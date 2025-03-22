EA usdjpy H4
- Experts
- Andrea Cortigiani
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 8 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Nome: EA USD/JPY H4
Descrizione:
EA USD/JPY H4 è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. È progettato per operare sul mercato USD/JPY utilizzando il timeframe H4, offrendo una strategia solida basata su trend e confermata da filtri tecnici avanzati.
Il cuore dell’EA si fonda su una doppia media mobile (SMA), che identifica la direzione primaria del mercato. I segnali di ingresso vengono ulteriormente confermati da un indicatore MACD ottimizzato, il quale rileva la forza del trend e i punti di inversione. A partire dalla versione 6.0, è stato introdotto anche un filtro RSI che aumenta ulteriormente la precisione, aiutando a evitare ingressi in movimenti laterali del mercato.
Una delle principali forze di questo EA è la gestione dinamica del rischio. Il trailing stop intelligente consente di massimizzare i profitti in fasi di trend esteso, mentre il sistema di Stop Loss protegge il capitale in scenari avversi. Tutti i parametri di rischio possono essere adattati alle esigenze dell’utente.
Caratteristiche principali:
✔️ Trading completamente automatizzato – Analizza il mercato ed esegue operazioni senza intervento manuale.
✔️ Strategia basata su trend – Due SMA identificano la direzione del mercato, mentre il MACD e l'RSI confermano i segnali di ingresso.
✔️ Filtro RSI integrato – Aumenta l'affidabilità dei segnali e contribuisce alla riduzione del drawdown.
✔️ Gestione del rischio integrata – Stop Loss e trailing stop proteggono il capitale e massimizzano i profitti.
✔️ Adattabile a diverse strategie – Può essere configurato in base alle preferenze di rischio e capitale.
✔️ Backtest approfonditi – Testato su dati storici recenti con risultati stabili e migliorati nella versione 7.0.
Impostazioni consigliate:
📌 Coppia: USD/JPY
📌 Timeframe: H4
📌 Leva suggerita: 1:30 o superiore
🔹 Nota: Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si consiglia di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.
📊 Ottimizza il tuo trading con EA USD/JPY H4!
