Detector de Topos e Fundos
- Indikatoren
- Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
- Version: 1.1
Der Top and Bottom Identifier Pro ist das unverzichtbare Werkzeug für Händler, die technische Analysen und Preisaktionen als Grundlage für ihre Entscheidungen nutzen. Im MetaTrader 5 ist das Verständnis der Marktstruktur - ob der Kurs höhere oder niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs erreicht - der erste Schritt zum Erfolg. Dieser Indikator automatisiert diesen Prozess, eliminiert die Subjektivität und ermöglicht es Ihnen, Kursumkehrpunkte mit sofortiger Klarheit zu visualisieren.