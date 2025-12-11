Global Trend Guardian Special Edition

GLOBAL TREND GUARDIAN

Multi-Asset Trendfolge-Expert Advisor für MetaTrader 5

Global Trend Guardian (GTG) ist ein vollautomatischer trendfolgender Expert Advisor. Er wurde für den Handel mit Metallen, Indizes, wichtigen Währungspaaren und anderen Instrumenten entwickelt, die dazu neigen, klare Richtungsbewegungen zu entwickeln.

Das Ziel von GTG ist es, starke Trends zu erkennen, in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit einzusteigen, Positionen schrittweise aufzubauen und das Risiko durch volatilitätsbasierte Stopps und Ziele zu kontrollieren. Das System verwendet keine Martingale, bildet keinen unbegrenzten Durchschnitt von Verlusten und ist nicht auf aggressives Hedging angewiesen. Jeder Handel hat einen definierten Stop-Loss, und die Losgröße wird anhand eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes pro Handel berechnet.

  1. ALLGEMEINE PHILOSOPHIE

GTG basiert auf einer einfachen Idee: Die meiste Zeit befinden sich die Märkte in Schwankungen, aber nachhaltige Gewinne ergeben sich oft durch das Ausnutzen von Trendphasen. Daher versucht das System:

  • versucht, die Trades auf die vorherrschende Preisbewegung auszurichten;

  • vermeidet sehr aggressive Gegentrend-Strategien;

  • kombiniert Trend-, Volatilitäts- und Tageszeitfilter, um die Einstiegsqualität zu verbessern.

Der zentrale Ansatz lautet "Verluste schnell begrenzen, Gewinne laufen lassen", immer innerhalb der im Voraus festgelegten Risikolimits.

  1. WIE GTG FUNKTIONIERT

Der EA kombiniert mehrere Module:

  • Trend-EMAs auf dem Arbeits-Zeitrahmen und einem höheren Zeitrahmen, um die zulässige Richtung zu definieren (nur Käufe in einem bullischen Kontext, nur Verkäufe in einem bärischen Kontext).

  • Kanäle im Donchian-Stil, um sinnvolle Ausbrüche aus der Handelsspanne zu erkennen.

  • ATR (Average True Range) zur Messung der Volatilität und zur Festlegung der SL/TP-Abstände und der Abstände zwischen zusätzlichen Eingängen.

  • Session- und Spread-Filter, um den Handel auf liquide Stunden mit angemessenen Kosten zu konzentrieren.

Vereinfachtes Kaufbeispiel:

  1. Der Kurs notiert oberhalb der Trend-EMAs.

  2. Der Kurs bricht über das obere Kanalband aus, wobei die Spanne ausreichend erweitert wird.

  3. Es bildet sich ein kontrollierter Pullback in Richtung des EMA-Bereichs.

  4. Der EA eröffnet einen Kauf mit SL und TP, die in ATR-Multiplikatoren festgelegt sind, und einer Losgröße, die nach Risikoprozent berechnet wird.

Wenn der Trend fortschreitet und sich die Bedingungen wiederholen, kann GTG Positionen in dieselbe Richtung hinzufügen, wobei ein Mindestabstand in ATR und Positionslimits eingehalten wird.

  1. EMPFOHLENE MÄRKTE UND ZEITRAHMEN

GTG kann für mehrere Instrumente verwendet werden:

  • Metalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), Kupfer (falls vom Broker angeboten).

  • Indizes: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX und andere liquide Indizes.

  • Forex: die wichtigsten Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD usw.).

  • Andere Trendwährungen (Rohstoffe, einige Kryptowährungen) nach entsprechender Prüfung.

Empfohlene Zeitrahmen:

  • H1 als primärer Arbeitsrahmen, der ein Gleichgewicht zwischen Handelsfrequenz und Stabilität der Aktienkurve herstellt.

  • M15 für einen aggressiveren Ansatz mit höherer Handelsfrequenz.

  • H4/D1 für fortgeschrittene Nutzer, die weniger Trades akzeptieren und eine feinere Abstimmung der Parameter benötigen.

Bevor Sie den EA für einen neuen Vermögenswert einsetzen, sollten Sie mindestens 12 Monate lang Backtests und, wenn möglich, Vorwärtstests auf Demo- oder kleinen Live-Konten durchführen.

  1. HAUPTVORTEILE

  • Klare Trendfolge-Orientierung, die sich an der vorherrschenden Richtung orientiert.

  • Integriertes Risikomanagement bei jedem Trade (SL immer vorhanden, Größe nach Risiko%).

  • Progressiver Positionsaufbau mit Exposure-Limits pro EA, Symbol und Richtung.

  • Strukturierte Ausstiegslogik: Anfangs-SL, Break-Even, dynamischer Trailing und ATR-basierter TP.

  • Session-, Spread- und Volatilitätsfilter zur Vermeidung von Marktbedingungen schlechter Qualität.

  • Hohe Flexibilität zur Anpassung des Risikoprofils (moderat oder aggressiv).

  • Transparente Philosophie, die auf klassischen Konzepten und nicht auf undurchsichtigen Algorithmen basiert.

  1. TECHNISCHE STRATEGIE (ZUSAMMENFASSUNG)

  1. Trenderkennung
    EMAs auf dem Handelszeitrahmen und einem höheren Zeitrahmen validieren bullische oder bärische Tendenzen. Der EA handelt nur in der Richtung dieser Tendenz.

  2. Ausbruchskanal
    Ein aus den Höchst- und Tiefstständen von X-Bars gebildeter Kanal (Donchian-Stil) definiert die aktuelle Handelsspanne. Der Preis muss ihn mit einem zusätzlichen Abstand in ATR-Begriffen durchbrechen, um den Ausbruch zu bestätigen.

  3. Verwendung von ATR
    ATR definiert:

  • Stop-Loss-Abstand (SL = ATR × Multiplikator),

  • Take Profit-Abstand (TP = ATR × Multiplikator),

  • Mindestabstand zwischen zusätzlichen Eingängen,

  • den maximal zulässigen Abstand zum schnellen EMA, um zu lange Einstiege zu vermeiden.

  1. Gestufte Einstiege
    Wenn der erste Handel in den Gewinn geht und die Bedingungen wieder eintreten, kann der EA neue Positionen in der gleichen Richtung eröffnen, mit einem Mindestabstand in ATR und unter Einhaltung der konfigurierten Positionslimits.

  2. Exit-Verwaltung

  • Ursprünglicher SL wird bei Eröffnung des Handels festgelegt.

  • Break-even-Bewegung, wenn der Gewinn ein bestimmtes R-Multiple (Gewinn/Risiko) erreicht.

  • Trailing-Stop, der ab einem anderen R-Niveau aktiviert wird und dem Preis in einem konfigurierbaren R-Abstand folgt.

  • Optionale Schließung bei entgegengesetztem Signal, wenn der Benutzer diese Option aktiviert.

  1. RISIKO- UND GELDMANAGEMENT

GTG bietet zwei Modi für die Losgröße:

  • LOT_FIXED: feste, vom Benutzer definierte Losgröße.

  • LOT_RISK (empfohlen): Der Benutzer legt einen Prozentsatz des Risikos pro Handel fest, und der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage des Kontostands/Guthabens und des SL-Abstands.

Zusätzlich wird das Risiko begrenzt durch:

  • maximale Gesamtpositionen für den EA,

  • maximale Positionen pro Symbol,

  • maximale Positionen pro Richtung (Kauf/Verkauf),

  • maximal erlaubter Spread und Slippage für neue Trades.

Auf diese Weise wird das Risiko sowohl auf Handels- als auch auf Portfolioebene kontrolliert. Dennoch kann kein System das Risiko vollständig ausschalten; es ist wichtig, mit einem Risikokapital und einer Hebelwirkung zu handeln, die dem Profil des Nutzers entsprechen.

  1. WARUM GLOBAL TREND GUARDIAN VERWENDEN

GTG kann für Händler geeignet sein, die:

  • einen trendfolgenden EA ohne Martingale und mit klaren Regeln suchen;

  • hauptsächlich auf H1 oder M15 ohne ständige Überwachung handeln wollen;

  • sich für ein Risikomanagement interessieren, das an die Volatilität und den Prozentsatz des Kontos gebunden ist;

  • eine Logik auf verschiedene Vermögenswerte anwenden möchten, indem sie die Parameter anpassen.

Das System kombiniert eine professionelle Architektur (Multi-Timeframe, ATR, Breakout Channels, Marktfilter) mit Referenzsätzen. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, dem Broker, den gewählten Parametern und der Benutzerdisziplin ab.

  1. KONFIGURATIONSIDEEN (12 MONATE)

Als generische Ausgangspunkte:

Moderates Profil (H1)

  • Lot-Modus: LOT_RISK

  • Risiko pro Handel: 1.0-1.3 %

  • Maximale Positionen EA: 8-10

  • Maximale Positionen pro Symbol: 4

  • Maximale Positionen pro Richtung: 3-4

  • Mindestabstand zwischen Einträgen: ≈ 1 ATR

  • ATR-Periode: 14

  • SL: 1.7-1.9 × ATR

  • TP: 3,2-3,6 × ATR

  • Break-even und Trailing aktiviert von etwa 1,3-2,3 R

Aggressives Profil (H1 oder M15)

  • Risiko pro Handel: 1,5-2,0 %.

  • Etwas höhere Limits für maximale Positionen und Abstände ≈ 0,8-1 ATR.

Dieser Ansatz strebt ein höheres Wachstumspotenzial im Austausch für tiefere Drawdowns an, daher ist es ratsam, ihn zunächst in der Demo zu testen.

  1. HAUPTPARAMETER

Zu den wichtigsten editierbaren Parametern gehören:

  • Handelsmodus (nur KAUFEN, nur VERKAUFEN, beides).

  • Signalmodus (bei Kerzenschluss oder intrabar).

  • Erlaubte Handelszeiten und Wochentage.

  • Lot-Modus (fest oder risikobasiert) und Risiko pro Handel.

  • Positionslimits pro EA, Symbol und Richtung.

  • EMA- und ATR-Perioden, Kanallänge, zusätzlicher Ausbruchsabstand.

  • ATR-Multiplikatoren für SL und TP.

  • Break-even- und Trailing-Aktivierung und Einstellungen.

  • Filter für maximalen Spread, Slippage und minimalen SL/TP-Abstand.

  1. NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

  • Beginnen Sie mit einer Demo oder einem kleinen Live-Konto.

  • Führen Sie einen Backtest von mindestens 12 Monaten pro Asset/Zeitrahmen durch.

  • Passen Sie die Risikoprozente an Ihre persönliche Toleranz und Kontogröße an.

  • Überprüfen Sie regelmäßig die Ergebnisse, den Drawdown und die Anzahl der Trades.

  • Erwägen Sie die Verwendung eines VPS für eine stabile Ausführung.

  1. SCHLUSSFOLGERUNG

Global Trend Guardian ist ein Multi-Asset-Trendfolgemodell, das Folgendes kombiniert:

  • Multi-Timeframe-Trendfilter,

  • Ausbruchskanäle,

  • Volatilitäts- und risikobasiertes Handelsmanagement,

  • stufenweiser Positionsaufbau mit klaren Expositionsgrenzen,

  • Marktqualitätsfilter.

Es verspricht keine garantierten Ergebnisse, aber es bietet einen disziplinierten, konfigurierbaren Rahmen, der als solide Basis für den mittel- und langfristigen algorithmischen Trendhandel dienen kann.


