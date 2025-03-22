EA usdjpy H4

Nom : EA USD/JPY H4

Description :

EA USD/JPY H4 est un système de trading entièrement automatisé développé pour la plateforme MetaTrader 4.
Il est conçu pour trader la paire USD/JPY sur l’unité de temps H4, en utilisant une stratégie robuste basée sur la tendance, renforcée par des filtres techniques avancés.

Au cœur de l’EA se trouve une double moyenne mobile simple (SMA) qui identifie la direction principale du marché. Les signaux d’entrée sont ensuite confirmés par un indicateur MACD optimisé, capable de détecter la force de la tendance et les points de retournement. Depuis la version 6.0, un filtre RSI a également été intégré pour améliorer encore la précision des signaux, en aidant à éviter les entrées durant les phases de marché latéral.

L’un des principaux atouts de cet EA est sa gestion dynamique du risque. Le trailing stop intelligent permet de maximiser les profits lors des tendances prolongées, tandis que le système de Stop Loss protège le capital dans les scénarios défavorables. Tous les paramètres de risque peuvent être ajustés selon les préférences de l’utilisateur.

Fonctionnalités principales :

✔️ Trading entièrement automatisé – Analyse le marché et exécute les ordres sans intervention manuelle.
✔️ Stratégie basée sur la tendance – Deux SMA identifient la direction du marché, tandis que le MACD et le RSI confirment les signaux d'entrée.
✔️ Filtre RSI intégré – Améliore la fiabilité des signaux et aide à réduire le drawdown.
✔️ Gestion des risques intégrée – Stop Loss et trailing stop protègent le capital et maximisent les profits.
✔️ Adaptable à différentes stratégies – Peut être configuré selon les préférences de risque et de capital.
✔️ Backtesting approfondi – Testé sur des données historiques récentes avec des résultats stables, encore améliorés dans la version 7.0.

Paramètres recommandés :

📌 Paire : USD/JPY
📌 Unité de temps : H4
📌 Effet de levier suggéré : 1:30 ou plus

🔹 Remarque : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est recommandé de tester l’EA sur un compte démo avant toute utilisation sur un compte réel.

📊 Optimisez votre trading avec EA USD/JPY H4 !

Filtrer:
alexbergamin26
19
alexbergamin26 2025.05.06 20:22 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Andrea Cortigiani
168
Réponse du développeur Andrea Cortigiani 2025.05.12 19:53
"Thank you for the positive feedback! Your words are also helpful to other users looking for reliable solutions. Happy trading!"
Répondre à l'avis