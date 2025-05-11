Présentation de XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading d'Or à Double Stratégie



Un EA systématique conçu en utilisant des techniques quantitatives et l'expérience de trading professionnelle.

CONSEILS ESSENTIELS : Les réglages appropriés sont essentiels pour une utilisation efficace de ce produit. Les fichiers .set requis sont inclus dans le téléchargement disponible ci-dessous.

IMPORTANT : Nous vous recommandons vivement de consulter d'abord la démonstration vidéo sur cette page pour les détails cruciaux des paramètres, l'utilisation et les résultats initiaux du backtest. Pour des configurations supplémentaires, veuillez vous référer à la section 'Commentaires' de la page produit de cet Expert Advisor. Lorsque vous explorez les paramètres qui s'y trouvent, il est essentiel de prioriser et de tester UNIQUEMENT ceux accompagnés d'une image de la courbe de capitaux du backtest que nous avons fournie pour vérification. Évitez d'utiliser les paramètres partagés sans cette preuve visuelle.

Observé lors du backtesting, le Taux de Gain Moyen était d'environ 77 %, la Série de Gains Maximale était de 27 trades, la Série de Pertes Maximale était de 5 trades, la Série de Gains Moyenne était de 6 trades, et la Série de Pertes Moyenne était de 2 trades pour toutes les configurations testées.

La stratégie a été testée sur la période de temps XAUUSD M15 avec un compte de 100 000 $ du 01.01.2025 au 09.05.2025. Veuillez noter : Le 09.05.2025 est la date d'enregistrement de la vidéo de backtest :

Set 1 – Steady Mode | Début de la vidéo : 00 min, 18 sec| Réduction du solde : 1.97% | Réduction de l'équité : 3.12% | PF : 2.71 | Gain : 20.60% | Gain attendu : 167.47 | Facteur de récupération : 5.65 | Ratio de Sharpe : 41.16

Set 2 – Aggressive Mode | Début de la vidéo : 06 min, 46 sec| Réduction du solde : 3.92% | Réduction de l'équité : 6.23% | PF : 2.63 | Gain : 44.86% | Gain attendu : 364.72 | Facteur de récupération : 5.30 | Ratio de Sharpe : 41.03

Set 3 – Turbo Mode | Début de la vidéo : 13 min, 02 sec| Réduction du solde : 5.42% | Réduction de l'équité : 8.05% | PF : 2.19 | Gain : 41.94% | Gain attendu : 341.00 | Facteur de récupération : 3.56 | Ratio de Sharpe : 34.72

Set 4 – Ultra Mode | Début de la vidéo : 19 min, 21 sec| Réduction du solde : 17.55% | Réduction de l'équité : 27.62% | PF : 1.94 | Gain : 167.06% | Gain attendu : 1392.14 | Facteur de récupération : 2.94 | Ratio de Sharpe : 30.88

Backtests complets enregistrés et publiés sur YouTube.

IMPORTANT : Les résultats présentés ci-dessus proviennent de backtests historiques et ne sont pas indicatifs des performances futures. Vos résultats réels могут varier de manière significative en fonction des paramètres que vous avez choisis, des conditions du courtier, de la volatilité du marché et d'autres facteurs. La performance de l'EA en trading réel dépendra du fichier de configuration spécifique (.set file) que vous utilisez et des conditions de marché en vigueur.

Effectuez des backtests approfondis avec les paramètres que vous avez choisis avant de passer en réel. Tradez de manière responsable.

Veuillez noter : Les paramètres par défaut sont des exemples et ne sont pas optimisés pour le trading en direct.

XAU Breakout Scalper MT5 : Un EA Professionnel à Double Stratégie pour l'Or

XAU Breakout Scalper MT5 est un Expert Advisor avancé pour les traders qui exigent une approche basée sur la recherche pour le marché du XAUUSD. Il emploie deux stratégies de cassure distinctes, développées par analyse quantitative, pour identifier et agir sur des configurations à haute probabilité.

Cet EA est construit sur une philosophie fondamentale de trading discipliné. Il se concentre exclusivement sur des entrées logiques et structurées et n'utilise pas de méthodes à haut risque comme la grille ou la martingale.

Aperçu des Fonctionnalités Clés

Moteur à Double Stratégie : Exécutez simultanément deux stratégies de trading indépendantes et entièrement personnalisables — un scalper basé sur le SuperTrend et un système de cassure basé sur le ZigZag.

Suite de Filtrage Avancée : Affinez vos entrées avec une puissante combinaison de filtres, incluant une cascade de Triple Moyenne Mobile, le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP) et l'Indice de Mouvement Directionnel Moyen (ADX).

Gestion Monétaire Complète : Choisissez parmi plusieurs modèles de risque (Lot Fixe, % du Solde, Risque Monétaire Fixe). Inclut un Mode de Drawdown Dynamique unique et une fonction de Volume Auto-Adaptatif qui ajuste la taille du lot en fonction de la volatilité.

Gestion Intelligente des Trades : Utilise des ordres en attente intelligents, des trailing stops basés sur l'ATR et une fonction cruciale de Validation Pré-Déclenchement qui revérifie toutes les conditions des filtres juste avant l'entrée.

Contrôle Total des Sessions : Définissez précisément vos heures de trading, y compris une clôture anticipée le vendredi.

Tableau de Bord Interactif sur le Graphique : Surveillez chaque aspect de l'EA en temps réel, y compris la performance de la stratégie, les filtres actifs et les profits/pertes.

Les Deux Stratégies

Stratégie 1 : Scalper de Précision SuperTrend (S1) : Utilise l'indicateur SuperTrend pour identifier les tendances à court terme et entrer sur les cassures.

Stratégie 2 : Spécialiste des Cassures ZigZag (S2) : Utilise l'indicateur ZigZag pour repérer les points clés de la structure du marché et entrer sur leurs cassures.

Contrôle et Responsabilité de l'Utilisateur

XAU Breakout Scalper MT5 est un cadre de trading professionnel, pas une solution "plug-and-play". Atteindre une performance optimale nécessite votre implication active.

Polyvalence : Bien que conçu pour l'Or, l'EA peut être adapté à d'autres instruments.

L'Optimisation est la Clé : Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres backtests et optimisations approfondis. Vos paramètres définissent votre avantage.

Avis de non-responsabilité : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les décisions de trading relèvent de votre propre responsabilité.



