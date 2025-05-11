XAU Breakout Scalper MT5

5

Présentation de XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading d'Or à Double Stratégie

Un EA systématique conçu en utilisant des techniques quantitatives et l'expérience de trading professionnelle.

CONSEILS ESSENTIELS : Les réglages appropriés sont essentiels pour une utilisation efficace de ce produit. Les fichiers .set requis sont inclus dans le téléchargement disponible ci-dessous.

IMPORTANT : Nous vous recommandons vivement de consulter d'abord la démonstration vidéo sur cette page pour les détails cruciaux des paramètres, l'utilisation et les résultats initiaux du backtest. Pour des configurations supplémentaires, veuillez vous référer à la section 'Commentaires' de la page produit de cet Expert Advisor. Lorsque vous explorez les paramètres qui s'y trouvent, il est essentiel de prioriser et de tester UNIQUEMENT ceux accompagnés d'une image de la courbe de capitaux du backtest que nous avons fournie pour vérification. Évitez d'utiliser les paramètres partagés sans cette preuve visuelle.

La stratégie a été testée sur la période de temps XAUUSD M15 avec un compte de 100 000 $ du 01.01.2025 au 09.05.2025. Veuillez noter : Le 09.05.2025 est la date d'enregistrement de la vidéo de backtest :
  • Observé lors du backtesting, le Taux de Gain Moyen était d'environ 77 %, la Série de Gains Maximale était de 27 trades, la Série de Pertes Maximale était de 5 trades, la Série de Gains Moyenne était de 6 trades, et la Série de Pertes Moyenne était de 2 trades pour toutes les configurations testées.

Set 1 – Steady Mode | Début de la vidéo : 00 min, 18 sec| Réduction du solde : 1.97% | Réduction de l'équité : 3.12% | PF : 2.71 | Gain : 20.60% | Gain attendu : 167.47 | Facteur de récupération : 5.65 | Ratio de Sharpe : 41.16

Set 2 – Aggressive Mode | Début de la vidéo : 06 min, 46 sec| Réduction du solde : 3.92% | Réduction de l'équité : 6.23% | PF : 2.63 | Gain : 44.86% | Gain attendu : 364.72 | Facteur de récupération : 5.30 | Ratio de Sharpe : 41.03

Set 3 – Turbo Mode | Début de la vidéo : 13 min, 02 sec| Réduction du solde : 5.42% | Réduction de l'équité : 8.05% | PF : 2.19 | Gain : 41.94% | Gain attendu : 341.00 | Facteur de récupération : 3.56 | Ratio de Sharpe : 34.72

Set 4 – Ultra Mode | Début de la vidéo : 19 min, 21 sec| Réduction du solde : 17.55% | Réduction de l'équité : 27.62% | PF : 1.94 | Gain : 167.06% | Gain attendu : 1392.14 | Facteur de récupération : 2.94 | Ratio de Sharpe : 30.88

Backtests complets enregistrés et publiés sur YouTube.

IMPORTANT : Les résultats présentés ci-dessus proviennent de backtests historiques et ne sont pas indicatifs des performances futures. Vos résultats réels могут varier de manière significative en fonction des paramètres que vous avez choisis, des conditions du courtier, de la volatilité du marché et d'autres facteurs. La performance de l'EA en trading réel dépendra du fichier de configuration spécifique (.set file) que vous utilisez et des conditions de marché en vigueur.
Effectuez des backtests approfondis avec les paramètres que vous avez choisis avant de passer en réel. Tradez de manière responsable.

Veuillez noter : Les paramètres par défaut sont des exemples et ne sont pas optimisés pour le trading en direct.


    Libérez tout le potentiel de votre EA : Le Guide d'Optimisation Officiel

    Pour vous accompagner dans votre parcours de trading, j'ai créé le guide d'optimisation officiel pour le XAU Breakout Scalper MT5. Cette série exclusive en 5 parties est conçue pour vous guider à chaque étape du processus d'optimisation. En suivant ce guide, vous acquerrez les connaissances nécessaires pour personnaliser l'EA selon votre style de trading et votre tolérance au risque.

    Je vous invite à explorer ce guide complet et à maîtriser l'art de l'optimisation.

    XAU Breakout Scalper MT5 : Un EA Professionnel à Double Stratégie pour l'Or

    XAU Breakout Scalper MT5 est un Expert Advisor avancé pour les traders qui exigent une approche basée sur la recherche pour le marché du XAUUSD. Il emploie deux stratégies de cassure distinctes, développées par analyse quantitative, pour identifier et agir sur des configurations à haute probabilité.

    Cet EA est construit sur une philosophie fondamentale de trading discipliné. Il se concentre exclusivement sur des entrées logiques et structurées et  n'utilise pas de méthodes à haut risque comme la grille ou la martingale.

    Aperçu des Fonctionnalités Clés

    • Moteur à Double Stratégie : Exécutez simultanément deux stratégies de trading indépendantes et entièrement personnalisables — un scalper basé sur le SuperTrend et un système de cassure basé sur le ZigZag.

    • Suite de Filtrage Avancée : Affinez vos entrées avec une puissante combinaison de filtres, incluant une cascade de Triple Moyenne Mobile, le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP) et l'Indice de Mouvement Directionnel Moyen (ADX).

    • Gestion Monétaire Complète : Choisissez parmi plusieurs modèles de risque (Lot Fixe, % du Solde, Risque Monétaire Fixe). Inclut un  Mode de Drawdown Dynamique unique et une fonction de  Volume Auto-Adaptatif qui ajuste la taille du lot en fonction de la volatilité.

    • Gestion Intelligente des Trades : Utilise des ordres en attente intelligents, des trailing stops basés sur l'ATR et une fonction cruciale de  Validation Pré-Déclenchement qui revérifie toutes les conditions des filtres juste avant l'entrée.

    • Contrôle Total des Sessions : Définissez précisément vos heures de trading, y compris une clôture anticipée le vendredi.

    • Tableau de Bord Interactif sur le Graphique : Surveillez chaque aspect de l'EA en temps réel, y compris la performance de la stratégie, les filtres actifs et les profits/pertes.

    Les Deux Stratégies

    • Stratégie 1 : Scalper de Précision SuperTrend (S1) : Utilise l'indicateur SuperTrend pour identifier les tendances à court terme et entrer sur les cassures.

    • Stratégie 2 : Spécialiste des Cassures ZigZag (S2) : Utilise l'indicateur ZigZag pour repérer les points clés de la structure du marché et entrer sur leurs cassures.

    Contrôle et Responsabilité de l'Utilisateur

    XAU Breakout Scalper MT5 est un cadre de trading professionnel, pas une solution "plug-and-play". Atteindre une performance optimale nécessite votre implication active.

    • Polyvalence : Bien que conçu pour l'Or, l'EA peut être adapté à d'autres instruments.

    • L'Optimisation est la Clé : Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres backtests et optimisations approfondis. Vos paramètres définissent votre avantage.

    Avis de non-responsabilité : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les décisions de trading relèvent de votre propre responsabilité.


    Avis 2
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    240
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    Produits recommandés
    Robot Titan Rex
    Cesar Juan Flores Navarro
    Experts
    Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Experts
    Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Experts
    Missy Fab MT5 — automated trading system Missy Fab MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Missy Fab MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and changing
    RSI Intelligent
    Sabil Yudifera
    Experts
    RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
    Neurolite EA eurusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experts
    « Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
    Neurolite EA gbpusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
    Astra Ea
    Muhammad Huraira
    5 (1)
    Experts
    Offre de Lancement Exclusive – Astra EA Prix de lancement : $199.99 Prochain prix : $1199.99 Offre limitée — dépêchez-vous avant l’augmentation du prix ! ⸻ Astra EA – Précision. Puissance. Perfection. Développé par Faizan & Huraira – L’équipe Astra Astra EA est un moteur de trading modulaire conçu pour des performances robustes sur les principales paires de devises et XAUUSD (Or). Il combine plusieurs stratégies d’entrée indépendantes avec des mécanismes de sortie disciplinés e
    FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
    Aan Sumanto
    Experts
    FMAN ScalpXAU M1: Dominate Gold with Precision Scalping. This Expert Advisor is engineered for XAUUSD (Gold) , combining lightning-fast execution with intelligent risk management to capture quick profits. Experience the power of advanced signal filtering, multi-timeframe confirmation, and a robust news protection system, all designed for consistent, risk-managed performance in the dynamic Gold market. Overview The FMAN ScalpXAU M1 isn't just another EA – it's a precision instrument crafted ex
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Experts
    Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
    GOLD h2 moon
    The Trinh Nguyen
    Experts
    Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
    YM RSI Pro EA
    Yassine Mouhssine
    Experts
    YM RSI PRO EA – Adaptive Momentum Trading System YM RSI Pro EA is an intelligent Expert Advisor that uses the Relative Strength Index (RSI) to identify market reversals and momentum shifts. The system is designed to take advantage of overbought and oversold conditions, executing trades when the RSI indicates potential turning points. This EA adapts dynamically to market volatility, ensuring that each trade follows a logical entry and exit sequence with strict risk management. Key Features Core s
    FREE
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (120)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experts
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
    Roberto Tavares
    Experts
    The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Experts
    Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 349$ Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   Faible risque en direct   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Le Viper EA utilise des entrées de « retour à la moyenne » nettes et efficaces pendant la période de variation des séances de trading (entre 23h et 1h GMT+2, US DST).    Ces transactions ont déjà un taux de réussite très élevé, mais si le marché s
    GhostSinobi
    Muhammad Sadli
    Experts
    GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.5 (20)
    Experts
    NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est aussi disponible. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas le rendement attendu, écrivez-moi et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans questions . La priorité est de vous laisser tester sereinement et d’évaluer en conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76441
    BTC Scalper X
    Aleksandr Makarov
    Experts
    BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
    AI Neural Nexus EA MT5
    John Dickenson
    Experts
    Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Experts
    Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
    Supernatural Li Shao Xia
    Dequan Li
    Experts
    Un concentré de l'essence de plus de dix ans d'expérience de Trading! Tout d'abord, le trading automatique est très difficile de réaliser le trading de tendance, tout comme la question de savoir s'il y a d'abord un indicateur ou d'abord un prix, bien sûr, il y a d'abord un prix et d'autres indicateurs, donc nous nous référons à n'importe quel indicateur. Martingel Trading est une méthode de Trading très célèbre, mais cette méthode conduira à une explosion finale du compte à zéro, le temps d'une
    Wiki Gold Pro V2
    Huynh Tan Linh N
    4.2 (5)
    Experts
    Wiki Gold Pro V2 is the latest version of the second-generation gold trading EA, optimized for better performance with a noticeable reduction in drawdown. It operates on the M15 timeframe, delivering high performance, and maintains a simple configuration with fewer parameters, similar to V1. The results obtained for the period from January 2022 to the end of November 2023 are highly promising, based on real tick data. Setup: Target Market : Gold Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN
    Ai Powered Pure Hedging EA
    Satya Prakash Mishra
    Experts
    Complete EA Documentation & Details EA Overview Name: AI_Powered_LossRecovery_EA Version: 1.00 Strategy Type: Martingale-based Grid Recovery with AI Enhancement Supported Platforms: MetaTrader 5 Recommended Pairs: BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Minimum Deposit: $500 (recommended $1000+) Core Trading Logic 1. Entry Strategy Initial Entry: Manual Direction: Buy/Sell based on StartWithBuy parameter AI Override: If AI confidence > 60%, uses AI signal Entry Timing: Checks time fi
    Sydney MT5
    Ruben Octavio Gonzalez Aviles
    3.26 (19)
    Experts
    Sydney est un algorithme complexe et novateur qui utilise l'intelligence artificielle en combinaison avec l'analyse technique traditionnelle pour prédire les mouvements futurs du marché des symboles GBPUSD et USDJPY . Ce conseiller expert utilise des réseaux neuronaux récurrents, en particulier des cellules à mémoire à long terme, qui sont formés à l'aide de données provenant d'indicateurs d'analyse technique. Grâce à cette méthode, l'EA est capable d'apprendre quels indicateurs sont les plus pe
    Amo AI
    Novin Ghasemi Nik
    Experts
    Aperçu AMO AI est un Expert Advisor (EA) avancé qui utilise une architecture de réseau neuronal profond à 7 couches combinée à des algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse automatique du marché. Le système traite les données de marché à travers plusieurs couches analytiques afin d’identifier les opportunités de trading potentielles sur la base des modèles techniques et du comportement du marché. Architecture Technique Réseau Neuronal : architecture de deep learning à 7 couches Mo
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.72 (65)
    Experts
    Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (339)
    Experts
    Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    5 (11)
    Experts
    Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (19)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (486)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Experts
    Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoigne
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.77 (35)
    Experts
    Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.76 (123)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (10)
    Experts
    Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.42 (48)
    Experts
    Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.59 (17)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (25)
    Experts
    IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (14)
    Experts
    MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.81 (52)
    Experts
    Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
    Dynamic Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (5)
    Experts
    ️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la hausse
    Ksm mt5
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experts
    Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.53 (133)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Experts
    AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
    KT Gold Nexus EA MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Experts
    Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    Experts
    Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Golden Blitz MT5
    Lo Thi Mai Loan
    4.33 (12)
    Experts
    EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT4 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
    Master Oscillators
    Ioannis Xenos
    Experts
    Découvrez Master Oscillators, un bot qui rend le trading simple et flexible ! Choisissez parmi les signaux RSI, CCI ou Stochastic et construisez votre propre stratégie. Ce bot vous offre de nombreux outils, comme le filtre MA, des tailles de lots dynamiques, une calculatrice du critère de Kelly, des niveaux SL et TP dynamiques, et bien plus encore. Quel que soit votre style de trading, Master Oscillators est là pour vous. Il vous fournit des informations importantes, des statistiques, et plus en
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experts
    FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
    Ape Alpha Propfirm Edge
    Jacob Hooper
    Experts
    À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
    Borneo BTC
    Sugianto
    Experts
    Borneo BTC — Expert Advisor for Bitcoin Trading Borneo BTC is a powerful Expert Advisor (EA) designed to capture high-precision moves in Bitcoin by leveraging advanced pattern recognition . Using the fractal indicator to detect breakout zones, the EA executes fully automated trades with built-in smart risk management to help protect your capital while maximizing trading opportunities. LIVE SIGNAL | SETFILE   Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 1999$ Final price 3,000
    Nagara Expert
    Tatiana Savkevych
    Experts
    I present you the settings and parameters of the   Nagara   bot, an ultramodern tool for working in the Forex market. This bot uses advanced capital management technologies and market analysis to determine the trends and make reasonable trading decisions. In addition, it is equipped with a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: Eurusd, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDSHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, G
    Filtrer:
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    Yassir Lamrichi
    514
    Réponse du développeur Yassir Lamrichi 2025.08.01 11:12
    Thank you so much, Nath, for this absolutely incredible and detailed review! I'm truly grateful for you taking the time to share your experience. You have perfectly captured the core philosophy of the EA. It's designed to be a powerful tool for serious traders who want to take full control and professionally optimize their strategies, rather than relying on a "one-size-fits-all" approach. Your emphasis on learning the methodology is the key to success, and it will be immensely helpful for other users. I am thrilled to hear that you had such immediate success and that it paid for itself on the very first trade! That is a fantastic testament to your effort in configuring the settings to suit your needs. Thank you again for your trust, your kind words, and for being such a valuable member of the community. Happy trading
    asad.74 alazemi
    240
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    Yassir Lamrichi
    514
    Réponse du développeur Yassir Lamrichi 2025.05.26 07:28
    Thank you very much for your thoughtful and positive review . It's genuinely rewarding to hear that you find the program commendable and that you've had a good experience with the support provided. I make it a priority to offer prompt and effective assistance, so I'm pleased to know my responses to your messages and inquiries were helpful.
    Répondre à l'avis