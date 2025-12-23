Zyra Regime Map
- Indikatoren
- Anthony De Barros
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Zyra Regime Map ist ein Indikator für MetaTrader 5, der den Markt-Kontext in Echtzeit klassifiziert und dir hilft, zur richtigen Zeit die passende Strategie zu wählen. Er liefert keine Buy/Sell-Signale: Er zeigt dir, in welchem Marktumfeld du gerade handelst (Trend, Range, Transition, Chaos).
Wofür ist das in der Praxis gut?
Die meisten Trading-Fehler entstehen durch ein schlechtes „Match“ zwischen Strategie und Markt:
- Eine Trendfolge-Strategie in einer Range → Fehlausbrüche, Stopps in Serie.
- Eine Mean-Reversion-Strategie im Trend → „Averaging“ gegen die Bewegung.
- Eine instabile Phase → widersprüchliche Signale, höheres Ausführungsrisiko.
Zyra Regime Map löst das, indem jede Marktphase in 4 klare Regime eingeteilt wird:
- TREND: handelbarer Trend → Trend-Follow bevorzugen
- RANGE: Rotation / Mean Reversion → Mean-Reversion bevorzugen
- TRANSITION: Regimewechsel → Vorsicht, Risiko reduzieren / abwarten
- CHAOS: verschlechterte Bedingungen → no-trade oder minimales Risiko
Stärken (Vorteile für den Nutzer)
1) Ein „Kontext“-Indikator, kompatibel mit deiner Methode
- Funktioniert als Filter: Deine Signale (EA, Indikatoren, Price Action) werden zuverlässiger, wenn sie in einem passenden Regime genutzt werden.
2) Einfache Lesbarkeit, strukturierte Entscheidungen
Der Indikator berechnet 3 Schlüsseldimensionen und kombiniert sie zu Scores:
- DIR (Directionality): Steigungsstärke „bereinigt“ durch ATR
- EFF (Efficiency): Bewegungseffizienz (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (normalisierte Volatilität): Kompression vs Unruhe
Anschließend liefert er:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 bis 100)
- Einen finalen Zustand (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Anti-Flackern-Stabilität
- Hysteresis + MinStateBars: Ein Zustandswechsel wird nur bestätigt, wenn er über mehrere Kerzen stabil bleibt, um ständiges Umschalten zu vermeiden.
- Option CalcOnCloseOnly: Aktualisierung nur auf Kerzenschluss für maximale Stabilität (ideal für diskretionäres Trading).
4) Nützliche Alerts, ohne Spam
- Alerts nur bei einem bestätigten Zustandswechsel.
- Klarer Hinweistext wie z.B.:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Anzeige (klar und umsetzbar)
- Subwindow mit einem Regime-Histogramm (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Optionale Anzeige der Score-Linien (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Optionales Overlay/Label: Regime-Zusammenfassung + Haupt-Scores (hilfreich zum schnellen „Scannen“ mehrerer Charts).
Einstellungen (einfach, wenige Inputs)
Die Standardwerte sind auf Robustheit ausgelegt:
- Berechnungslängen (Dir/Eff/Vol)
- Volatilitäts-Normalisierung
- Schwellenwerte (Trend/Range/Chaos)
- Anti-Flackern (Hysteresis, MinStateBars)
- Close-only-Modus
- Alerts (Sound/Push + Anti-Spam)
So verwendest du ihn (empfohlener Workflow)
Füge Zyra Regime Map zu deinem Chart hinzu.
Handle nur Strategien, die zum aktuellen Regime passen:
- TREND → Breakouts, Pullbacks, Trend-Follow
- RANGE → Bänder, Rückkehr zu VWAP/MA, Oszillatoren
- TRANSITION → Positionsgröße reduzieren, Bestätigung abwarten
- CHAOS → Trading vermeiden oder aggressiv schützen
Aktiviere Alerts, um über bestätigte Regimewechsel informiert zu werden.
Für wen ist es gedacht?
- Diskretionäre Trader, die vermeiden möchten, „out of sync“ zu handeln
- EA-/Indikator-Nutzer, die einen Kontextfilter (Trend/Range/No-trade) nutzen wollen
- Multi-Asset-Trader (Forex, Indizes, Metalle), die ein stabiles Tool über mehrere Charts hinweg suchen
Wichtige Hinweise
- Zyra Regime Map ist kein Signal-Indikator: Er klassifiziert den Markt.
- Es wird keine Performance versprochen: Er hilft, Entscheidungen und Risikomanagement zu strukturieren.