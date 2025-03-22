EA usdjpy H4
- エキスパート
- Andrea Cortigiani
- バージョン: 7.0
- アップデート済み: 8 8月 2025
- アクティベーション: 5
名前： EA USD/JPY H4
説明：
EA USD/JPY H4は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに開発された完全自動取引システムです。
このEAはUSD/JPY市場においてH4タイムフレームで動作するよう設計されており、トレンドに基づいた堅実な戦略を提供し、高度なテクニカルフィルターによってその精度が強化されています。
このEAの中核には2本の単純移動平均（SMA）があり、市場の主要な方向性を識別します。エントリーシグナルは、最適化されたMACDインジケーターによってさらに確認され、トレンドの強さや反転ポイントを検出します。バージョン6.0以降では、RSIフィルターも導入され、シグナルの精度がさらに向上し、レンジ相場でのエントリーを避けるのに役立ちます。
このEAの主な強みの一つは、リスク管理の柔軟性です。スマートなトレーリングストップにより、トレンドが継続している局面で利益を最大化でき、一方でストップロス機能によって不利な相場状況でも資金を保護します。すべてのリスクパラメーターは、ユーザーの好みに応じて調整可能です。
主な特徴：
✔️ 完全自動取引 – 市場を分析し、手動の介入なしに取引を実行します。
✔️ トレンドベースの戦略 – 2本のSMAが市場の方向性を特定し、MACDとRSIがエントリーシグナルを確認します。
✔️ RSIフィルター搭載 – シグナルの信頼性を高め、ドローダウンを軽減します。
✔️ リスク管理機能内蔵 – ストップロスとトレーリングストップにより資金を保護し、利益を最大化します。
✔️ 戦略に応じて調整可能 – リスクと資金の好みに応じて設定可能です。
✔️ 広範なバックテスト済み – 近年のヒストリカルデータで安定した結果を記録し、バージョン7.0ではさらに改良されています。
推奨設定：
📌 通貨ペア： USD/JPY
📌 時間足： H4
📌 推奨レバレッジ： 1:30以上
🔹 注意： 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。本番口座での使用前にデモ口座でのテストを推奨します。
📊 EA USD/JPY H4であなたのトレーディングを最適化しましょう！
