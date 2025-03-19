Multi Timeframe Chart in Seconds

5

Multi Timeframe Chart in Seconds — это индикатор, который позволяет трейдерам визуализировать данные цены, рассчитанные на основе пользовательских таймфреймов, прямо на одном графике. Индикатор поддерживает расчёты на основе секунд, минут и часов и отображает полученное ценовое движение в виде цветных свечей на активном графике.

Индикатор агрегирует данные цены с нестандартных или более высоких/низких таймфреймов и точно отображает их в текущей среде графика, исключая необходимость открытия нескольких графиков для сравнения таймфреймов.


Кому предназначен этот индикатор

Индикатор предназначен для пользователей, которым нужно наблюдать за поведением цены на разных таймфреймах в рамках одного графика. Он подходит трейдерам, анализирующим структуру рынка в пределах секунд, минут или часов, и требующим компактного многотаймфреймного представления без переключения периодов графика.


Дополнительные ресурсы

Если вы хотите добавить индикаторы на нестандартный график, рассмотрите связанный продукт:

Multi Timeframe Indicators in Seconds
https://www.mql5.com/en/market/product/158101

Этот продукт представляет собой набор большинства стандартных пользовательских индикаторов, находящихся в MQL5/Indicators/Examples/, адаптированных для поддержки многотаймфреймных расчётов, включая секундные и пользовательские таймфреймы.

Включённый loader-индикатор позволяет выбрать желаемый индикатор и таймфрейм для расчёта. Индикаторы могут быть применены к стандартным или нестандартным таймфреймам, включая секунды, минуты и часы.


Как это работает

Многотаймфреймное отображение
Данные цены, рассчитанные на более высоких, низких или пользовательских таймфреймах, могут отображаться на текущем графике с помощью цветных свечей.

Секундные и пользовательские таймфреймы
Поддерживаются расчёты на основе секунд, минут и часов.

Отображение на одном графике
Ценовое движение на пользовательском таймфрейме отображается напрямую на активном графике, позволяя сравнивать его с текущим таймфреймом.

Выбор типа свечей
Поддерживаются оба режима отображения: Standard и Heiken Ashi.


Основные возможности

• Агрегация и отображение ценовых данных с пользовательских таймфреймов (секунды, минуты или часы)
• Единая система управления таймфреймами с автоматической проверкой
• Настраиваемый диапазон Lookback для стабильности расчётов
• Поддержка типов свечей Standard и Heiken Ashi
• Опциональное отображение в отдельном окне индикатора
• Чистое отображение свечей без вмешательства в другие индикаторы


Параметры ввода

Параметр По умолчанию Описание
Lookback Bars 256 Определяет, сколько баров базового таймфрейма используется для построения данных пользовательского таймфрейма.
Допустимый диапазон: 256–1024.
Timeframe Seconds Выбор режима расчёта таймфрейма:
• Seconds
• Minutes
• Hours
Seconds 60 Используется, когда выбран режим Seconds.
Minutes 1 Используется, когда выбран режим Minutes.
Hours 1 Используется, когда выбран режим Hours.
Chart Type Standard Выбор между стандартными свечами и свечами Heiken Ashi.
Separate Window false Отображает индикатор в отдельном подокне при включении.
Candle Colors Позволяет настроить цвета бычьих и медвежьих свечей.


Итог

Multi Timeframe Chart in Seconds предоставляет возможность визуализировать ценовое движение, рассчитанное на основе пользовательских таймфреймов (секунды, минуты или часы), в рамках одного графика. Индикатор предназначен для трейдеров, которым требуется точное многотаймфреймное отображение свечей без переключения периодов графика, обеспечивая чистый и эффективный рабочий процесс для анализа продвинутых таймфреймов.

Отзывы 2
Camilo Rodriguez
18
Camilo Rodriguez 2025.11.12 22:26 
 

Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.

Ответ на отзыв