Multi Timeframe Indicators in Seconds

Multi Timeframe Indicators in Seconds ist ein Paket, das die meisten Standardindikatoren in MQL5/Indicators/Examples/ enthält. Diese Indikatoren sind so angepasst, dass sie Multi-Timeframe-Berechnungen unterstützen, einschließlich sekundenbasierter und benutzerdefinierter Timeframes. Das Produkt ermöglicht die Anzeige mehrerer Indikatoren, die auf verschiedenen Zeitrahmen berechnet wurden, in einem einzigen Diagramm.

Der Lader-Indikator wird verwendet, um den gewünschten Indikator und den Berechnungszeitrahmen auszuwählen. Die Indikatoren können auf Standard- oder Nicht-Standard-Zeitrahmen angewendet werden, einschließlich Sekunden, Minuten und Stunden.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Indikator ist für Benutzer gedacht, die Indikatorwerte, die für verschiedene Zeitrahmen berechnet wurden, in einer Chartumgebung anzeigen möchten. Er kann verwendet werden, um das Verhalten von Indikatoren in höheren oder niedrigeren Zeitrahmen zu vergleichen, ohne mehrere Charts zu öffnen.


Funktioneller Überblick

  • Multi-Timeframe-Anzeige
    Indikatoren, die für höhere oder niedrigere Timeframes berechnet wurden, können im aktuellen Chart angezeigt werden.

  • Sekunden und benutzerdefinierte Timeframes
    Unterstützt sekundenbasierte, minutenbasierte und stundenbasierte Berechnungsintervalle.

  • Einzelchart-Layout
    Mehrere Indikatoren können zusammen in einem Chart angezeigt werden.

  • Indikatorauswahl
    Einer der mitgelieferten Standardindikatoren kann über die Eingabeparameter ausgewählt und geladen werden.


Funktionen

  • Berechnung von Indikatoren auf jedem ausgewählten Zeitrahmen, einschließlich benutzerdefinierter Sekunden, Minuten und Stunden

  • Konfigurierbare Anzahl von Balken, die für die Berechnung der Indikatoren verwendet werden

  • Optionale Anzeige von Trendindikatorinformationen über die Kommentarfunktion

  • Kompatibilität mit den meisten Standard-MQL5-Indikatoren

  • Fähigkeit, Indikatoren auf einem Diagramm zu schichten, ohne sich gegenseitig zu stören


Unterstützte Indikatoren

  • Trend-Indikatoren:

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, benutzerdefinierter gleitender Durchschnitt, ATR, ADX, ADXW, ASI, Preiskanal

  • Oszillatoren:

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

  • Volatilität und Bänder:

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Preiskanal

  • Muster-Indikatoren:

Fraktale, Zickzack, Zickzackfarbe

  • Volumen-basierte Indikatoren:

Volumina, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index


Eingabe-Parameter

  • Anzahl der zurückzublickenden Balken (Standard: 256)
    Legt fest, wie viele Balken für die Berechnung des Indikators verwendet werden.

  • Zeitrahmen (Standardwert: Minuten)
    Wählt den Berechnungszeitrahmen aus: Sekunden, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat oder Aktuell.

  • Sekunden für sekundenbasierte Zeitrahmen (Standardwert: 60)
    Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Sekunden eingestellt ist.

  • Minuten für einen minutenbasierten Zeitrahmen (Standard: 1)
    Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Minuten eingestellt ist.

  • Stunden für einen stundenbasierten Zeitrahmen (Standard: 1)
    Wird verwendet, wenn der Zeitrahmen auf Stunden eingestellt ist.

  • Informationen über Comment() anzeigen (Standardwert: false)
    Aktiviert oder deaktiviert die Textausgabe im Chart.

  • Indikatorauswahl (Standardwert: Volumes)
    Wählt aus, welcher Indikator geladen wird.

Hinweise zur Verwendung

  • Der Indikator wird mit der Standard-Drag-and-Drop-Methode an den Chart angehängt.

  • Die Eingabeparameter können angepasst werden, nachdem der Indikator geladen wurde.

  • Visuelle Eigenschaften wie Farben und Linienstile können nach dem Laden des Indikators mit den Standardeinstellungen des Indikators geändert werden.

  • Einige Indikatoren benötigen eine Aufwärmphase. Um konsistente Ergebnisse zu erzielen, überprüfen Sie die Ausrichtung mit den Standardindikatoren unter Verwendung von Standardzeitrahmen.

Zusammenfassung

Multi Timeframe Indicators in Seconds bietet eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Standard-MQL5-Indikatoren, die auf verschiedenen Timeframes, einschließlich sekundenbasierter Intervalle, berechnet wurden, in einem einzigen Chart anzuzeigen. Das Produkt unterstützt konfigurierbare Zeitrahmen und Parameter und wurde für Benutzer entwickelt, die die Visualisierung von Multi-Timeframe-Indikatoren in einem Arbeitsbereich benötigen.


    Empfohlene Produkte
    Proxy OrderFlow MT5
    Vincent Jose Proenca
    Indikatoren
    Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
    Advanced Trading Chaos
    Sergei Gurov
    5 (1)
    Indikatoren
    Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
    Visual River Flow Divergence Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indikatoren
    Einführung in den River Flow Divergence Indicator Sind Sie bereit, Ihr Handelspotenzial freizusetzen? Lernen Sie den River Flow Divergence Indicator kennen, ein leistungsfähiges Instrument, das Ihnen hilft, Markttrends und -umkehrungen mit Präzision zu steuern. Dieser Indikator ist auf Händler zugeschnitten, die ihre Strategien feinabstimmen und die Kontrolle über ihren Erfolg übernehmen möchten. Hinweis: Dieser Indikator ist nicht von Haus aus optimiert. Er wurde für Sie entwickelt, damit Sie
    Volality Index Scalper
    Lesedi Oliver Seilane
    5 (1)
    Indikatoren
    Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
    Multi Pivot Indicator MT5
    Ata Dandul
    Indikatoren
    Multi-Pivot-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug MULTI PIVOT PRO-INDIKATOR Professioneller Multi-Pivot-Indikator für MT4 5-in-1 Pivot-Indikator Professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 4 ENGLISCH TÜRKÇE Multi-Pivot-Indikator PRO Klassisch Fibonacci Camarilla Woodie DM Was ist der Multi Pivot Indikator? Multi Pivot Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das 5 verschiedene Pivot-Berechnungsmethoden auf Ihren MetaTrader 4-Charts anzeigt. Pivot-Punkte
    Scalper Pivot
    Yosi Malatta Madsu
    Indikatoren
    Scalper Pivot erkennt respektable kleine Umkehrbereiche, die zur Markierung wiederholbarer Gelegenheitsfenster verwendet werden können. Für den Zeitrahmen M1. Einrichtung/Eingaben: Stellen Sie zunächst einen Pip auf den Preis ein, z. B. EURUSD auf 0,0001, USDJPY auf 0,01 oder XAUUSD auf 0,1. Oder wählen Sie AUTO für die automatische Erkennung gängiger Symbole. Legen Sie die minimale und maximale Spanne für Pips fest. Wenn Sie einen Skalp zwischen 10 und 20 Pips wünschen, stellen Sie diese auf 1
    Arrow Micro Scalper MT5
    Vitalyi Belyh
    Indikatoren
    Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
    Spike Hunter Boom Crash
    Dawid Aaron Zinserling
    Indikatoren
    Es scheint, dass Sie Informationen zu einem Handelsindikator namens SPIKE HUNTER für Boom- und Crash-Märkte bereitgestellt haben. Darüber hinaus haben Sie spezifische Anweisungen zur Verwendung des Indikators genannt, einschließlich Kauf- und Verkaufssignalen, Auswahl des Index, Kerzen-Timer, Unterstützungs- und Widerstandsmerkmalen sowie Benachrichtigungen. Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich keine Downloads durchführen oder mit externen Tools interagieren kann, und ich habe keine Möglichke
    Basic Support and Resistance MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    Indikatoren
    Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
    Pro Smart Spread Timer
    Daiki Watanabe
    Indikatoren
    Verlieren Sie kein Geld mehr durch plötzliche Spread-Ausweitungen. In modernen volatilen Märkten (insbesondere Gold und Kryptowährungen) können sich die Spreads innerhalb von Sekunden verdoppeln. Manuelle Spread Timer sind veraltet und lästig zu konfigurieren. Der Pro Smart Spread Timer (Pro SST) löst dieses Problem mit der "Zero Config Technology" . Legen Sie ihn einfach auf einen beliebigen Chart. Er analysiert automatisch die letzten 100 Balken, lernt den "normalen" Spread für das jeweilig
    PipFinite Trend PRO MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    4.84 (557)
    Indikatoren
    Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
    PipFinite Strength Meter MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (2)
    Indikatoren
    Wie kann man feststellen, ob der Markt stark oder schwach ist? Strength Meter verwendet einen adaptiven Algorithmus, der die Stärke der Preisbewegung in 4 wichtigen Levels erkennt! Dieser leistungsstarke Filter gibt Ihnen die Möglichkeit, Setups mit der größten Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Merkmale Universelle Kompatibilität zu verschiedenen Handelssystemen Fortschrittliche Analyse in 4 Stufen kategorisiert Level 1 (Schwach) - Zeigt uns an, dass wir WARTEN sollten. Dies hilft, falsche Bewe
    ChangePeriod MT5
    Kazuya Yamaoka
    Indikatoren
    Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
    Boom and crash arrow
    Tshivhidzo Moss Mbedzi
    Indikatoren
    Dieser Indikator basiert auf einer fortschrittlichen Strategie, die in erster Linie für den Handel mit Spikes bei Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Komplexe Algorithmen wurden implantiert, um nur hochwahrscheinliche Einstiege zu erkennen. Er warnt vor potenziellen Kauf- und Verkaufseinstiegen. Für den Handel mit Spikes im Deriv- oder Binär-Broker nehmen Sie nur Buy Boom- und Sell Cash-Alarme. Es wurde für 5-Minuten-Zeitrahmen optimiert. der Indikator wird Ihnen sagen, wo zu verkaufen und
    PipFinite Energy Beam MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    Indikatoren
    Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Energiestrahl mit Swing Control Strat
    Volume Profile V6
    Andrey Kolesnik
    4.67 (3)
    Indikatoren
    Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
    Laguerre SuperTrend Clouds MT5
    Libertas LLC
    Indikatoren
    Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
    Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    Indikatoren
    Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
    Gann Square of 144 for MT5
    Taras Slobodyanik
    5 (5)
    Indikatoren
    Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (ode
    Institutional Trading Zones
    Clemence Benjamin
    Indikatoren
    Traden Sie wie die Großen! ITZ ist das ultimative Tool für Trader, die sich an institutionellen Bewegungen orientieren möchten. Es informiert Sie über ein- und ausgehende Marktsitzungen und nutzt hochoptimierte Strategien für Sitzungssignale. Hauptfunktionen: Multiwährungsunterstützung – Handeln Sie mühelos mit verschiedenen Vermögenswerten. Optimiert für M1- bis M30-Zeiträume – Ideal für Scalper und Daytrader. 3 leistungsstarke Signalstrategien – Entwickelt für Trades mit hoher Wahrscheinli
    Multi MACD MT5
    Vladimir Pokora
    Indikatoren
    Dieses Tool überwacht die MACD-Indikatoren auf allen Zeitrahmen in den ausgewählten Märkten. Zeigt eine Tabelle mit Signalen zum Öffnen eines KAUFEN-Geschäfts (grün) oder VERKAUFEN (rot) an. Sie können die Bedingungen für das Signal festlegen. Sie können problemlos Marktnamen/Symbole hinzufügen oder löschen. Wenn die Bedingungen für die Eröffnung eines Handels auf mehreren Zeitrahmen erfüllt sind, können Sie per E-Mail oder Telefon benachrichtigt werden (entsprechend den Einstellungen im MT5-Men
    Gold Indicator MT5
    MQL TOOLS SL
    Indikatoren
    Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
    PipFinite Razor Scalper MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    2 (1)
    Indikatoren
    Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Razor Scalper mit Trend Laser Strateg
    TradeAssistant Pro
    Black Panther AI
    Indikatoren
    TRADE ASSISTANT PRO - Ihr ultimativer Begleiter für den manuellen Handel TRADE ASSISTANT PRO ist ein leistungsfähiges All-in-One-Handelswerkzeug für manuelle Händler, die Wert auf Präzision, Kontrolle und Effizienz legen. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie brauchen, um schnellere und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe & Multi-Symbol-Anzeige Überwachen Sie mehrere Paare und Tim
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Indikatoren
    Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
    US30NinjaMT5
    Satyaseelan Shankarananda Moodley
    Indikatoren
    US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
    Maximum Trend Arrows OT MT5
    Mulweli Valdaz Makulana
    Indikatoren
    NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
    Integrated Dashboard Scanner
    Krzysztof Janusz Stankiewic
    Indikatoren
    Integrierter Dashboard-Scanner - Ihre Markt-Kommandozentrale (v3.74) Kurzbeschreibung Der Integrated Dashboard Scanner überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen Panel aus. Version 3.74 bietet vier Kernmodule, die auf der Handelsstrategie von Dariusz Dargo basieren (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) sowie fünf Zusatzmodule (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, und Memo). Jedes Modul kann unabhängig konfiguriert werden
    Riko Trend mt5
    Nadiya Mirosh
    Indikatoren
    Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
    Visual Silver Turn Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indikatoren
    Verstärken Sie Ihr Trading mit dem Visual Silver Turn Indicator! Der Visual Silver Turn Indicator wurde entwickelt, um entscheidende Wendepunkte im Markt präzise zu identifizieren. Durch die Analyse der Preisaktionsdynamik und der Trendverschiebungen bietet dieser Indikator Händlern ein intuitives Werkzeug, um potenzielle Umkehrzonen und Chancen zu lokalisieren. Der Visual Silver Turn Indicator eignet sich perfekt für Händler, die Einblicke in das Marktverhalten gewinnen möchten, und ist eine u
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indikatoren
    Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indikatoren
    Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
    Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.36 (11)
    Indikatoren
    Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indikatoren
    SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
    Matrix Arrow Indicator MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (17)
    Indikatoren
    Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
    KT Momentum Arrows MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Indikatoren
    Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
    Gann Method Scan MT5
    Elif Kaya
    5 (2)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (2)
    Indikatoren
    Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
    TrendLine PRO MT5
    Evgenii Aksenov
    4.67 (33)
    Indikatoren
    Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
    Shock Pullback
    Suleiman Alhawamdah
    5 (1)
    Indikatoren
    Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
    Weitere Produkte dieses Autors
    Multi Timeframe Chart in Seconds
    Tshidiso Ephraim Mpakanyane
    5 (1)
    Indikatoren
    Multi Timeframe Chart in Seconds ist ein Indikator, der es Händlern ermöglicht, Kursdaten, die aus benutzerdefinierten Zeitrahmen berechnet wurden, direkt in einem einzigen Chart zu visualisieren. Der Indikator unterstützt sekunden-, minuten- und stundenbasierte Berechnungen und zeigt die daraus resultierende Preisaktion als farbige Kerzen auf dem aktiven Chart an. Der Indikator fasst Kursdaten aus nicht standardmäßigen oder höheren/niedrigeren Zeitrahmen zusammen und stellt sie in der aktuellen
    FREE
    Pip Rounded Candles
    Tshidiso Ephraim Mpakanyane
    Indikatoren
    PipRoundedCandles rundet OHLC-Kurse auf das nächste Pip-Intervall ab und zeigt farbcodierte Kerzen an, was Händlern hilft, wichtige Kursniveaus für bessere Ein- und Ausstiegsentscheidungen schnell zu erkennen. Eigenschaften: Rundet OHLC-Kurse auf die nächsten N Pips. Farbcodierte Kerzen: bullish und bearish. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Einstellbare Pip-Rundung. Nicht wiederholende, leichtgewichtige Echtzeit-Updates. Parameter: Parameter Voreinstellung Beschreibung Preis auf d
    FREE
    Trade History on Chart
    Tshidiso Ephraim Mpakanyane
    Utilitys
    Trade History on Chart ist ein einfacher Utility-Indikator, der den Gewinn, die Dauer, das Volumen und andere Handelseigenschaften eines abgeschlossenen Handels aus der Historie anzeigt. Eigenschaften: Filtern Sie die Historie, um nur Gewinne oder Verluste des Handels anzuzeigen. Anzeige der Haltezeit des Handels. Kumulieren Sie die Gewinne auf Basis von täglich, wöchentlich usw. Umschalten auf die Anzeige nur von Textfeldern. Ändern Sie die Textfarben. Schnell und benutzerfreundlich.
    FREE
