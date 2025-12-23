Zyra Regime Map ist ein Indikator für MetaTrader 5, der den Markt-Kontext in Echtzeit klassifiziert und dir hilft, zur richtigen Zeit die passende Strategie zu wählen. Er liefert keine Buy/Sell-Signale: Er zeigt dir, in welchem Marktumfeld du gerade handelst (Trend, Range, Transition, Chaos).

Die meisten Trading-Fehler entstehen durch ein schlechtes „Match“ zwischen Strategie und Markt:

Eine Trendfolge-Strategie in einer Range → Fehlausbrüche, Stopps in Serie.

Eine Mean-Reversion-Strategie im Trend → „Averaging“ gegen die Bewegung.

Eine instabile Phase → widersprüchliche Signale, höheres Ausführungsrisiko.

Zyra Regime Map löst das, indem jede Marktphase in 4 klare Regime eingeteilt wird:

TREND: handelbarer Trend → Trend-Follow bevorzugen

RANGE: Rotation / Mean Reversion → Mean-Reversion bevorzugen

TRANSITION: Regimewechsel → Vorsicht, Risiko reduzieren / abwarten

CHAOS: verschlechterte Bedingungen → no-trade oder minimales Risiko

Stärken (Vorteile für den Nutzer)



1) Ein „Kontext“-Indikator, kompatibel mit deiner Methode

Funktioniert als Filter: Deine Signale (EA, Indikatoren, Price Action) werden zuverlässiger, wenn sie in einem passenden Regime genutzt werden.

2) Einfache Lesbarkeit, strukturierte Entscheidungen

Der Indikator berechnet 3 Schlüsseldimensionen und kombiniert sie zu Scores:

DIR (Directionality): Steigungsstärke „bereinigt“ durch ATR

EFF (Efficiency): Bewegungseffizienz (Efficiency Ratio)

VOL/CHAOS (normalisierte Volatilität): Kompression vs Unruhe

Anschließend liefert er:

TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 bis 100)

Einen finalen Zustand (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)

3) Anti-Flackern-Stabilität

Hysteresis + MinStateBars: Ein Zustandswechsel wird nur bestätigt, wenn er über mehrere Kerzen stabil bleibt, um ständiges Umschalten zu vermeiden.

Option CalcOnCloseOnly: Aktualisierung nur auf Kerzenschluss für maximale Stabilität (ideal für diskretionäres Trading).

4) Nützliche Alerts, ohne Spam

Alerts nur bei einem bestätigten Zustandswechsel.

Klarer Hinweistext wie z.B.:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18

Anzeige (klar und umsetzbar)



Subwindow mit einem Regime-Histogramm (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).

Optionale Anzeige der Score-Linien (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).

Optionales Overlay/Label: Regime-Zusammenfassung + Haupt-Scores (hilfreich zum schnellen „Scannen“ mehrerer Charts).

Einstellungen (einfach, wenige Inputs)



Die Standardwerte sind auf Robustheit ausgelegt:

Berechnungslängen (Dir/Eff/Vol)

Volatilitäts-Normalisierung

Schwellenwerte (Trend/Range/Chaos)

Anti-Flackern (Hysteresis, MinStateBars)

Close-only-Modus

Alerts (Sound/Push + Anti-Spam)

So verwendest du ihn (empfohlener Workflow)



Füge Zyra Regime Map zu deinem Chart hinzu.

Handle nur Strategien, die zum aktuellen Regime passen:

TREND → Breakouts, Pullbacks, Trend-Follow

RANGE → Bänder, Rückkehr zu VWAP/MA, Oszillatoren

TRANSITION → Positionsgröße reduzieren, Bestätigung abwarten

CHAOS → Trading vermeiden oder aggressiv schützen

Aktiviere Alerts, um über bestätigte Regimewechsel informiert zu werden.

Für wen ist es gedacht?

Diskretionäre Trader, die vermeiden möchten, „out of sync“ zu handeln

EA-/Indikator-Nutzer, die einen Kontextfilter (Trend/Range/No-trade) nutzen wollen

Multi-Asset-Trader (Forex, Indizes, Metalle), die ein stabiles Tool über mehrere Charts hinweg suchen

Wichtige Hinweise

