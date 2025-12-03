Aurora Trading Bot

Aurora Trading Bot - Ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für Gold (XAUUSD)

Gebaut für Stabilität. Entwickelt für Konsistenz. Optimiert für den realen Handel.

Aurora Trading Bot ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt und für den M30-Zeitrahmen optimiert wurde.
Er handelt sowohl Long- als auch Short-Positionen, kombiniert feste Stop Loss/Take Profit mit einem intelligenten Trailing-System und konzentriert sich auf die Minimierung des Drawdowns bei gleichzeitiger Maximierung der Trendteilnahme.

Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Aurora bietet Ihnen eine reibungslosere, diszipliniertere und kontrolliertere Handelserfahrung.


Hauptmerkmale

  • 🔹 Vollständig optimiert für XAUUSD
    Speziell kalibriert für die Volatilität und das Preisverhalten von Gold - es handelt sich nicht um einen Allzweck-EA.

  • 🔹 Long & Short Trading Support
    Nimmt Marktchancen sowohl in bullischen als auch in bearischen Bedingungen wahr.

  • 🔹Fester Stop Loss & Take Profit
    Sorgt dafür, dass jeder Handel innerhalb eines definierten und kontrollierten Risikobereichs stattfindet.

  • 🔹Smart Trailing Stop System
    Sichert automatisch Gewinne auf der Basis von schwankenden Gewinnen und reduziert Gewinnrückgänge.

  • 🔹 Eingebauter Cooldown-Mechanismus
    Verhindert Overtrading durch Einführung einer Zeitverzögerung zwischen den Trades und verbessert so die allgemeine Risikokontrolle.

  • 🔹 Einfacher Plug-and-Play-Betrieb
    Vorkonfiguriert mit praktischen, realen Parametern - einfach anschließen und handeln.

  • 🔹 Kompatibel mit allen MT5-Brokern, die XAUUSD anbieten
    Funktioniert nahtlos über ECN-, Raw Spread- und Standard-Konten.

📘 Empfohlene Verwendung

  • Empfohlene Kapitalallokation
    ✔ 1,00 Lot pro 10.000 USD
    ✔ 0,10 Lot pro 1.000 USD

  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Konto über eine ausreichende Marge und eine stabile Konnektivität verfügt.

