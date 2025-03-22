EA usdjpy H4

Название: EA USD/JPY H4

Описание:

EA USD/JPY H4 — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 4. Она предназначена для работы на рынке USD/JPY с использованием таймфрейма H4 и предлагает надежную трендовую стратегию, подтвержденную продвинутыми техническими фильтрами.

Основу советника составляют две простые скользящие средние (SMA), которые определяют основное направление рынка. Сигналы на вход дополнительно подтверждаются оптимизированным индикатором MACD, который выявляет силу тренда и точки разворота. Начиная с версии 6.0, был добавлен фильтр RSI, который повышает точность сигналов, помогая избежать входов во время бокового движения рынка.

Одним из ключевых преимуществ данного советника является динамическое управление рисками. Умный трейлинг-стоп позволяет максимизировать прибыль в периоды продолжительных трендов, в то время как система стоп-лосс защищает капитал в неблагоприятных рыночных условиях. Все параметры риска могут быть адаптированы под потребности пользователя.

Ключевые особенности:

✔️ Полностью автоматическая торговля – Анализирует рынок и совершает сделки без участия трейдера.
✔️ Стратегия на основе тренда – Две SMA определяют направление рынка, а MACD и RSI подтверждают сигналы на вход.
✔️ Интегрированный фильтр RSI – Повышает надёжность сигналов и снижает просадку.
✔️ Встроенное управление рисками – Стоп-лосс и трейлинг-стоп защищают капитал и увеличивают прибыль.
✔️ Гибкая настройка стратегии – Можно адаптировать под личные предпочтения по риску и капиталу.
✔️ Глубокое тестирование – Советник протестирован на актуальных исторических данных и показал стабильные результаты, улучшенные в версии 7.0.

Рекомендуемые настройки:

📌 Валютная пара: USD/JPY
📌 Таймфрейм: H4
📌 Рекомендуемое кредитное плечо: 1:30 или выше

🔹 Примечание: Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты. Рекомендуется протестировать советник на демо-счёте перед использованием на реальном.

📊 Оптимизируйте свою торговлю с EA USD/JPY H4!

Фильтр:
alexbergamin26
19
alexbergamin26 2025.05.06 20:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Andrea Cortigiani
168
Ответ разработчика Andrea Cortigiani 2025.05.12 19:53
"Thank you for the positive feedback! Your words are also helpful to other users looking for reliable solutions. Happy trading!"
Ответ на отзыв