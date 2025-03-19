Multi Timeframe Chart in Seconds
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- 版本: 2.0
- 更新: 27 十二月 2025
Multi Timeframe Chart in Seconds 是一款指标，允许交易者在单个图表上直接可视化从自定义时间周期计算的价格数据。该指标支持 基于秒、分钟和小时的计算，并将计算结果以 彩色蜡烛线 显示在当前图表上。
该指标汇总来自 非标准或高/低时间周期 的价格数据，并在当前图表环境中准确呈现，无需打开多个图表进行时间周期比较。
适用人群
此指标适用于需要在单个图表中观察不同时间周期价格行为的用户。它适合分析 秒、分钟或小时 市场结构的交易者，并需要紧凑的多时间周期视图，而无需切换图表周期。
工作原理
多时间周期显示
可在当前图表上使用彩色蜡烛线显示来自更高、较低或自定义时间周期的价格数据。
秒和自定义时间周期
支持基于秒的聚合，也支持分钟和小时的计算间隔。
单图表布局
自定义时间周期的价格走势直接显示在当前图表上，可与当前时间周期进行比较。
图表类型选择
支持 Standard 和 Heiken Ashi 蜡烛线渲染模式。
主要功能
• 聚合并显示自定义时间周期 (秒、分钟或小时) 的价格数据
• 统一时间周期管理并自动验证
• 可配置的回溯范围以保证计算稳定性
• 支持 Standard 和 Heiken Ashi 蜡烛类型
• 可选显示在 独立指标窗口
• 清晰的蜡烛渲染，不干扰现有指标
输入参数
|参数
|默认值
|说明
|Lookback Bars
|256
|定义用于构建自定义时间周期数据的基础时间周期柱数。
有效范围：256–1024。
|Timeframe
|Seconds
|选择计算时间周期模式：
• Seconds
• Minutes
• Hours
|Seconds
|60
|当时间周期模式为 Seconds 时使用。
|Minutes
|1
|当时间周期模式为 Minutes 时使用。
|Hours
|1
|当时间周期模式为 Hours 时使用。
|Chart Type
|Standard
|选择 Standard 蜡烛线或 Heiken Ashi 蜡烛线。
|Separate Window
|false
|启用时在单独子窗口显示指标。
|Candle Colors
|—
|允许自定义看涨和看跌蜡烛颜色。
总结
Multi Timeframe Chart in Seconds 提供了一种在单个图表中可视化基于自定义 秒、分钟或小时 时间周期计算的价格走势的方法。该指标专为需要精确多时间周期蜡烛显示的交易者设计，无需切换图表周期，提供清晰、高效的多时间周期分析工作流程。
