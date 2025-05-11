XAU Breakout Scalper MT5 - 듀얼 전략 골드 트레이딩 EA 소개



정량적 기법 및 전문 트레이딩 경험을 기반으로 설계된 시스템적인 EA.

➤ [SETFILE 다운로드(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | 기간: 2025.01.15 → 2025.11.16 | 초기 잔액: $50,000 | 최종 잔고: ≈ 158 000 $ | 거래당 리스크: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | 최대 낙폭: 13.10% | 승률: 63–64% | 거래 수: 874 전문 트레이더를 위해 설계된 브레이크아웃 EA로, 통제력, 투명성, 전문적인 최적화에 초점을 맞추었습니다. 대상 사용자: 진입, 리스크, 거래 세션을 완전히 직접 관리하고, 자신의 브로커 환경과 목표에 맞게 EA를 최적화할 수 있는 명확한 프로세스를 원하는 트레이더. 트레이더들이 이 EA를 선택하는 이유 모든 것을 직접 제어합니다. 모든 핵심 변수들이 공개되어 있어, 본인의 시장, 계좌 타입, 리스크 허용 범위에 맞게 EA의 동작을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

견고한 로직만 사용 (그리드, 마틴게일 없음): 강력한 브레이크아웃 엔진: 두 가지 전략을 하나로 결합한 ZigZag Breakout Specialist 와 SuperTrend Precision Scalper 모델. 깔끔한 리스크 관리: 고정 랏 / 잔고 비율 / 금액 기준 리스크, ATR 추적 스탑, 동적 드로다운 모드, 세션 컨트롤, 차트 상 대시보드. 스마트 필터: ADX, VWAP, 3중 이동평균 구조, 상위 타임프레임 확인, 진입 전 사전 검증 등 고급 필터 세트.

높은 활용도: 골드를 위해 설계되었지만, 견고한 로직과 폭넓은 커스터마이징을 통해 US500, NAS100 같은 지수나 주요 통화쌍 등 다른 변동성 높은 종목에도 적용할 수 있습니다(재최적화 필요).

허풍이 아닌 프로세스: 단순히 “파일 하나 넣고 기도하는” 방식이 아니라, MT5 전략 테스터를 활용한 단계별 최적화 로드맵을 통해 브로커와 종목에 맞는 엣지를 스스로 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 처음부터 최적화를 염두에 두고 만든 EA입니다. 테스트 방법 및 자신에게 맞는 세팅 찾기 여러 가지 시나리오를 대량으로 백테스트할 수 있는 방법이 있다는 것을 알고 계셨나요? 파라미터 하나씩 바꾸고, 실행하고, 결과를 보고, 또 바꾸고… 이런 과정을 계속 반복하면서

마음에 드는 설정을 찾는 대신, MT5 전략 테스터에 내장된 최적화 기능을 사용하면 수많은 조합을 자동으로 테스트하고 비교할 수 있습니다.

우리가 사용하는 셀프 최적화(Self-Optimization) 모델은同급 EA 중에서도 매우 뛰어난 접근 방식으로 입증되었습니다.

모든 것은 당신이 통제합니다. 이 EA는 전략의 핵심 변수(무엇을, 언제, 얼마나 크게 거래할지)를 모두 공개합니다. 따라서 블랙박스 EA가 왜 진입했는지 추측할 필요 없이, 자신의 리스크 성향, 브로커 조건, 거래 상품에 맞게 전략을 직접 조정할 수 있습니다. 이러한 투명성 덕분에 논리적인 최적화와 재현 가능한 결과가 가능합니다.

범용 “만능 세트 파일”은 존재하지 않습니다. 브로커마다 스프레드, 수수료, 스왑, 실행 지연, 심지어 과거 틱 데이터까지 모두 다릅니다. 그래서 MT5 전략 테스터에는 브로커 조건을 반영할 수 있도록 수수료와 마진 규칙을 설정하는 기능이 포함되어 있습니다. 직접 최적화해야만 EA를 당신의 실제 환경에 정확히 맞출 수 있습니다.

더 나은 위험 대비 수익 결과. MT5의 최적화 기준은 단순히 수익에만 그치지 않고, Recovery Factor, Sharpe Ratio 같은 지표까지 포함합니다. EA가 지원한다면 OnTester를 통해 사용자 정의 목표값을 극대화하는 것도 가능합니다. 즉, 당신이 진짜로 중요하게 생각하는 기준에 맞춰 최적화할 수 있습니다.

면책 조항: XAU Breakout Scalper MT5 및 모든 트레이딩 시스템의 과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 실제 계정이 예시나 백테스트와 유사한 이익 또는 손실을 기록할 것이라는 보장은 전혀 없습니다. EA의 성능은 사용자가 설정한 파라미터, 브로커 환경, 시장 변동성 및 개발자가 통제할 수 없는 기타 요인에 크게 의존합니다. 모든 거래 결정은 전적으로 사용자 본인의 책임입니다. 본 EA를 구매하고 사용하는 것은 이러한 위험을 이해하고 수용한다는 의미입니다.