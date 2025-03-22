EA usdjpy H4

Nombre: EA USD/JPY H4

Descripción:

EA USD/JPY H4 es un sistema de trading completamente automatizado desarrollado para la plataforma MetaTrader 4.
Está diseñado para operar en el mercado USD/JPY utilizando el marco temporal H4, ofreciendo una estrategia sólida basada en tendencias y respaldada por filtros técnicos avanzados.

El núcleo del EA se basa en una doble media móvil simple (SMA), que identifica la dirección principal del mercado. Las señales de entrada se confirman adicionalmente con un indicador MACD optimizado, que detecta la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de reversión. A partir de la versión 6.0, también se ha incorporado un filtro RSI que mejora aún más la precisión, ayudando a evitar entradas durante movimientos laterales del mercado.

Una de las principales fortalezas de este EA es su gestión dinámica del riesgo. El trailing stop inteligente permite maximizar las ganancias durante tendencias prolongadas, mientras que el sistema de Stop Loss protege el capital en condiciones de mercado desfavorables. Todos los parámetros de riesgo pueden adaptarse a las preferencias del usuario.

Características principales:

✔️ Trading completamente automatizado – Analiza el mercado y ejecuta operaciones sin intervención manual.
✔️ Estrategia basada en tendencias – Dos SMAs identifican la dirección del mercado, mientras que el MACD y el RSI confirman las señales de entrada.
✔️ Filtro RSI integrado – Aumenta la fiabilidad de las señales y ayuda a reducir el drawdown.
✔️ Gestión de riesgo incorporada – Stop Loss y trailing stop protegen el capital y maximizan las ganancias.
✔️ Adaptable a distintas estrategias – Se puede configurar según las preferencias de riesgo y capital.
✔️ Backtesting exhaustivo – Probado con datos históricos recientes con resultados estables, aún más optimizados en la versión 7.0.

Configuración recomendada:

📌 Par: USD/JPY
📌 Marco temporal: H4
📌 Apalancamiento sugerido: 1:30 o superior

🔹 Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

📊 ¡Optimiza tu trading con EA USD/JPY H4!

Los compradores de este producto también adquieren
Filtro:
alexbergamin26
19
alexbergamin26 2025.05.06 20:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Andrea Cortigiani
168
Respuesta del desarrollador Andrea Cortigiani 2025.05.12 19:53
"Thank you for the positive feedback! Your words are also helpful to other users looking for reliable solutions. Happy trading!"
Respuesta al comentario