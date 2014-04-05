Multi Timeframe Indicators in Seconds ist ein Paket, das die meisten Standardindikatoren in MQL5/Indicators/Examples/ enthält. Diese Indikatoren sind so angepasst, dass sie Multi-Timeframe-Berechnungen unterstützen, einschließlich sekundenbasierter und benutzerdefinierter Timeframes. Das Produkt ermöglicht die Anzeige mehrerer Indikatoren, die auf verschiedenen Zeitrahmen berechnet wurden, in einem einzigen Diagramm.

Der Lader-Indikator wird verwendet, um den gewünschten Indikator und den Berechnungszeitrahmen auszuwählen. Die Indikatoren können auf Standard- oder Nicht-Standard-Zeitrahmen angewendet werden, einschließlich Sekunden, Minuten und Stunden.





Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Indikator ist für Benutzer gedacht, die Indikatorwerte, die für verschiedene Zeitrahmen berechnet wurden, in einer Chartumgebung anzeigen möchten. Er kann verwendet werden, um das Verhalten von Indikatoren in höheren oder niedrigeren Zeitrahmen zu vergleichen, ohne mehrere Charts zu öffnen.





Funktioneller Überblick

Multi-Timeframe-Anzeige

Indikatoren, die für höhere oder niedrigere Timeframes berechnet wurden, können im aktuellen Chart angezeigt werden.

Sekunden und benutzerdefinierte Timeframes

Unterstützt sekundenbasierte, minutenbasierte und stundenbasierte Berechnungsintervalle.

Einzelchart-Layout

Mehrere Indikatoren können zusammen in einem Chart angezeigt werden.

Indikatorauswahl

Einer der mitgelieferten Standardindikatoren kann über die Eingabeparameter ausgewählt und geladen werden.





Funktionen

Berechnung von Indikatoren auf jedem ausgewählten Zeitrahmen, einschließlich benutzerdefinierter Sekunden, Minuten und Stunden

Konfigurierbare Anzahl von Balken, die für die Berechnung der Indikatoren verwendet werden

Optionale Anzeige von Trendindikatorinformationen über die Kommentarfunktion

Kompatibilität mit den meisten Standard-MQL5-Indikatoren

Fähigkeit, Indikatoren auf einem Diagramm zu schichten, ohne sich gegenseitig zu stören





Unterstützte Indikatoren

Trend-Indikatoren:

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, benutzerdefinierter gleitender Durchschnitt, ATR, ADX, ADXW, ASI, Preiskanal

Oszillatoren:

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

Volatilität und Bänder:

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Preiskanal

Muster-Indikatoren:

Fraktale, Zickzack, Zickzackfarbe

Volumen-basierte Indikatoren:

Volumina, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index





Eingabe-Parameter

Anzahl der zurückzublickenden Balken (Standard: 256)

Legt fest, wie viele Balken für die Berechnung des Indikators verwendet werden.

Zeitrahmen (Standardwert: Minuten)

Wählt den Berechnungszeitrahmen aus: Sekunden, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat oder Aktuell.

Sekunden für sekundenbasierte Zeitrahmen (Standardwert: 60)

Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Sekunden eingestellt ist.

Minuten für einen minutenbasierten Zeitrahmen (Standard: 1)

Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Minuten eingestellt ist.

Stunden für einen stundenbasierten Zeitrahmen (Standard: 1)

Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Stunden eingestellt ist.

Informationen über Comment() anzeigen (Standardwert: false)

Aktiviert oder deaktiviert die Textausgabe im Chart.

Indikatorauswahl (Standardwert: Volumes)

Wählt aus, welcher Indikator geladen wird.

Hinweise zur Verwendung

Der Indikator wird mit der Standard-Drag-and-Drop-Methode an den Chart angehängt.

Die Eingabeparameter können angepasst werden, nachdem der Indikator geladen wurde.

Visuelle Eigenschaften wie Farben und Linienstile können nach dem Laden des Indikators mit den Standardeinstellungen des Indikators geändert werden.

Einige Indikatoren benötigen eine Aufwärmphase. Um konsistente Ergebnisse zu erzielen, überprüfen Sie die Ausrichtung mit den Standardindikatoren unter Verwendung von Standardzeitrahmen.

Zusammenfassung

Multi Timeframe Indicators in Seconds bietet eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Standard-MQL5-Indikatoren, die auf verschiedenen Timeframes, einschließlich sekundenbasierter Intervalle, berechnet wurden, in einem einzigen Chart anzuzeigen. Das Produkt unterstützt konfigurierbare Zeitrahmen und Parameter und wurde für Benutzer entwickelt, die die Visualisierung von Multi-Timeframe-Indikatoren in einem Arbeitsbereich benötigen.