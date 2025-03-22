EA usdjpy H4

Nome: EA USD/JPY H4

Descrição:

EA USD/JPY H4 é um sistema de negociação totalmente automatizado desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4.

Foi projetado para operar no mercado USD/JPY utilizando o timeframe H4, oferecendo uma estratégia sólida baseada em tendências, confirmada por filtros técnicos avançados.

O núcleo do EA é baseado em uma dupla média móvel simples (SMA), que identifica a direção primária do mercado. Os sinais de entrada são ainda confirmados por um indicador MACD otimizado, que detecta a força da tendência e possíveis pontos de reversão. A partir da versão 6.0, foi introduzido também um filtro RSI, que aumenta ainda mais a precisão, ajudando a evitar entradas durante movimentos laterais do mercado.

Uma das principais forças deste EA é a gestão dinâmica de risco. O trailing stop inteligente permite maximizar os lucros em fases de tendência prolongada, enquanto o sistema de Stop Loss protege o capital em cenários adversos. Todos os parâmetros de risco podem ser ajustados de acordo com as preferências do usuário.

Principais características:

✔️ Negociação totalmente automatizada – Analisa o mercado e executa operações sem intervenção manual.

✔️ Estratégia baseada em tendências – Duas SMAs identificam a direção do mercado, enquanto o MACD e o RSI confirmam os sinais de entrada.

✔️ Filtro RSI integrado – Aumenta a confiabilidade dos sinais e ajuda a reduzir o drawdown.

✔️ Gestão de risco incorporada – Stop Loss e trailing stop protegem o capital e maximizam os lucros.

✔️ Adaptável a diferentes estratégias – Pode ser configurado conforme o perfil de risco e capital.

✔️ Backtest extensivo – Testado com dados históricos recentes, com resultados estáveis e ainda mais otimizados na versão 7.0.

Configuração recomendada:

📌 Par: USD/JPY

📌 Timeframe: H4

📌 Alavancagem sugerida: 1:30 ou superior

🔹 Nota: Desempenhos passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de utilizá-lo em uma conta real.

📊 Otimize seu trading com o EA USD/JPY H4!