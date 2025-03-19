Multi Timeframe Chart in Seconds は、トレーダーがカスタム時間枠の価格データを単一のチャート上で可視化できるインジケーターです。秒、分、時間単位の計算をサポートし、結果の価格変動をカラーローソク足として表示します。

非標準または上位/下位時間枠のデータを集計し、現在のチャート環境で正確にレンダリングするため、複数チャートを開く必要がありません。

対象ユーザー

単一のチャート上で異なる時間枠の価格動向を確認したいトレーダー向けです。秒、分、時間単位で市場構造を分析する際に便利です。

追加リソース 非標準チャートにインジケーターを追加したい場合は、こちらの製品をご覧ください： Multi Timeframe Indicators in Seconds

https://www.mql5.com/en/market/product/158101 MQL5/Indicators/Examples/ にある多くのデフォルトカスタムインジケーターをまとめ、マルチタイムフレーム計算に対応しています。 付属の ローダーインジケーター で、希望のインジケーターと時間枠を選択できます。標準/非標準時間枠（秒、分、時間）をサポートしています。

使い方

マルチタイムフレーム表示: 上位、下位、カスタム時間枠のデータをカラーローソク足で表示できます。

秒・カスタム時間枠: 秒、分、時間の集計をサポート。

単一チャート: 現在のチャート上で直接表示し、比較可能。

チャートタイプ選択: Standard と Heiken Ashi をサポート。

主な機能

• カスタム秒・分・時間のデータ集計

• 統合された時間枠管理

• 計算安定のためのルックバック範囲設定

• Standard および Heiken Ashi 対応

• オプションで別ウィンドウ表示

• 他のインジケーターに干渉せずクリーンに表示

入力パラメータ

パラメータ デフォルト 説明 Lookback Bars 256 カスタム時間枠のデータを作成する元のバー数（256–1024） Timeframe Seconds 計算時間枠: 秒, 分, 時間 Seconds 60 TimeframeがSecondsの場合に使用 Minutes 1 TimeframeがMinutesの場合に使用 Hours 1 TimeframeがHoursの場合に使用 Chart Type Standard Standard または Heiken Ashi Separate Window false 有効にすると別ウィンドウに表示 Candle Colors — 陽線・陰線の色をカスタマイズ可能

概要

Multi Timeframe Chart in Seconds は、秒・分・時間のカスタム時間枠を単一のチャートで表示でき、時間枠を切り替えずに正確なマルチタイムフレーム分析が可能です。