Multi Timeframe Chart in Seconds
- インディケータ
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 27 12月 2025
Multi Timeframe Chart in Seconds は、トレーダーがカスタム時間枠の価格データを単一のチャート上で可視化できるインジケーターです。秒、分、時間単位の計算をサポートし、結果の価格変動をカラーローソク足として表示します。
非標準または上位/下位時間枠のデータを集計し、現在のチャート環境で正確にレンダリングするため、複数チャートを開く必要がありません。
対象ユーザー
単一のチャート上で異なる時間枠の価格動向を確認したいトレーダー向けです。秒、分、時間単位で市場構造を分析する際に便利です。
追加リソース
非標準チャートにインジケーターを追加したい場合は、こちらの製品をご覧ください：
Multi Timeframe Indicators in Seconds
MQL5/Indicators/Examples/ にある多くのデフォルトカスタムインジケーターをまとめ、マルチタイムフレーム計算に対応しています。
付属の ローダーインジケーター で、希望のインジケーターと時間枠を選択できます。標準/非標準時間枠（秒、分、時間）をサポートしています。
使い方
マルチタイムフレーム表示: 上位、下位、カスタム時間枠のデータをカラーローソク足で表示できます。
秒・カスタム時間枠: 秒、分、時間の集計をサポート。
単一チャート: 現在のチャート上で直接表示し、比較可能。
チャートタイプ選択: Standard と Heiken Ashi をサポート。
主な機能
• カスタム秒・分・時間のデータ集計
• 統合された時間枠管理
• 計算安定のためのルックバック範囲設定
• Standard および Heiken Ashi 対応
• オプションで別ウィンドウ表示
• 他のインジケーターに干渉せずクリーンに表示
入力パラメータ
|パラメータ
|デフォルト
|説明
|Lookback Bars
|256
|カスタム時間枠のデータを作成する元のバー数（256–1024）
|Timeframe
|Seconds
|計算時間枠: 秒, 分, 時間
|Seconds
|60
|TimeframeがSecondsの場合に使用
|Minutes
|1
|TimeframeがMinutesの場合に使用
|Hours
|1
|TimeframeがHoursの場合に使用
|Chart Type
|Standard
|Standard または Heiken Ashi
|Separate Window
|false
|有効にすると別ウィンドウに表示
|Candle Colors
|—
|陽線・陰線の色をカスタマイズ可能
概要
Multi Timeframe Chart in Seconds は、秒・分・時間のカスタム時間枠を単一のチャートで表示でき、時間枠を切り替えずに正確なマルチタイムフレーム分析が可能です。
Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.