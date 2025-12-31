Basket Toolkit

Basket Toolkit ist ein professionelles Multi-Symbol-Handels- und Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es ermöglicht Händlern das Erkennen, Organisieren, Visualisieren und Kontrollieren von Trades als einheitliche Baskets, mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen und einem übersichtlichen, interaktiven Dashboard.


Hauptmerkmale

1. Multi-Symbol-Korb-Management

    • Erkennen Sie manuelle Trades, EA Trades oder spezifische Trades anhand einer magischen Zahl.
    • Gruppieren Sie Trades von mehreren Symbolen in einheitlichen Körben für eine zentrale Kontrolle.
    • Unterstützt sowohl die vollständige Kontoüberwachung als auch die Verfolgung einzelner Symbole.

2. Erweiterte Risiko- und Handelskontrolle

  • Einheitliche Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und BreakEven auf Basket-Ebene.
  • Einstellbare Risikomodi: Punkte, Prozentsatz oder Geld.
  • Automatische Schließung des Korbs, wenn Gewinn- oder Verlustschwellen erreicht werden.
  • Unterstützung der Mittelwertbildung für SL und TP.

3. Grid & Basket-Automatisierung

  • Optionale Grid-Unterstützung zur intelligenten Verwaltung zusätzlicher Einträge.
  • Erhält die Integrität des Korbs aufrecht und vermeidet übersprungene Positionen oder Inkonsistenzen.

4. Interaktives Dashboard

  • Saubere, professionelle GUI.
  • Globale Aktionen in der obersten Zeile: Schließen Sie alle gewinnbringenden oder verlustbringenden Geschäfte.
  • Basketspezifische Steuerelemente am unteren Rand verankert.
  • Die Liste der aktiven Körbe füllt den Hauptbereich mit auswählbaren Zeilen.
  • Live-Statistiken: Gesamtkörbe, Gesamtgewinn.

5. Sicherheit & Kontoschutz

    • Durchsetzung von Stop-Loss und Maximalgewinn auf Kontoebene.
    • Verhindert versehentliches Überengagement oder unkontrollierte Netzverluste.
    • Intelligente Positionserkennung stellt sicher, dass keine doppelte Verarbeitung stattfindet.


Wesentliche Vorteile

  • Konsolidieren Sie mehrere Trades in einer einzigen handlungsfähigen Ansicht.
  • Reduzieren Sie das Risiko und schützen Sie Ihr Konto automatisch.
  • Verbessern Sie die Effizienz der Handelsüberwachung für den manuellen oder automatisierten Handel.
  • Visuelle, benutzerfreundliche Oberfläche, die mit der Chartgröße skaliert.


Für wen ist dieses Dienstprogramm gedacht?

  • Manuelle Trader, die eine einheitliche Basket-Kontrolle wünschen.
  • Multi-Symbol-Strategien und Portfolios.
  • Grid- oder Averaging-Systeme, die Risikosicherheit auf Kontoebene suchen.


Eingabe-Parameter

Parameter Voreinstellung Beschreibung
Risiko-Modus Punkte - Legt fest, wie das Risiko für jeden Korb berechnet wird.
Optionen:
- Punkte - Risiko wird in Punkten gemessen
- Prozentsatz - Risiko wird in % des Kontosaldos gemessen (%)
- Geld - Risiko wird in Kontowährung gemessen ($)
Losgröße 0.10 Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn die manuelle Losgröße ausgewählt ist.
Schlupf 5 Maximal zulässiger Slippage in Punkten für die Handelsausführung.
Grid- und Basket-Risikoeinstellungen (zum Deaktivieren auf 0 setzen)
Grid-Schritt 0 Abstand zwischen den Rasterstufen in Punkten/Prozentsätzen/Geld.
Korb StopLoss 0 Auf der Basket-Ebene angewendeter StopLoss in Punkten/Prozentsatz/Geld.
Korb TakeProfit 0 Auf Basket-Ebene angewandter Take Profit in Punkten/Prozent/Geld.
Nachlaufender Stop 0 Trailing-Stop-Abstand für den Basket.
Trailing-Schritt 0 Schritt für Trailing-Stop-Aktualisierungen.
Kontoschutz (zum Deaktivieren auf 0 setzen)
Maximaler Gewinn 0.0 $ Schließt Korbgeschäfte automatisch, wenn der Gesamtgewinn diesen Wert überschreitet.
Max Verlust 0.0 $ Schließt den Handel im Korb automatisch, wenn der Gesamtverlust diesen Wert überschreitet.
Trade-Erkennung
Manuelle Trades erkennen wahr Ermöglicht die Erkennung und Verwaltung von manuell eröffneten Geschäften.
Erkennung nach magischer Zahl falsch Erkennt nur Abschlüsse mit der exakten magischen Zahl.
Magische Zahl 12345 Magische Zahl, die übereinstimmen soll, wenn Erkennung nach magischer Zahl aktiviert ist.
Optionen für die Mittelwertbildung
Mittelwertbildung für StopLoss falsch Bei der Berechnung von StopLoss den gemittelten Korbpreis verwenden.
Mittelwertbildung für TakeProfit false Bei der Berechnung des TakeProfit wird der gemittelte Korbpreis verwendet.
BreakEven-Optionen
Basket BreakEven aktivieren false Passt den StopLoss des Korbs automatisch an den Break-Even an, wenn er profitabel ist.
Gebietsschema & Allgemein
Sprache der Schnittstelle LOKALE_ENG Sprache, die in der EA-Schnittstelle und den Protokollen verwendet wird.
Symbole "" Kommagetrennte Liste der zu überwachenden Symbole. Leer lassen ("") für das aktuelle Chart-Symbol.


Zukünftige Updates

  • Volle Multi-Symbol-Unterstützung - derzeit teilweise, wird alle überwachten Symbole unterstützen.
  • Persistentes Laden/Speichern des Panels - speichert Ihr Layout und Ihre Einstellungen zwischen den Sitzungen.
  • Farben und Themen für das Panel - passen Sie die Oberfläche für eine bessere Sichtbarkeit und Präferenz an.
  • Erweiterte Handelserkennungsoptionen - einschließlich magischer Zahlenpräfixe, Suffixe und kommentarbasierter Erkennung.
  • Korb-Erweiterung aus der Listenansicht - Möglichkeit, jeden Korb in einem separaten Panel zu öffnen, das einzelne Positionen anzeigt.


Zusammenfassung

  • Das Basket Toolkit eröffnet keine Trades automatisch - es verwaltet bestehende Trades.
  • Entwickelt, um neben anderen EAs oder dem manuellen Handel zu arbeiten.
  • Grid- und Averaging-Funktionen sind optional und pro Basket konfigurierbar.
Weitere Produkte dieses Autors
Multi Timeframe Chart in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
5 (1)
Indikatoren
Multi Timeframe Chart in Seconds ist ein Indikator, der es Händlern ermöglicht, Kursdaten, die aus benutzerdefinierten Zeitrahmen berechnet wurden, direkt in einem einzigen Chart zu visualisieren. Der Indikator unterstützt sekunden-, minuten- und stundenbasierte Berechnungen und zeigt die daraus resultierende Preisaktion als farbige Kerzen auf dem aktiven Chart an. Der Indikator fasst Kursdaten aus nicht standardmäßigen oder höheren/niedrigeren Zeitrahmen zusammen und stellt sie in der aktuellen
FREE
Trade History on Chart
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Utilitys
Trade History on Chart ist ein einfacher Utility-Indikator, der den Gewinn, die Dauer, das Volumen und andere Handelseigenschaften eines abgeschlossenen Handels aus der Historie anzeigt. Eigenschaften: Filtern Sie die Historie, um nur Gewinne oder Verluste des Handels anzuzeigen. Anzeige der Haltezeit des Handels. Kumulieren Sie die Gewinne auf Basis von täglich, wöchentlich usw. Umschalten auf die Anzeige nur von Textfeldern. Ändern Sie die Textfarben. Schnell und benutzerfreundlich.
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indikatoren
PipRoundedCandles rundet OHLC-Kurse auf das nächste Pip-Intervall ab und zeigt farbcodierte Kerzen an, was Händlern hilft, wichtige Kursniveaus für bessere Ein- und Ausstiegsentscheidungen schnell zu erkennen. Eigenschaften: Rundet OHLC-Kurse auf die nächsten N Pips. Farbcodierte Kerzen: bullish und bearish. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Einstellbare Pip-Rundung. Nicht wiederholende, leichtgewichtige Echtzeit-Updates. Parameter: Parameter Voreinstellung Beschreibung Preis auf d
FREE
Multi Timeframe Indicators in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indikatoren
Multi Timeframe Indicators in Seconds ist ein Paket, das die meisten Standardindikatoren in MQL5/Indicators/Examples/ enthält. Diese Indikatoren sind so angepasst, dass sie Multi-Timeframe-Berechnungen unterstützen, einschließlich sekundenbasierter und benutzerdefinierter Timeframes. Das Produkt ermöglicht die Anzeige mehrerer Indikatoren, die auf verschiedenen Zeitrahmen berechnet wurden, in einem einzigen Diagramm. Der Lader-Indikator wird verwendet, um den gewünschten Indikator und den Berech
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension