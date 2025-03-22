EA usdjpy H4

Adı: EA USD/JPY H4

Açıklama:

EA USD/JPY H4, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret sistemidir.

Bu sistem, USD/JPY paritesinde H4 zaman diliminde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır ve gelişmiş teknik filtrelerle desteklenen sağlam bir trend tabanlı strateji sunar.

EA’nın temelinde, piyasanın ana yönünü belirleyen çift Basit Hareketli Ortalama (SMA) bulunur. Giriş sinyalleri, trendin gücünü ve potansiyel dönüş noktalarını tespit eden optimize edilmiş bir MACD göstergesiyle ayrıca doğrulanır. 6.0 sürümünden itibaren, sinyal hassasiyetini daha da artıran ve piyasada yatay hareketler sırasında işlem açmaktan kaçınmaya yardımcı olan bir RSI filtresi de eklenmiştir.

Bu EA’nın en güçlü yönlerinden biri dinamik risk yönetimidir. Akıllı takip eden stop (trailing stop), uzun süreli trendlerde kârların maksimize edilmesini sağlarken, Stop Loss sistemi olumsuz piyasa koşullarında sermayeyi korur. Tüm risk parametreleri, kullanıcının tercihine göre uyarlanabilir.

Temel Özellikler:

✔️ Tam otomatik işlem – Piyasayı analiz eder ve manuel müdahale olmadan işlemleri yürütür.

✔️ Trend odaklı strateji – İki SMA piyasa yönünü belirler, MACD ve RSI ise giriş sinyallerini teyit eder.

✔️ Entegre RSI filtresi – Sinyal güvenilirliğini artırır ve maksimum düşüşü azaltmaya yardımcı olur.

✔️ Dahili risk yönetimi – Zarar durdur (Stop Loss) ve takip eden zarar durdur (Trailing Stop), sermayeyi korur ve karı maksimize eder.

✔️ Farklı stratejilere uyarlanabilir – Risk ve sermaye tercihlerine göre yapılandırılabilir.

✔️ Geniş kapsamlı geriye dönük testler – Son dönem tarihsel veriler üzerinde test edilmiştir, kararlı sonuçlar vermiştir ve 7.0 sürümünde daha da iyileştirilmiştir.

Önerilen Ayarlar:

📌 Parite: USD/JPY

📌 Zaman Dilimi: H4

📌 Önerilen kaldıraç: 1:30 veya daha yüksek

🔹 Not: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. EA’yı gerçek bir hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta test etmeniz önerilir.

📊 EA USD/JPY H4 ile ticaretinizi optimize edin!