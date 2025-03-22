EA usdjpy H4

名称: EA USD/JPY H4

描述：

EA USD/JPY H4 是一款为 MetaTrader 4 平台开发的全自动交易系统。
它专为在 USD/JPY 市场的 H4 时间周期上运行而设计，提供基于趋势的稳健策略，并结合高级技术过滤器进行信号确认。

该 EA 的核心是双重简单移动平均线（SMA），用于识别市场的主要方向。入场信号通过优化后的 MACD 指标进一步确认，该指标可检测趋势强度及潜在反转点。从版本 6.0 开始，系统新增了 RSI 滤波器，以进一步提高信号的准确性，帮助避免在震荡行情中进场。

此 EA 的一大优势是其动态风险管理能力。智能追踪止盈功能可在强趋势行情中最大化利润，而止损机制则在不利行情中保护资本。所有风险参数均可根据用户的偏好进行调整。

主要特点：

✔️ 全自动交易 – 自动分析市场并执行交易，无需人工干预。
✔️ 基于趋势的策略 – 两条 SMA 用于识别市场方向，MACD 和 RSI 用于确认入场信号。
✔️ 集成 RSI 滤波器 – 提高信号可靠性，帮助减少回撤。
✔️ 内置风险管理 – 止损和追踪止损保护资本并最大化利润。
✔️ 适应多种策略 – 可根据风险和资金偏好进行配置。
✔️ 广泛的历史回测 – 基于近期历史数据进行了测试，表现稳定，7.0 版本进一步优化。

推荐设置：

📌 货币对：USD/JPY

📌 时间周期：H4

📌 建议杠杆：1:30 或更高

🔹 注意：过往表现不代表未来结果。建议在实盘使用前先在模拟账户上测试该 EA。

📊 使用 EA USD/JPY H4 优化您的交易

alexbergamin26
19
alexbergamin26 2025.05.06 20:22 
 

用户没有留下任何评级信息

Andrea Cortigiani
168
来自开发人员的回复 Andrea Cortigiani 2025.05.12 19:53
"Thank you for the positive feedback! Your words are also helpful to other users looking for reliable solutions. Happy trading!"
回复评论