarafımızdan sağlanan bir geriye dönük test özkaynak eğrisi görüntüsüyle birlikte gelenleri ÖNCELİKLENDİRMEK ve SADECE bunları test etmek hayati önem taşır. Bu görsel kanıt olmadan paylaşılan ayarları kullanmaktan kaçının.


Strateji, XAUUSD M15 zaman diliminde 01.01.2025 tarihinden 09.05.2025 tarihine kadar 100.000 dolarlık bir hesapla test edilmiştir. Lütfen dikkat: 09.05.2025, backtest videosunun kaydedildiği tarihtir:

  • Backtest sırasında gözlemlenenlere göre, Ortalama Kazanma Oranı yaklaşık %77, Maksimum Kazanma Serisi 27 işlem, Maksimum Kaybetme Serisi 5 işlem, Ortalama Kazanma Serisi 6 işlem ve Ortalama Kaybetme Serisi 2 işlem olarak tüm test edilen konfigürasyonlarda görülmüştür

Set 1 – Steady Mod | Video Başlangıcı: 00 dk, 18 sn| Bakiye Düşüşü: 1.97% | Özkaynak Düşüşü: 3.12% | PF: 2.71 | Kazanç: 20.60% | Beklenen Kazanç: 167.47 | Kurtarma Faktörü: 5.65 | Sharpe Oranı: 41.16

Set 2 – Agresif Mod | Video Başlangıcı: 06 dk, 46 sn |Bakiye Düşüşü: 3.92% | Özkaynak Düşüşü: 6.23% | PF: 2.63 | Kazanç: 44.86% | Beklenen Kazanç: 364.72 | Kurtarma Faktörü: 5.30 | Sharpe Oranı: 41.03

Set 3 – Turbo Mod | Video Başlangıcı: 13 dk, 02 sn |Bakiye Düşüşü: 5.42% | Özkaynak Düşüşü: 8.05% | PF: 2.19 | Kazanç: 41.94% | Beklenen Kazanç: 341.00 | Kurtarma Faktörü: 3.56 | Sharpe Oranı: 34.72

Set 4 – Ultra Mod | Video Başlangıcı: 19 dk, 21 sn |Bakiye Düşüşü: 17.55% | Özkaynak Düşüşü: 27.62% | PF: 1.94 | Kazanç: 167.06% | Beklenen Kazanç: 1392.14 | Kurtarma Faktörü: 2.94 | Sharpe Oranı: 30.88

Tam backtestler kaydedilmiş ve YouTube'da yayınlanmıştır.

ÖNEMLİ: Yukarıda sunulan sonuçlar geçmişe dönük backtestlerden alınmıştır ve gelecekteki performansın bir göstergesi değildir. Gerçek sonuçlarınız, seçtiğiniz ayarlara, aracı kurum koşullarına, piyasa oynaklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. EA'nın canlı ticaretteki performansı, kullandığınız özel yapılandırma dosyasına (.set dosyası) ve geçerli piyasa koşullarına bağlı olacaktır.
Canlı ticarete geçmeden önce seçtiğiniz ayarlarla kapsamlı bir şekilde backtest yapın. Sorumlu bir şekilde ticaret yapın.

Lütfen dikkat: Varsayılan ayarlar yer tutucudur, canlı ticaret için optimize edilmemiştir.


    EA'nızın Tam Potansiyelini Ortaya Çıkarın: Resmi Optimizasyon Kılavuzu

    Ticaret yolculuğunuzda sizi güçlendirmek için XAU Breakout Scalper MT5 için resmi optimizasyon kılavuzunu oluşturdum. Bu özel 5 bölümlük seri, optimizasyon sürecinin her adımında size rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuzu takip ederek, EA'yı kendi ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza göre özelleştirmek için gereken bilgi ve güveni kazanacaksınız.

    Sizi bu kapsamlı kılavuzu keşfetmeye ve optimizasyon sanatında ustalaşmaya davet ediyorum.

    XAU Breakout Scalper MT5: Altın için Profesyonel Çift Stratejili EA

    XAU Breakout Scalper MT5, XAUUSD piyasası için araştırmaya dayalı bir yaklaşım talep eden tüccarlar için gelişmiş bir Uzman Danışmandır. Yüksek olasılıklı kurulumları belirlemek ve bunlara göre hareket etmek için kantitatif analiz yoluyla geliştirilmiş iki farklı kırılma stratejisi kullanır.

    Bu EA, disiplinli ticaretin temel felsefesi üzerine kurulmuştur. Yalnızca mantıksal, yapılandırılmış girişlere odaklanır ve  grid veya martingal gibi yüksek riskli yöntemler kullanmaz.

    Bir Bakışta Temel Özellikler

    • Çift Strateji Motoru: Aynı anda iki bağımsız, tamamen özelleştirilebilir ticaret stratejisi çalıştırın — SuperTrend tabanlı bir scalper ve ZigZag tabanlı bir kırılma sistemi.

    • Gelişmiş Filtreleme Paketi: Üçlü Hareketli Ortalama kaskadı, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ve Ortalama Yönsel Endeks (ADX) içeren güçlü bir filtre kombinasyonu ile girişlerinizi hassaslaştırın.

    • Kapsamlı Para Yönetimi: Birden fazla risk modelinden (Sabit Lot, Bakiye Yüzdesi, Sabit Parasal Risk) birini seçin. Benzersiz bir  Dinamik Drawdown Modu ve piyasa volatilitesine göre lot boyutunu ayarlayan bir  Otomatik Ölçekli Hacim özelliği içerir.

    • Akıllı Ticaret Yönetimi: Akıllı bekleyen emirler, ATR tabanlı takip eden duraklar ve girişten hemen önce tüm filtre koşullarını yeniden kontrol eden kritik bir  Tetik Öncesi Doğrulama özelliğini kullanır.

    • Tam Oturum Kontrolü: Cuma günleri erken kapanış da dahil olmak üzere ticaret saatlerinizi hassas bir şekilde tanımlayın.

    • Grafik Üzeri İnteraktif Panel: Strateji performansı, aktif filtreler ve K/Z dahil olmak üzere EA'nın her yönünü gerçek zamanlı olarak izleyin.

    İki Strateji

    • Strateji 1: SuperTrend Hassas Scalper (S1): Kısa vadeli trendleri belirlemek ve kırılmalarda girmek için SuperTrend göstergesini kullanır.

    • Strateji 2: ZigZag Kırılma Uzmanı (S2): Önemli piyasa yapısı noktalarını belirlemek ve bunların kırılmalarında girmek için ZigZag göstergesini kullanır.

    Kullanıcı Kontrolü ve Sorumluluğu

    XAU Breakout Scalper MT5, profesyonel bir ticaret çerçevesidir, "tak ve çalıştır" bir çözüm değildir. En yüksek performansa ulaşmak aktif katılımınızı gerektirir.

    • Çok Yönlülük: Altın için tasarlanmış olmasına rağmen, EA diğer enstrümanlara uyarlanabilir.

    • Optimizasyon Anahtardır: Kullanıcıların kendi kapsamlı geriye dönük testlerini ve optimizasyonlarını yapmaları beklenir. Ayarlarınız avantajınızı belirler.

    Yasal Uyarı: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir. Tüm ticaret kararları sizin sorumluluğunuzdadır.


    İncelemeler 2
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    240
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

