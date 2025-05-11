XAU Breakout Scalper MT5

5

Presentazione di XAU Breakout Scalper MT5 - EA di Trading sull'Oro a Doppia Strategia

Un EA sistematico progettato utilizzando tecniche quantitative ed esperienza di trading professionale.

INDICAZIONI FONDAMENTALI: Impostazioni corrette sono essenziali per un uso efficace di questo prodotto. I file .set richiesti sono inclusi nel download disponibile qui sotto.

IMPORTANTE: Consigliamo vivamente di esaminare prima la dimostrazione video su questa pagina per i dettagli cruciali sulle impostazioni, l'utilizzo e i risultati iniziali del backtest. Per configurazioni aggiuntive, si prega di fare riferimento alla sezione 'Commenti' della pagina prodotto di questo Expert Advisor. Quando si esplorano le impostazioni lì presenti, è fondamentale dare priorità e testare SOLO quelle accompagnate da un'immagine della curva di equity del backtest da noi fornita per verifica. Evitare di utilizzare impostazioni condivise senza questa prova visiva.


La strategia è stata testata sul timeframe XAUUSD M15 con un conto da $100.000 dal 01.01.2025 al 09.05.2025. Nota bene: il 09.05.2025 è la data di registrazione del video di backtest:
  • Osservato durante il backtesting, il Tasso di Vittoria Medio è stato di circa il 77%, la Massima Serie di Vittorie è stata di 27 operazioni, la Massima Serie di Perdite è stata di 5 operazioni, la Serie di Vittorie Media è stata di 6 operazioni e la Serie di Perdite Media è stata di 2 operazioni su tutte le configurazioni testate.

Set 1 – Steady Mode | Inizio video: 00 min, 18 sec |Drawdown del saldo: 1.97% | Drawdown dell'equity: 3.12% | PF: 2.71 | Guadagno: 20.60% | Payoff atteso: 167.47 | Fattore di recupero: 5.65 | Indice di Sharpe: 41.16

Set 2 – Aggressive Mode | Inizio video: 06 min, 46 sec| Drawdown del saldo: 3.92% | Drawdown dell'equity: 6.23% | PF: 2.63 | Guadagno: 44.86% | Payoff atteso: 364.72 | Fattore di recupero: 5.30 | Indice di Sharpe: 41.03

Set 3 – Turbo Mode | Inizio video: 13 min, 02 sec| Drawdown del saldo: 5.42% | Drawdown dell'equity: 8.05% | PF: 2.19 | Guadagno: 41.94% | Payoff atteso: 341.00 | Fattore di recupero: 3.56 | Indice di Sharpe: 34.72

Set 4 – Ultra Mode | Inizio video: 19 min, 21 sec| Drawdown del saldo: 17.55% | Drawdown dell'equity: 27.62% | PF: 1.94 | Guadagno: 167.06% | Payoff atteso: 1392.14 | Fattore di recupero: 2.94 | Indice di Sharpe: 30.88


Backtest completi registrati e pubblicati su YouTube.

IMPORTANTE: I risultati presentati sopra provengono da backtest storici e non sono indicativi delle performance future. I tuoi risultati reali possono variare in modo significativo a seconda delle impostazioni scelte, delle condizioni del broker, della volatilità del mercato e di altri fattori. Le prestazioni dell'EA nel trading reale dipenderanno dal file di configurazione specifico (.set file) che utilizzi e dalle condizioni di mercato prevalenti.
Esegui un backtest approfondito con le impostazioni scelte prima di andare in live. Fai trading in modo responsabile.

Nota bene: Le impostazioni predefinite sono segnaposto, non ottimizzate per il trading reale.


    Sblocca il Pieno Potenziale del Tuo EA: La Guida Ufficiale all'Ottimizzazione

    Per potenziarti nel tuo percorso di trading, ho creato la guida ufficiale all'ottimizzazione per XAU Breakout Scalper MT5. Questa serie esclusiva in 5 parti è progettata per guidarti attraverso ogni fase del processo di ottimizzazione. Seguendo questa guida, acquisirai le conoscenze per personalizzare l'EA secondo il tuo stile di trading e la tua tolleranza al rischio.

    Ti invito a esplorare questa guida completa e a padroneggiare l'arte dell'ottimizzazione.

    XAU Breakout Scalper MT5: Un EA Professionale a Doppia Strategia per l'Oro

    XAU Breakout Scalper MT5 è un Expert Advisor avanzato per i trader che richiedono un approccio basato sulla ricerca per il mercato XAUUSD. Impiega due distinte strategie di breakout, sviluppate attraverso analisi quantitative, per identificare e agire su setup ad alta probabilità.

    Questo EA è costruito su una filosofia centrale di trading disciplinato. Si concentra esclusivamente su ingressi logici e strutturati e  non utilizza metodi ad alto rischio come griglia (grid) o martingala.

    Caratteristiche Principali in Sintesi

    • Motore a Doppia Strategia: Esegui simultaneamente due strategie di trading indipendenti e completamente personalizzabili: uno scalper basato su SuperTrend e un sistema di breakout basato su ZigZag.

    • Suite di Filtri Avanzati: Affina i tuoi ingressi con una potente combinazione di filtri, tra cui una cascata di Tripla Media Mobile, il Prezzo Medio Ponderato per il Volume (VWAP) e l'Average Directional Index (ADX).

    • Gestione Monetaria Completa: Scegli tra più modelli di rischio (Lotto Fisso, % del Saldo, Rischio Monetario Fisso). Include una  Modalità di Drawdown Dinamico unica e una funzione di  Volume Auto-Scalabile che adatta la dimensione del lotto in base alla volatilità.

    • Gestione Intelligente delle Operazioni: Utilizza ordini pendenti intelligenti, trailing stop basati sull'ATR e una funzione cruciale di  Validazione Pre-Attivazione che ricontrolla tutte le condizioni dei filtri istanti prima dell'ingresso.

    • Controllo Completo della Sessione: Definisci con precisione i tuoi orari di trading, inclusa una chiusura anticipata il venerdì.

    • Pannello Interattivo sul Grafico: Monitora ogni aspetto dell'EA in tempo reale, incluse le performance della strategia, i filtri attivi e il P/L.

    Le Due Strategie

    • Strategia 1: Scalper di Precisione SuperTrend (S1): Utilizza l'indicatore SuperTrend per identificare trend a breve termine ed entrare sui breakout.

    • Strategia 2: Specialista di Breakout ZigZag (S2): Utilizza l'indicatore ZigZag per individuare punti chiave della struttura di mercato ed entrare sui loro breakout.

    Controllo e Responsabilità dell'Utente

    XAU Breakout Scalper MT5 è un framework di trading professionale, non una soluzione "plug-and-play". Raggiungere le massime prestazioni richiede il tuo coinvolgimento attivo.

    • Versatilità: Sebbene progettato per l'Oro, l'EA può essere adattato ad altri strumenti.

    • L'Ottimizzazione è la Chiave: Gli utenti devono condurre i propri backtest e ottimizzazioni approfondite. Le tue impostazioni definiscono il tuo vantaggio.

    Disclaimer: Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Tutte le decisioni di trading sono di tua esclusiva responsabilità.


    Recensioni 2
    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    240
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

