Basket Toolkit
- Utilitys
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 16
Basket Toolkit ist ein professionelles Multi-Symbol-Handels- und Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es ermöglicht Händlern das Erkennen, Organisieren, Visualisieren und Kontrollieren von Trades als einheitliche Baskets, mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen und einem übersichtlichen, interaktiven Dashboard.
Hauptmerkmale
1. Multi-Symbol-Korb-Management
- Erkennen Sie manuelle Trades, EA Trades oder spezifische Trades anhand einer magischen Zahl.
- Gruppieren Sie Trades von mehreren Symbolen in einheitlichen Körben für eine zentrale Kontrolle.
- Unterstützt sowohl die vollständige Kontoüberwachung als auch die Verfolgung einzelner Symbole.
2. Erweiterte Risiko- und Handelskontrolle
- Einheitliche Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und BreakEven auf Basket-Ebene.
- Einstellbare Risikomodi: Punkte, Prozentsatz oder Geld.
- Automatische Schließung des Korbs, wenn Gewinn- oder Verlustschwellen erreicht werden.
- Unterstützung der Mittelwertbildung für SL und TP.
3. Grid & Basket-Automatisierung
- Optionale Grid-Unterstützung zur intelligenten Verwaltung zusätzlicher Einträge.
- Erhält die Integrität des Korbs aufrecht und vermeidet übersprungene Positionen oder Inkonsistenzen.
4. Interaktives Dashboard
- Saubere, professionelle GUI.
- Globale Aktionen in der obersten Zeile: Schließen Sie alle gewinnbringenden oder verlustbringenden Geschäfte.
- Basketspezifische Steuerelemente am unteren Rand verankert.
- Die Liste der aktiven Körbe füllt den Hauptbereich mit auswählbaren Zeilen.
- Live-Statistiken: Gesamtkörbe, Gesamtgewinn.
5. Sicherheit & Kontoschutz
- Durchsetzung von Stop-Loss und Maximalgewinn auf Kontoebene.
- Verhindert versehentliches Überengagement oder unkontrollierte Netzverluste.
- Intelligente Positionserkennung stellt sicher, dass keine doppelte Verarbeitung stattfindet.
Wesentliche Vorteile
- Konsolidieren Sie mehrere Trades in einer einzigen handlungsfähigen Ansicht.
- Reduzieren Sie das Risiko und schützen Sie Ihr Konto automatisch.
- Verbessern Sie die Effizienz der Handelsüberwachung für den manuellen oder automatisierten Handel.
- Visuelle, benutzerfreundliche Oberfläche, die mit der Chartgröße skaliert.
Für wen ist dieses Dienstprogramm gedacht?
- Manuelle Trader, die eine einheitliche Basket-Kontrolle wünschen.
- Multi-Symbol-Strategien und Portfolios.
- Grid- oder Averaging-Systeme, die Risikosicherheit auf Kontoebene suchen.
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|Risiko-Modus
|Punkte -
|Legt fest, wie das Risiko für jeden Korb berechnet wird.
Optionen:
- Punkte - Risiko wird in Punkten gemessen
- Prozentsatz - Risiko wird in % des Kontosaldos gemessen (%)
- Geld - Risiko wird in Kontowährung gemessen ($)
|Losgröße
|0.10
|Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn die manuelle Losgröße ausgewählt ist.
|Schlupf
|5
|Maximal zulässiger Slippage in Punkten für die Handelsausführung.
|Grid- und Basket-Risikoeinstellungen (zum Deaktivieren auf 0 setzen)
|Grid-Schritt
|0
|Abstand zwischen den Rasterstufen in Punkten/Prozentsätzen/Geld.
|Korb StopLoss
|0
|Auf der Basket-Ebene angewendeter StopLoss in Punkten/Prozentsatz/Geld.
|Korb TakeProfit
|0
|Auf Basket-Ebene angewandter Take Profit in Punkten/Prozent/Geld.
|Nachlaufender Stop
|0
|Trailing-Stop-Abstand für den Basket.
|Trailing-Schritt
|0
|Schritt für Trailing-Stop-Aktualisierungen.
|Kontoschutz (zum Deaktivieren auf 0 setzen)
|Maximaler Gewinn
|0.0 $
|Schließt Korbgeschäfte automatisch, wenn der Gesamtgewinn diesen Wert überschreitet.
|Max Verlust
|0.0 $
|Schließt den Handel im Korb automatisch, wenn der Gesamtverlust diesen Wert überschreitet.
|Trade-Erkennung
|Manuelle Trades erkennen
|wahr
|Ermöglicht die Erkennung und Verwaltung von manuell eröffneten Geschäften.
|Erkennung nach magischer Zahl
|falsch
|Erkennt nur Abschlüsse mit der exakten magischen Zahl.
|Magische Zahl
|12345
|Magische Zahl, die übereinstimmen soll, wenn Erkennung nach magischer Zahl aktiviert ist.
|Optionen für die Mittelwertbildung
|Mittelwertbildung für StopLoss
|falsch
|Bei der Berechnung von StopLoss den gemittelten Korbpreis verwenden.
|Mittelwertbildung für TakeProfit
|false
|Bei der Berechnung des TakeProfit wird der gemittelte Korbpreis verwendet.
|BreakEven-Optionen
|Basket BreakEven aktivieren
|false
|Passt den StopLoss des Korbs automatisch an den Break-Even an, wenn er profitabel ist.
|Gebietsschema & Allgemein
|Sprache der Schnittstelle
|LOKALE_ENG
|Sprache, die in der EA-Schnittstelle und den Protokollen verwendet wird.
|Symbole
|""
|Kommagetrennte Liste der zu überwachenden Symbole. Leer lassen ("") für das aktuelle Chart-Symbol.
|
Zukünftige Updates
Zusammenfassung
- Das Basket Toolkit eröffnet keine Trades automatisch - es verwaltet bestehende Trades.
- Entwickelt, um neben anderen EAs oder dem manuellen Handel zu arbeiten.
- Grid- und Averaging-Funktionen sind optional und pro Basket konfigurierbar.