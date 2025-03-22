EA usdjpy H4

Nome: EA USD/JPY H4

Descrizione:

EA USD/JPY H4 è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. È progettato per operare sul mercato USD/JPY utilizzando il timeframe H4, offrendo una strategia solida basata su trend e confermata da filtri tecnici avanzati.

Il cuore dell’EA si fonda su una doppia media mobile (SMA), che identifica la direzione primaria del mercato. I segnali di ingresso vengono ulteriormente confermati da un indicatore MACD ottimizzato, il quale rileva la forza del trend e i punti di inversione. A partire dalla versione 6.0, è stato introdotto anche un filtro RSI che aumenta ulteriormente la precisione, aiutando a evitare ingressi in movimenti laterali del mercato.

Una delle principali forze di questo EA è la gestione dinamica del rischio. Il trailing stop intelligente consente di massimizzare i profitti in fasi di trend esteso, mentre il sistema di Stop Loss protegge il capitale in scenari avversi. Tutti i parametri di rischio possono essere adattati alle esigenze dell’utente.

Caratteristiche principali:

✔️ Trading completamente automatizzato – Analizza il mercato ed esegue operazioni senza intervento manuale.
✔️ Strategia basata su trend – Due SMA identificano la direzione del mercato, mentre il MACD e l'RSI confermano i segnali di ingresso.
✔️ Filtro RSI integrato – Aumenta l'affidabilità dei segnali e contribuisce alla riduzione del drawdown.
✔️ Gestione del rischio integrata – Stop Loss e trailing stop proteggono il capitale e massimizzano i profitti.
✔️ Adattabile a diverse strategie – Può essere configurato in base alle preferenze di rischio e capitale.
✔️ Backtest approfonditi – Testato su dati storici recenti con risultati stabili e migliorati nella versione 7.0.

Impostazioni consigliate:

📌 Coppia: USD/JPY
📌 Timeframe: H4
📌 Leva suggerita: 1:30 o superiore

🔹 Nota: Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si consiglia di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.

📊 Ottimizza il tuo trading con EA USD/JPY H4!

Filtro:
alexbergamin26
19
alexbergamin26 2025.05.06 20:22 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Andrea Cortigiani
168
Risposta dello sviluppatore Andrea Cortigiani 2025.05.12 19:53
"Thank you for the positive feedback! Your words are also helpful to other users looking for reliable solutions. Happy trading!"
Rispondi alla recensione