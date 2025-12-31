Basket Toolkit

Multi Timeframe Chart in Seconds ist ein Indikator, der es Händlern ermöglicht, Kursdaten, die aus benutzerdefinierten Zeitrahmen berechnet wurden, direkt in einem einzigen Chart zu visualisieren. Der Indikator unterstützt sekunden-, minuten- und stundenbasierte Berechnungen und zeigt die daraus resultierende Preisaktion als farbige Kerzen auf dem aktiven Chart an. Der Indikator fasst Kursdaten aus nicht standardmäßigen oder höheren/niedrigeren Zeitrahmen zusammen und stellt sie in der aktuellen

FREE