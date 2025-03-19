Multi Timeframe Chart in Seconds

5

Multi Timeframe Chart in Seconds ist ein Indikator, der es Händlern ermöglicht, Kursdaten, die aus benutzerdefinierten Zeitrahmen berechnet wurden, direkt in einem einzigen Chart zu visualisieren. Der Indikator unterstützt sekunden-, minuten- und stundenbasierte Berechnungen und zeigt die daraus resultierende Preisaktion als farbige Kerzen auf dem aktiven Chart an.

Der Indikator fasst Kursdaten aus nicht standardmäßigen oder höheren/niedrigeren Zeitrahmen zusammen und stellt sie in der aktuellen Chartumgebung präzise dar, so dass Sie nicht mehrere Charts für den Zeitrahmenvergleich öffnen müssen.


Für wen dieser Indikator geeignet ist

Dieser Indikator ist für Benutzer gedacht, die das Preisverhalten in verschiedenen Zeitrahmen innerhalb eines einzigen Charts beobachten müssen. Er eignet sich für Händler, die die Marktstruktur über Sekunden, Minuten oder Stunden hinweg analysieren und eine kompakte Multi-Timeframe-Ansicht benötigen, ohne die Chart-Perioden wechseln zu müssen.


Zusätzliche Ressourcen

Wenn Sie Indikatoren zu einem Nicht-Standard-Chart hinzufügen möchten, sollten Sie sich das entsprechende Produkt ansehen:

Multi-Timeframe-Indikatoren in Sekunden
https://www.mql5.com/en/market/product/158101

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Bündel der meisten standardmäßigen benutzerdefinierten Indikatoren, die sich in MQL5/Indicators/Examples/ befinden und so angepasst wurden, dass sie Berechnungen mit mehreren Zeitrahmen unterstützen, einschließlich sekundenbasierter und benutzerdefinierter Zeitrahmen.

Der mitgelieferte Loader-Indikator ermöglicht Ihnen die Auswahl des gewünschten Indikators und des Berechnungszeitrahmens. Die Indikatoren können auf Standard- oder Nicht-Standard-Zeitrahmen angewendet werden, einschließlich Sekunden, Minuten und Stunden.


Wie es funktioniert

Multi-Timeframe-Anzeige
Kursdaten, die auf höheren, niedrigeren oder benutzerdefinierten Timeframes berechnet wurden, können auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Farbkerzen angezeigt werden.

Sekunden und benutzerdefinierte Zeitrahmen
Unterstützt sekundenbasierte Aggregation sowie minuten- und stundenbasierte Berechnungsintervalle.

Single-Chart-Layout
Benutzerdefinierte Timeframe-Kursaktionen werden direkt im aktiven Chart gerendert, was einen Vergleich mit dem aktuellen Timeframe ermöglicht.

Auswahl des Chart-Typs
Unterstützt sowohl den Standard- als auch den Heiken Ashi-Kerzen-Rendering-Modus.


Hauptmerkmale

- Aggregation und Anzeige von Kursdaten aus benutzerdefinierten Sekunden-, Minuten- oder Stunden-Zeitrahmen
- Einheitliches Zeitrahmenmanagement mit automatischer Validierung
- Konfigurierbarer Lookback-Bereich für Berechnungsstabilität
- Unterstützung für Standard- und Heiken Ashi-Kerzentypen
- Optionale Anzeige in einem separaten Indikatorfenster
- Saubere Kerzenwiedergabe ohne Beeinträchtigung vorhandener Indikatoren


Eingabe-Parameter

Parameter Voreinstellung Beschreibung
Lookback-Balken 256 Legt fest, wie viele Balken des Basiszeitrahmens verwendet werden, um die benutzerdefinierten Zeitrahmendaten zu erstellen.
Gültiger Bereich: 256-1024.
Zeitrahmen Sekunden Wählt den Berechnungszeitrahmenmodus aus:
- Sekunden
- Minuten
- Stunden
Sekunden 60 Wird verwendet, wenn der Zeitrahmenmodus auf Sekunden eingestellt ist.
Minuten 1 Wird verwendet, wenn der Zeitrahmenmodus auf Minuten eingestellt ist.
Stunden 1 Wird verwendet, wenn der Zeitrahmenmodus auf Stunden eingestellt ist.
Diagrammtyp Standard Wählt zwischen Standard-Kerzen und Heiken Ashi-Kerzen aus.
Getrenntes Fenster falsch Zeigt den Indikator in einem separaten Unterfenster an, wenn er aktiviert ist.
Kerzenfarben - Ermöglicht die Anpassung der Farben für bullische und bearische Kerzen.


Zusammenfassung

Multi Timeframe Chart in Seconds ermöglicht die Visualisierung von Preisbewegungen, die aus benutzerdefinierten Sekunden-, Minuten- oder Stunden-Zeitfenstern berechnet wurden, in einem einzigen Chart. Der Indikator wurde für Händler entwickelt, die eine genaue Darstellung von Kerzen in mehreren Zeitrahmen benötigen, ohne die Chart-Perioden wechseln zu müssen, und bietet einen sauberen und effizienten Arbeitsablauf für fortgeschrittene Zeitrahmenanalysen.


Bewertungen 2
Camilo Rodriguez
18
Camilo Rodriguez 2025.11.12 22:26 
 

Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.

Auswahl:
Kran5
454
Kran5 2025.05.10 00:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

