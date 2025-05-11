XAU Breakout Scalper MT5

5

XAU Breakout Scalper MT5 - 듀얼 전략 골드 트레이딩 EA 소개

정량적 기법 및 전문 트레이딩 경험을 기반으로 설계된 시스템적인 EA.

➤ [SETFILE 다운로드(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | 기간: 2025.01.15 → 2025.11.16 | 초기 잔액: $50,000 | 최종 잔고: ≈ 158 000 $ | 거래당 리스크: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | 최대 낙폭: 13.10% | 승률: 63–64% | 거래 수: 874

전문 트레이더를 위해 설계된 브레이크아웃 EA로, 통제력, 투명성, 전문적인 최적화에 초점을 맞추었습니다.

대상 사용자: 진입, 리스크, 거래 세션을 완전히 직접 관리하고, 자신의 브로커 환경과 목표에 맞게 EA를 최적화할 수 있는 명확한 프로세스를 원하는 트레이더.

트레이더들이 이 EA를 선택하는 이유

  • 모든 것을 직접 제어합니다. 모든 핵심 변수들이 공개되어 있어, 본인의 시장, 계좌 타입, 리스크 허용 범위에 맞게 EA의 동작을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

  • 견고한 로직만 사용 (그리드, 마틴게일 없음):

    • 강력한 브레이크아웃 엔진: 두 가지 전략을 하나로 결합한 ZigZag Breakout SpecialistSuperTrend Precision Scalper 모델.

    • 깔끔한 리스크 관리: 고정 랏 / 잔고 비율 / 금액 기준 리스크, ATR 추적 스탑, 동적 드로다운 모드, 세션 컨트롤, 차트 상 대시보드.

    • 스마트 필터: ADX, VWAP, 3중 이동평균 구조, 상위 타임프레임 확인, 진입 전 사전 검증 등 고급 필터 세트.

  • 높은 활용도: 골드를 위해 설계되었지만, 견고한 로직과 폭넓은 커스터마이징을 통해 US500, NAS100 같은 지수나 주요 통화쌍 등 다른 변동성 높은 종목에도 적용할 수 있습니다(재최적화 필요).

  • 허풍이 아닌 프로세스: 단순히 “파일 하나 넣고 기도하는” 방식이 아니라, MT5 전략 테스터를 활용한 단계별 최적화 로드맵을 통해 브로커와 종목에 맞는 엣지를 스스로 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 처음부터 최적화를 염두에 두고 만든 EA입니다.

테스트 방법 및 자신에게 맞는 세팅 찾기

여러 가지 시나리오를 대량으로 백테스트할 수 있는 방법이 있다는 것을 알고 계셨나요?

파라미터 하나씩 바꾸고, 실행하고, 결과를 보고, 또 바꾸고… 이런 과정을 계속 반복하면서
마음에 드는 설정을 찾는 대신,

MT5 전략 테스터에 내장된 최적화 기능을 사용하면 수많은 조합을 자동으로 테스트하고 비교할 수 있습니다.


    EA의 잠재력을 최대한 발휘하세요: 공식 최적화 청사진

    여러분의 트레이딩 여정에 힘을 실어드리기 위해, XAU 브레이크아웃 스캘퍼 MT5를 위한 공식 최적화 청사진을 만들었습니다. 이 독점적인 5부작 시리즈는 초기 설정부터 고급 미세 조정까지 최적화 과정의 모든 단계를 안내하도록 설계되었습니다. 이 청사진을 따르면, 여러분의 정확한 트레이딩 스타일과 위험 감수 수준에 맞게 EA를 맞춤 설정할 수 있는 지식과 자신감을 얻게 될 것입니다.

    이 포괄적인 가이드를 탐색하고 최적화 기술을 마스터하시길 바랍니다.

    우리가 사용하는 셀프 최적화(Self-Optimization) 모델은同급 EA 중에서도 매우 뛰어난 접근 방식으로 입증되었습니다.

    모든 것은 당신이 통제합니다. 이 EA는 전략의 핵심 변수(무엇을, 언제, 얼마나 크게 거래할지)를 모두 공개합니다. 따라서 블랙박스 EA가 왜 진입했는지 추측할 필요 없이, 자신의 리스크 성향, 브로커 조건, 거래 상품에 맞게 전략을 직접 조정할 수 있습니다. 이러한 투명성 덕분에 논리적인 최적화와 재현 가능한 결과가 가능합니다.

    범용 “만능 세트 파일”은 존재하지 않습니다. 브로커마다 스프레드, 수수료, 스왑, 실행 지연, 심지어 과거 틱 데이터까지 모두 다릅니다. 그래서 MT5 전략 테스터에는 브로커 조건을 반영할 수 있도록 수수료와 마진 규칙을 설정하는 기능이 포함되어 있습니다. 직접 최적화해야만 EA를 당신의 실제 환경에 정확히 맞출 수 있습니다.

    더 나은 위험 대비 수익 결과. MT5의 최적화 기준은 단순히 수익에만 그치지 않고, Recovery Factor, Sharpe Ratio 같은 지표까지 포함합니다. EA가 지원한다면 OnTester를 통해 사용자 정의 목표값을 극대화하는 것도 가능합니다. 즉, 당신이 진짜로 중요하게 생각하는 기준에 맞춰 최적화할 수 있습니다.

    면책 조항: XAU Breakout Scalper MT5 및 모든 트레이딩 시스템의 과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 실제 계정이 예시나 백테스트와 유사한 이익 또는 손실을 기록할 것이라는 보장은 전혀 없습니다. EA의 성능은 사용자가 설정한 파라미터, 브로커 환경, 시장 변동성 및 개발자가 통제할 수 없는 기타 요인에 크게 의존합니다. 모든 거래 결정은 전적으로 사용자 본인의 책임입니다. 본 EA를 구매하고 사용하는 것은 이러한 위험을 이해하고 수용한다는 의미입니다.

    리뷰 3
    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    264
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    추천 제품
    MultipleORB EA Retail Edition
    Brian Mutuku Mwanthi
    Experts
    MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION    Aggressive Opening Range Breakout Trading System     NO NEWS FILTER - TRADE THROUGH ALL MARKET CONDITIONS WHAT IS OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? The Opening Range Breakout strategy trades price breakouts from established  market session ranges. This RETAIL EDITION is designed for aggressive traders  who want to capture high volatility moves during news events and major sessions. WHY RETAIL EDITION? SIMPLIFIED - Trade through news without fil
    Xauron
    Roberto Liguoro
    Experts
    XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
    Snake EURUSD
    Thurau Baerbel
    Experts
    Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
    Eclpsa Gold 30m
    Burak Enes Aydin
    Experts
    This expert advisor (EA) is designed to operate on the XAUUSD pair with a 30-minute timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trading opportunities. The algorithm is optimized for precision and efficiency, leveraging indicators such as moving averages, RSI, MACD, and support/resistance levels to execute trades based on predefined market conditions. Key Features: Indicator-Based Strategy: Utilizes multiple technical indicators for trade execution. Risk Mana
    Crosscut
    Chimdike Obinna Nkwo
    Experts
    <------- CrossCut --------> 매일 수익을 향한 미래로 나아가세요 — EURUSD 거래를 위한 최고의 자동매매 프로그램입니다. 이 완전 자동화된 도구는 약간의 사용자 맞춤 기능을 제공하며, 시장 상황에 정밀하게 대응할 수 있습니다. 매일 아침, 당신의 자산이 천천히 성장하는 것을 확인하세요. 최고의 수익 경험을 위해 개발된 EA입니다. 스크린샷에 있는 입력 설정을 꼭 사용하세요… 저에게는 효과가 있었습니다. 다른 브로커에서도 잘 작동합니다. 권장 최소 잔액: 100달러 권장 시간 프레임: 15분 권장 시장: EURUSD 2%의 리스크면 충분합니다. 거의 느껴지지 않을 겁니다. --------------------------------------------------------------------------
    ArbitrageATR Recovery MT5
    KO PARTNERS LTD
    5 (1)
    Experts
    PLEASE NOTE : This expert advisor is designed exclusively for trade recovery and should not be used as a standard automated trading system. IMPORTANT : This EA represents one of the most comprehensive and robust recovery solutions currently available to the public. It is an essential tool for any trader seeking added protection during adverse market conditions. Safeguard your account and trade with confidence, knowing that this recovery system is engineered to help stabilize and preserve your e
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    Experts
    Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
    Momentum Trend Gold Metals plus
    Retail Trading Realities LTD
    Experts
    RTR Momentum Trend Gold Metals 플러스 에디션 MT5 전문가 자문. 빠른 온라인 매뉴얼 전체 PDF 매뉴얼 및 최적화 가이드(11.3MB) 파일 설정 라이브 신호 RTR Momentum Trend Expert Advisor   는 다중 시간 프레임, 다중 자산, 추세 추종, 완전 자동화된 체계적인 거래 시스템입니다. 암호화폐, FX, 상품, 지수 및 주식을 포함한 다양한 자산 클래스에 걸쳐 환상적인 백테스트 결과를 제공합니다. MQL5.com 마켓플레이스에서는 보기 드문 1:25 미만의 낮은 레버리지를 사용하는 정말 놀라운 시스템입니다. 이   Gold Metals + 에디션은   다음 티커에 최적화되어 있습니다: XAUUSD, XAUEUR, GLD(ETF), 또한 다음과 같은 좋은 백 테스트도 있습니다. XPDUSD(팔라듐), XAUJPY, XAUT(암호화 금) 나는 모든 설정, 모든 기호를 테스트하지 않았으므로 좋은 설정을 찾으면 알려주십시오. 전문가는
    Amo AI
    Novin Ghasemi Nik
    5 (1)
    Experts
    개요 AMO AI 는 7계층 딥 뉴럴 네트워크 아키텍처와 인공지능 알고리즘을 결합한 고급 자동매매 시스템(Expert Advisor, EA)입니다. 이 시스템은 시장 데이터를 여러 분석 계층을 통해 처리하여 기술적 패턴과 시장 행동을 기반으로 잠재적인 매매 기회를 식별합니다. 기술 아키텍처 신경망: 7계층 딥러닝 구조 AI 엔진: 고급 패턴 인식 시스템 분석 프레임워크: 멀티 타임프레임 기술적 분석 리스크 관리: 포지션 크기 계산 및 스톱로스 메커니즘 통합 뉴스 필터: 경제 캘린더 연동으로 이벤트 기반 매매 제어 추천 통화쌍 골드 트레이딩 XAUUSD – 귀금속 분석 (매개변수 조정 필요) 주요 통화쌍 (추천) EURUSD – 높은 유동성과 안정적인 스프레드 GBPUSD – 패턴 인식에 적합한 변동성 USDJPY – 일관된 추세 패턴 AUDUSD – 명확한 기술적 패턴 보조 통화쌍 (대안) USDCAD – 중간 수준 변동성 NZDUSD – 스윙 트레이딩에 적합 EURGBP – 크
    Money Magnet
    Farhad Kia
    Experts
    is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
    Black Move MT5
    Sarfraz
    Experts
    Black Move MT5 is a sophisticated trading algorithm for the MetaTrader 5 platform, designed to eliminate emotional decision-making and execute trades based on pure mathematical analysis. It employs an adaptive, dual-mode strategy to identify and capitalize on high-probability opportunities in various market conditions. This EA is built for traders who seek a reliable automated solution that can navigate both trending and corrective market phases. Live Monitoring:  Coming Soon>>>>>>>>>>>>>>> Cor
    Envelopes Intelligent
    Sabil Yudifera
    Experts
    AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
    Uranus STO
    Encho Enev
    Experts
    Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
    Neon Ash UsdJpy 1H
    Burak Enes Aydin
    Experts
    This expert advisor (EA) is designed for trading the USD/JPY pair on a 1-hour (H1) timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trade opportunities. The strategy is built upon Stochastic, Bulls Power, Moving Averages, and Pin Bar patterns , ensuring a dynamic and structured approach to market conditions. Key Features: Stochastic Oscillator: Uses %K Period (16), %D Period (3), and Slowing (2) to identify overbought and oversold market conditions. Bulls Power
    Scalpelo
    Heiko Kendziorra
    Experts
    Scalpelo is a unique full automatic trading system that cuts many small chunks out of market movements non-stop 24 hours a day  with surgical precision. In EURUSD it opens trades with limit orders, so slippage becomes your friend and internet speed is not an issue. NO   m artingale, grid trading or other dangerous method used, that at the end erases your account.  Always just one order open with StopLoss.  Live Signal >>      The default settings   are for   EURUSD M5   chart. Settings SetUTC
    EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
    Standard Capital Group LLC
    Experts
    MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
    SafeGold EA
    Ismael Alba Rocha Vieira
    Experts
    Trend Gold Safe Trading This is SafeGold EA, tested under the hardest conditions with profitable and consistent results (please see the images). Using advanced strategies, SafeGold is capable of generating consistent profits across 8 risk levels, entering only when all strategies intersect. No Martingale or grid usage, with fixed or automatic money management. Easy installation and simplified use. The EA is delivered to you, configured for optimal operating conditions. Requirements and recommen
    Quantturbo
    Alejandro Nava
    Experts
    Using the basic principles that allow scientists to report a tsunami a few minutes before it happens (tested during a period of almost 10 years), we have designed an algorithm able to perceive its wave length, amplitude, height, rate, period and acceleration.   This allows our Expert Advisor (EA) to make transactions or to send automatic signals for up to 5 currency pairs (EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, USD/MXN). In other words, our algorithm identifies the main trend through the result o
    Forex Gold Maker
    Bhavesh Kakani
    Experts
    FOREX GOLD MAKER is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor built on a simple, disciplined, and repeatable hedge-cycle strategy. Once attached to the chart, the EA automatically opens a BUY and a SELL position and manages each side independently using fixed money-based profit targets. The system is designed to keep trading continuously, reopening new positions whenever a profit target is achieved, without using indicators, martingale, or complex calculations. The logic remains the same at
    One Milion
    Krym ʿYd Ahmd Abrahym
    Experts
    Expert Million Way From $500 to $1 million in 4 years More than one well-studied risk strategy The expert allows from the first $500 Hello Million Dollars Without any fatigue, we are in the era of artificial intelligence Your opportunity is now available for automated trading You can now achieve all your dreams with the strongest market strategy now with the Expert Million Dollars
    TamNguyen AOS EA
    Duc Tam Nguyen
    Experts
    TamNguyen AOS EA — The Next-Generation Multi-Symbol Intelligence for EUR Pairs I am TamNguyen AOS EA — an automated trading system designed for traders who seek stability, discipline, and precision when trading EURUSD, EURCAD, and USDCAD. I am built upon a refined combination of the Andean Oscillator, Moving Averages, and an advanced probability-based market filter, allowing me to adapt to every market shift, big or small. I do not chase noise. I do not trade randomly. I wait — I analyze — and
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Experts
    Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
    FxWorldGodfathermq5
    Afjal Hussain Swapan
    Experts
    roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
    Tree Of Life MT5
    Oeyvind Borgsoe
    Experts
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
    Hype Trend EA ALL Symbol
    Mithat Tuncer Tuncel
    Experts
    HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
    Gold Trade Manager EA
    Issam Ibregheith
    Experts
    Overview Gold Trade Manager EA is a robust Expert Advisor for XAUUSD . It uses a proprietary signal engine to open trades and a strict risk module to manage them. No martingale, no grid. Designed for live trading and backtests. Key advantages Simple setup; works best on H1 One trade per signal with automatic SL/TP and optional trailing stop Built-in spread/volatility filters to avoid poor conditions ECN-friendly; isolates orders via MagicNumber Parameters LotSize — fixed lot per trade RiskPerc
    Multi Timeframe Swing EA for gold
    Zhicheng Zhong
    Experts
    MSS_Pro_MTF is a professional multi-timeframe swing trading Expert Advisor designed for MetaTrader 5 platform. This system combines advanced swing identification techniques with Fibonacci trading strategies to accurately capture market trends while maintaining strict risk control. Key Features: Multi-Timeframe Analysis Monitors high/low timeframes (customizable) simultaneously - identifies trend direction on higher timeframe and precise entries on lower timeframe Intelligent Swing Detection Pr
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    Experts
    Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
    MR Gold Trader
    Mujeeb J
    Experts
    MR-GOLD TRADER  has achieved a remarkable 1503% profit compared to the initial deposit during backtesting, making it a highly profitable Expert Advisor (EA) for trading XAUUSD (Gold) on the H4 timeframe . Starting with an initial balance of $10,000 , the EA generated a net profit of $150,305.26 over the test period from April 8, 2019 , to October 25, 2024. This EA is designed for both novice and experienced traders, offering a balanced mix of profitability, risk management, and reliability. Key
    이 제품의 구매자들이 또한 구매함
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (385)
    Experts
    안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experts
    라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.57 (76)
    Experts
    심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (88)
    Experts
    Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (28)
    Experts
    볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experts
    중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Experts
    퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.9 (40)
    Experts
    이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Experts
    MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experts
    퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    Experts
    Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.34 (29)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
    The Forex Exchanger MT5
    Fabio Cavalloni
    5 (6)
    Experts
    All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.25 (8)
    Experts
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
    Normal MA Crossover EA with Filters
    Ruslan Zaikin
    5 (1)
    Experts
    <h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Experts
    AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
    Beatrix Inventor MT5
    Azil Al Azizul
    3.07 (109)
    Experts
    Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.21 (92)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Bitcoin Scalping MT5
    Lo Thi Mai Loan
    5 (6)
    Experts
    비트코인 스캘핑 MT4/MT5 소개 – 암호화폐 거래를 위한 스마트 EA 출시 프로모션: 현재 가격으로 남은 3개만! 최종 가격: 3333.33 $ 보너스 - 생애 비트코인 스캘핑 구매 시 무료 EA EURUSD 알고리즘 거래 (2개 계좌) 제공 => 더 자세한 내용은 개인적으로 문의하세요! EA 실시간 신호 MT4 버전 오늘날 비트코인이 중요한 이유 비트코인은 단순한 디지털 화폐를 넘어 금융 혁명을 일으켰습니다. 암호화폐의 선두주자로서 비트코인은 전 세계에서 가장 거래되고 인정받는 암호 자산입니다. 비트코인은 그 변동성과 증가하는 채택 덕분에 트레이더에게 엄청난 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 기회에는 리스크도 따르며, 그 리스크를 관리하는 데 비트코인 스캘핑 MT4/MT5가 도와줍니다. 비트코인 스캘핑 MT4/MT5의 주요 기능 1. 고급 거래 전략 - 전날의 가격 행동과 모멘텀을 활용하여 높은 확률의 진입점을 결정합니다. - 하루에 한 번만 거래를 실행하여 규율 있고
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Experts
    블랙 프라이데이 50% 할인 - NANO MACHINE GPT 정상 가격: $997에서 블랙 프라이데이: $498.50 (할인 가격은 프로모션 기간 동안 반영됩니다.) 세일 시작: 2025년 11월 27일 - 기간 한정 블랙 프라이데이 이벤트. 블랙 프라이데이 경품 추첨: 블랙 프라이데이 이벤트 기간 동안 Nano Machine GPT를 구매하신 모든 고객은 다음 상품의 무작위 추첨에 참여할 수 있습니다: 1 x Syna 활성화 1 x AiQ 활성화 1 x Mean Machine GPT 활성화 참여 방법: 1) 구매 후, 개인 메시지를 보내 서 Nano Machine GPT 매뉴얼 및 권장 설정 파일을 받으세요. 2) 그런 다음 이 제품 페이지에 댓글을 게시 하여 구매를 확인하고 블랙 프라이데이 경품 추첨에 공식적으로 등록 하세요. 메시지를 보내고 댓글을 남긴 적격 블랙 프라이데이 구매자 중에서 세 명의 당첨자가 무작위로 선정됩니다. 블랙 프라이데이 프로모션 종료 후, Nano
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experts
    FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    필터:
    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Yassir Lamrichi
    481
    개발자의 답변 Yassir Lamrichi 2025.12.13 23:24
    Thank you for the review and for the quality of your feedback. Your observations and remarks have been sharp and genuinely constructive, and they’ve directly contributed to improving and refining the EA. Working with clients who analyze logic, behavior, and edge cases not just results is extremely valuable, and your input has been part of that process. Knowing how seriously you approach optimization, I’m confident you’re already extracting the real value from this system. With a solid foundation in place, that process is truly a game changer. Thank you again for the trust and for contributing to the evolution of the EA.
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    Yassir Lamrichi
    481
    개발자의 답변 Yassir Lamrichi 2025.08.01 11:12
    Thank you so much, Nath, for this absolutely incredible and detailed review! I'm truly grateful for you taking the time to share your experience. You have perfectly captured the core philosophy of the EA. It's designed to be a powerful tool for serious traders who want to take full control and professionally optimize their strategies, rather than relying on a "one-size-fits-all" approach. Your emphasis on learning the methodology is the key to success, and it will be immensely helpful for other users. I am thrilled to hear that you had such immediate success and that it paid for itself on the very first trade! That is a fantastic testament to your effort in configuring the settings to suit your needs. Thank you again for your trust, your kind words, and for being such a valuable member of the community. Happy trading
    asad.74 alazemi
    264
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

    Yassir Lamrichi
    481
    개발자의 답변 Yassir Lamrichi 2025.05.26 07:28
    Thank you very much for your thoughtful and positive review . It's genuinely rewarding to hear that you find the program commendable and that you've had a good experience with the support provided. I make it a priority to offer prompt and effective assistance, so I'm pleased to know my responses to your messages and inquiries were helpful.
    리뷰 답변