Next Level Trade EA – Eine detaillierte Betrachtung seiner strategischen Fähigkeiten

"Next Level Trade" unterscheidet sich durch eine grundlegende Philosophie von traditionellen Expert Advisors (EAs), die versuchen, eine einzige Strategie unter allen Marktbedingungen anzuwenden. Es ist kein Roboter, sondern eine modulare Strategie- und Risikomanagement-Plattform, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann.

Die Stärke dieser Plattform basiert auf drei Hauptpfeilern: einer breiten Strategiebibliothek, einem mehrschichtigen Filtersystem zur Erhöhung der Genauigkeit dieser Strategien und, was am wichtigsten ist, dem Handelsplan.

Fazit: Nicht nur ein EA, sondern ein System "Next Level Trade" ist eine modulare und professionelle Handelsplattform, die mit 3 verschiedenen Handelsstrategien, 7 verschiedenen Einstiegsstrategien und einem 7-schichtigen Filtersystem zum Schutz dieser Strategien ausgestattet ist und sich an jede Marktbedingung anpassen kann. Seine Stärke liegt nicht in einer einzigen Strategie, sondern in der korrekten Kombination dieser Strategien und Filter sowie in ihrer intelligenten Auswahl je nach Marktbedingungen. Dieser Expert Advisor (EA) ermöglicht es Ihnen, jedes Marktinstrument durch anpassbare sequentielle Orders mit manuellen Einstiegsfunktionen zu handeln: Gold, BTC, Aktien, Währungen, Futures und mehr.

Einzelhandelsmodus (Single Trade Mode)

Im Einzelhandelsmodus können Sie nur eine Position eröffnen und ATR-basierte Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Niveaus verwenden. Der EA bietet vielseitige Strategien. Ich empfehle Ihnen, die Funktionsweise der Einstellungen gründlich zu verstehen, um die für Sie beste Konfiguration zu erstellen. Bitte teilen Sie Ihre Tests, Optimierungen und erfolgreichen Set-Dateien in den Kommentaren.

Wichtige Hinweise

Backtests können aufgrund komplexer Berechnungen in den Operationen verlangsamt werden. Um dies zu minimieren, habe ich ein sehr einfaches Indikator-Panel erstellt.

Für schnellere Backtests empfehle ich die Verwendung der OHLC-Modellierung, die Ergebnisse liefert, die denen von echten Tick-Daten ähneln.

Ihr Handelsbroker sollte STP oder ECN sein; wenn der Hedge-Modus aktiv ist, ist ein Hedge-Konto erforderlich.

Insbesondere die Squeeze-Reversal-Funktion verlangsamt die Tests.

Designphilosophie

Der EA eignet sich sowohl für diejenigen, die kurzfristig hohe Risiken bei hoher Belohnung suchen, als auch für diejenigen, die langfristig zuverlässige Gewinne anstreben. Mit der Multi-Währungs-Funktion können Sie Trades in mehreren Paaren mit geringen Lots eröffnen und von den natürlichen Schwankungen des Devisenmarktes im Laufe der Zeit profitieren, indem Sie den Lot-Multiplikator niedrig halten.

Empfehlungen zu Guthaben und Risiko Die Höhe des Guthabens hängt von der Anzahl der gehandelten Paare und Ihrer Risikobereitschaft ab:

Beginnen Sie mit einem Guthaben von 10.000 USD für Backtests.

Im Multi-Währungs-Modus mit sicheren Einstellungen ermöglicht ein Guthaben von 10.000 USD den Handel von bis zu 10 Cross-Währungen.

Cent-Konten werden unterstützt.

Bei einem Guthaben von 1.000 USD empfehle ich nur 1 Cross-Währung.

Wenn Sie Martingal zur Erhöhung der Lots verwenden, eröffnen Sie Trades in mehreren Paaren mit einem niedrigen Lot-Multiplikator bei einem Guthaben von 10.000 USD. Dies war der ursprüngliche Fokus des EA: langfristige Gewinne durch den Handel vieler Paare mit niedrigen Multiplikatoren zu erzielen. Da der Multiplikator nach einer bestimmten Anzahl von Trades große Werte erreichen kann, habe ich Einstellungen für bis zu 30 manuell eingebbare Orders und "Lots um den Betrag Y nach X Schritten erhöhen" hinzugefügt. Der EA entwickelte sich später zu einer komplexen Ingenieurlösung mit Einstiegsalgorithmen und Filtern. Die X-Faktor-Distanzberechnung ist besonders effektiv: Sie multipliziert die in einer 1%igen Preisänderung bewegten Punkte, gemessen in Punkten.

Zusätzlicher Beitrag des Einzelhandelsmodus Der Einzelhandelsmodus wurde ursprünglich hinzugefügt, um Einstiegsstrategien zu testen. Er fügte dem EA jedoch eine neue Dimension hinzu. Benutzer, die Martingal-, Grid- oder Mittelwertbildungsmethoden vermeiden, können nun die fortschrittlichen Einstiegsstrategien des EA nutzen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Werkzeug für erfahrene und unerfahrene Händler.

Community und Nutzungshinweise Ich biete diesen EA der gesamten MQL-Community zu einer anfangs niedrigen Mietgebühr zum Testen an. Verwenden Sie ihn nicht auf einem echten Konto, ohne seine Funktionsweise vollständig zu verstehen. Aufgrund der Logik des EA werden die Backtest-Ergebnisse den realen Marktergebnissen sehr nahekommen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ideen, Empfehlungen und Kritiken im Kommentarbereich. Ich bin für Ihre Fragen da!

Next Level Trade EA – Parameter-Referenzhandbuch

1. Multi-Währungs-Einstellungen

Dieser Abschnitt definiert, auf welchen Finanzinstrumenten der EA operieren wird.

Use_Multi_Currency_Mode : (true/false) Wenn auf true gesetzt, überwacht und handelt der EA alle in der folgenden Liste angegebenen Instrumente. Wenn false , operiert er nur auf dem Chart, an dem der EA aktuell angehängt ist.

Symbol_01 ... Symbol_10 : Die Symbolnamen der zu handelnden Instrumente (z. B. "EURUSD", "GER40"). Leere Felder werden ignoriert.

2. Haupt-Geldmanagement-Stil

Bestimmt die primäre Philosophie des EA für die Handelsausführung und das Serienmanagement.

MoneyManagementStyle : Wählt einen von drei Hauptmodi: Series_Auto : Berechnet automatisch die Lot- und Abstandsschritte für Positionsserien. Series_Planned : Führt Positionsserien basierend auf der manuell eingegebenen 30-stufigen Lot- und Abstandstabelle aus. Single_Trade : Eröffnet nur einen risikokontrollierten Handel pro Signal und erstellt keine Serie.



3. Series_Auto Lot- & Abstandseinstellungen

Diese Einstellungen werden verwendet, wenn MoneyManagementStyle auf Series_Auto gesetzt ist.

3.1 Auto Lot Increase lot style : Definiert die Lot-Fortschrittsmethode für automatische Serien (Multiplikator, Inkrementell oder Guthabenrisiko). Balance Risk Per Trade (General sl based) : Wenn der Lot-Stil "Balance_Risk_Per_Trade" ist, berechnet er das Lot des ersten Handels als Prozentsatz des Guthabens, basierend auf dem Haupt-Stop-Loss-Abstand der Serie ( SL_DistancePoints ). First order lot : Die anfängliche Lotgröße für den ersten Handel in einer automatischen Serie. Multiplier Lots : Findet die neue Lotgröße, indem das vorherige Lot mit diesem Koeffizienten multipliziert wird. Auto_Lot_Step_X : Im inkrementellen Modus wird angegeben, dass die Lotgröße alle X Trades erhöht wird. Auto_Lot_Increment_Y : Im inkrementellen Modus wird der Wert angegeben, der nach jedem X Schritt zur Lotgröße addiert wird.

3.2 Auto Distance Auto_Distance_Style : Bestimmt, wie der Abstand zwischen den Serienschritten berechnet wird (Multiplikator oder Preisprozentsatz). Auto_FirstDistance : Im Multiplier_Distance -Modus wird festgelegt, wie viele Punkte der zweite Handel vom ersten entfernt sein wird. Auto_DistanceMultiplier : Im Multiplier_Distance -Modus wird der neue Abstand durch Multiplikation des vorherigen Abstands mit diesem Koeffizienten ermittelt. Auto_Distance_X_Factor : Im X_Factor -Modus ermöglicht die dynamische Abstandsberechnung durch Multiplikation des Punktwerts einer 1%igen Preisbewegung mit diesem Koeffizienten.



4. Single_Trade Lot- & Abstandseinstellungen

Diese Einstellungen werden verwendet, wenn MoneyManagementStyle auf Single_Trade gesetzt ist.

4.1 SL&TP RiskPercent : Bestimmt, welcher Prozentsatz des Guthabens bei einem einzelnen Handel riskiert wird, basierend auf seinem Stop-Loss-Abstand. SL_Points : Legt den festen Stop-Loss-Abstand in Punkten fest. TP_Points : Legt den festen Take-Profit-Abstand in Punkten fest.

4.2 ATR-basiertes TP/SL (Sollte nur für den 'Single_Trade'-Modus aktiviert werden) Use_ATR_TP_SL : (true/false) Wenn true , werden anstelle des festen punktbasierten TP/SL oben dynamische Ziele verwendet, die auf der aktuellen Volatilität des Marktes (ATR) basieren. ATR_Multiplier : Die ATR-Periode und Multiplikatoren, die für die dynamische TP/SL-Berechnung verwendet werden, wenn Use_ATR_TP_SL aktiv ist.



5. Geplantes Serien-Geldmanagement ---> 10.

6. Allgemeine TP-, SL- & BE-Einstellungen

Diese Einstellungen steuern die Gesamtverwaltung von Positionsserien in den Modi Series_Auto und Series_Planned .

TP : Bestimmt den Abstand des Take-Profit-Niveaus (in Punkten).

SL : Bestimmt den Abstand des Stop-Loss-Niveaus (in Punkten).

ShowLines : Zeigt die Durchschnittskosten, TP- und SL-Niveaus aktiver Serien mit Linien auf dem Chart an.

Hedging : (true/false) Wenn true , dürfen Kauf- und Verkaufspositionsserien gleichzeitig auf demselben Instrument offen sein.

6.1 Trailing Stop & Breakeven TrailingStartPoints : Der Mindestgewinn (in Punkten), der erforderlich ist, damit der Trailing-Stop-Mechanismus für eine Serie aktiviert wird. TrailingSensitivityPoints : Der Trailing Stop wird jedes Mal aktualisiert, wenn sich der Preis um diese Anzahl von Punkten weiter in die Gewinnzone bewegt. Breakeven_Active_Point : Der Mindestgewinn (in Punkten), der erforderlich ist, um den Stop-Loss einer Serie automatisch auf den Breakeven-Punkt zu verschieben. Breakeven Safety Point : Platziert den Stop um diese Anzahl von Punkten vor dem Breakeven-Punkt (in Gewinnrichtung).

6.2 Cure-Einstellungen Use Cure : (true/false) Aktiviert eine Notausstiegsstrategie für eine Serie mit erheblichem Drawdown, die sie unter bestimmten Bedingungen nahe der Durchschnittskosten schließt. First trade negative points trigger : Der Cure-Modus wird ausgelöst, wenn der erste Handel der Serie diesen Verlustbetrag (in Punkten) erreicht. Close serial trades point profit : Wenn Cure aktiv ist, wird das Schließungsniveau für die gesamte Serie als Versatz (in Punkten) vom Durchschnittspreis bestimmt.



7. Einstiegsstrategien (Ein/Aus)

1. Next Level Trade Strategie Zweck: Einen neuen Trend in seiner frühesten Phase zu erkennen. Funktionsweise: Sie misst, wie "frisch" die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs innerhalb der letzten X Balken sind. Wenn neue Hochs viel kürzer zurückliegen als neue Tiefs, wird ein KAUF -Signal generiert. Im umgekehrten Fall wird ein VERKAUF -Signal generiert.

2. Momentum-Strategie Zweck: Den Moment zu erfassen, in dem ein Pullback (Korrektur) innerhalb eines etablierten Haupttrends endet und der Preis wieder in Richtung des Haupttrends zu laufen beginnt. Funktionsweise: Sie verwendet ein dreifaches Bestätigungssystem: Haupttrend: Der Preis liegt über dem 200-Perioden gleitenden Durchschnitt (Aufwärtstrend). Ende des Pullbacks: Der Stochastik-Indikator dreht aus dem überverkauften Bereich nach oben. Momentum-Start: Der MACD kreuzt über seine Signallinie. (Für einen VERKAUF gelten die entgegengesetzten Regeln).

3. Volatilitätsausbruch Zweck: Eine Position im Moment einer plötzlichen und hochvolumigen "Explosion" zu eröffnen, die auf Perioden der "Energiekonsolidierung" folgt, in denen der Preis in einem engen Band eingeklemmt ist. Funktionsweise: Squeeze-Erkennung: Sie erkennt, dass die Bollinger-Bänder auf ihrem engsten Niveau der letzten X Balken sind. Ausbruchsbestätigung: Wenn der Preis außerhalb dieses engen Bandes mit hohem Handelsvolumen schließt, wird ein Signal in Richtung des Ausbruchs generiert.

4. Hunter (Jäger) Zweck: Die anfänglichen Ausbrüche zu umgehen, die oft unerfahrene Händler in die Falle locken, und einen Handel beim "Pullback/Retest" zu eröffnen, was ein professioneller Price-Action-Zug ist. Funktionsweise: Sie wartet darauf, dass eine signifikante Unterstützungs-/Widerstandszone durchbrochen wird. Sie wartet, bis der Preis zurückkehrt und dieses durchbrochene Niveau erneut testet. Sie generiert ein Signal in dem Moment, in dem sich der Preis von diesem getesteten Niveau wieder in die ursprüngliche Ausbruchsrichtung bewegt.

5. Squeeze Reversal (Squeeze-Umkehr) Zweck: In Ranging-Märkten, in denen es keinen klaren Trend gibt und der Preis in einem engen Band oszilliert, Umkehrungen von den Grenzen des Bandes zu erfassen. Funktionsweise: Squeeze-Erkennung: Sie erkennt, dass sich die Bollinger-Bänder verengen. Erschöpfungsbestätigung: Wenn der Preis das obere/untere Band berührt, bestätigt sie mit dem RSI-Indikator, dass er aus dem überkauften/überverkauften Bereich zurückkehrt und generiert ein Signal in die entgegengesetzte Richtung.

6. SuperTrend-Wechsel Zweck: Den kritischen Moment zu erfassen, in dem der SuperTrend-Indikator seine Farbe und Richtung ändert, was bedeutet, dass der Haupttrend umkehrt. Funktionsweise: Er vergleicht den Zustand des SuperTrend auf dem vorherigen Balken mit seinem Zustand auf dem aktuellen Balken. Wenn die Farbe von Rot (Verkauf) zu Grün (Kauf) wechselt, wird ein KAUF -Signal generiert. Wenn sie von Grün zu Rot wechselt, wird ein VERKAUF -Signal generiert.

7. SuperTrend-Follower Zweck: Eine Position auf jeder neuen Welle des Trends zu eröffnen, indem dem auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. täglich) identifizierten Haupttrend auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z. B. stündlich) gefolgt wird. Funktionsweise: Solange die SuperTrend-Richtung auf dem höheren Zeitrahmen KAUF ist, wird bei der Eröffnung jedes neuen Balkens auf dem niedrigeren Zeitrahmen ein KAUF -Signal generiert. Wenn die Richtung VERKAUF ist, wird bei jedem neuen Balken ein VERKAUF -Signal generiert.

7.1 Next Level Trade Deep Search: Die Next-Level-Strategie sucht nach zuverlässigeren Handelseinstiegen.

7.2 SuperTrend-Strategie A: Zeitrahmen für das Supertrend-Richtungswechselsignal.

7.3 SuperTrend-Strategie B: SuperTrend-Zeitrahmen und Häufigkeit der Handelseröffnung.

8. Allgemeine Filter

Zusätzliche Bestätigungsmechanismen, die ein Signal bestehen muss, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Trend Filter : (true/false) Wenn aktiv, analysiert den Marktcharakter (Trending/Ranging) und lässt nur Strategien zu, die für diese Bedingung geeignet sind.

Use200MAFilter : (true/false) Wenn aktiv, werden Signale nur zugelassen, wenn sie mit der Richtung des 200-Perioden gleitenden Durchschnitts auf einem höheren Zeitrahmen übereinstimmen.

UseHeikenAshiFilter : (true/false) Wenn aktiv, müssen Signale mit der Farbe der Heiken-Ashi-Kerzen übereinstimmen.

Use_SuperTrend_Filter : (true/false) Wenn aktiv, werden Signale nur zugelassen, wenn sie mit der Richtung des SuperTrend-Indikators auf einem höheren Zeitrahmen übereinstimmen.

Use_News_Filter : (true/false) Wenn aktiv, wird die Eröffnung neuer Trades während wichtiger wirtschaftlicher Nachrichtenereignisse verhindert.

Use_Time_Filter : (true/false) Wenn aktiv, darf der EA nur zwischen StartTime und EndTime Trades eröffnen.

Cooldown_Saniye : Definiert, wie viele Sekunden der EA nach dem Schließen eines Trades warten muss, bevor er einen neuen eröffnet.

9. Allgemeine Verwaltung & Oberfläche

Die Kerneinstellungen für Identität und Sicherheit des EA.

MaxSpreadPoints : Der maximal zulässige Spread (in Punkten) für die Eröffnung eines neuen Trades.

MagicNumber : (long) Die eindeutige Identifikationsnummer, die es dem EA ermöglicht, seine eigenen Trades zu unterscheiden.

MaxDrawdownPercent : Wenn der gesamte schwebende Verlust des Kontos (Drawdown) diesen Prozentsatz erreicht, schließt der EA alle Positionen und stoppt den Handel (0 = deaktiviert).

TradeComment : Der Text, der in der Kommentarspalte für vom EA eröffnete Trades erscheint.

Show_Stop_Button : (true/false) Zeigt oder verbirgt den "Neue Trades Stoppen/Starten"-Button auf dem Chart.

10(11). Series_Planned Strategie-Einstellungen

Die manuelle 30-stufige Lot- und Abstandseinstellungstabelle, die verwendet wird, wenn MoneyManagementStyle auf Series_Planned gesetzt ist.