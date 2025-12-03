Gebaut für Stabilität. Entwickelt für Konsistenz. Optimiert für den realen Handel.

Aurora Trading Bot ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt und für den M30-Zeitrahmen optimiert wurde.

Er handelt sowohl Long- als auch Short-Positionen, kombiniert feste Stop Loss/Take Profit mit einem intelligenten Trailing-System und konzentriert sich auf die Minimierung des Drawdowns bei gleichzeitiger Maximierung der Trendteilnahme.

Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Aurora bietet Ihnen eine reibungslosere, diszipliniertere und kontrolliertere Handelserfahrung.





⭐ Hauptmerkmale

🔹 Vollständig optimiert für XAUUSD

Speziell kalibriert für die Volatilität und das Preisverhalten von Gold - es handelt sich nicht um einen Allzweck-EA.

🔹 Long & Short Trading Support

Nimmt Marktchancen sowohl in bullischen als auch in bearischen Bedingungen wahr.

🔹 Fester Stop Loss & Take Profit

Sorgt dafür, dass jeder Handel innerhalb eines definierten und kontrollierten Risikobereichs stattfindet.

🔹 Smart Trailing Stop System

Sichert automatisch Gewinne auf der Basis von schwankenden Gewinnen und reduziert Gewinnrückgänge.

🔹 Eingebauter Cooldown-Mechanismus

Verhindert Overtrading durch Einführung einer Zeitverzögerung zwischen den Trades und verbessert so die allgemeine Risikokontrolle.

🔹 Einfacher Plug-and-Play-Betrieb

Vorkonfiguriert mit praktischen, realen Parametern - einfach anschließen und handeln.

🔹 Kompatibel mit allen MT5-Brokern, die XAUUSD anbieten

Funktioniert nahtlos über ECN-, Raw Spread- und Standard-Konten.

📘 Empfohlene Verwendung