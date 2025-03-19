Multi Timeframe Chart in Seconds
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- Версия: 2.0
- Обновлено: 27 декабря 2025
Multi Timeframe Chart in Seconds — это индикатор, который позволяет трейдерам визуализировать данные цены, рассчитанные на основе пользовательских таймфреймов, прямо на одном графике. Индикатор поддерживает расчёты на основе секунд, минут и часов и отображает полученное ценовое движение в виде цветных свечей на активном графике.
Индикатор агрегирует данные цены с нестандартных или более высоких/низких таймфреймов и точно отображает их в текущей среде графика, исключая необходимость открытия нескольких графиков для сравнения таймфреймов.
Кому предназначен этот индикатор
Индикатор предназначен для пользователей, которым нужно наблюдать за поведением цены на разных таймфреймах в рамках одного графика. Он подходит трейдерам, анализирующим структуру рынка в пределах секунд, минут или часов, и требующим компактного многотаймфреймного представления без переключения периодов графика.
Дополнительные ресурсы
Если вы хотите добавить индикаторы на нестандартный график, рассмотрите связанный продукт:
Multi Timeframe Indicators in Seconds
Этот продукт представляет собой набор большинства стандартных пользовательских индикаторов, находящихся в MQL5/Indicators/Examples/, адаптированных для поддержки многотаймфреймных расчётов, включая секундные и пользовательские таймфреймы.
Включённый loader-индикатор позволяет выбрать желаемый индикатор и таймфрейм для расчёта. Индикаторы могут быть применены к стандартным или нестандартным таймфреймам, включая секунды, минуты и часы.
Как это работает
Многотаймфреймное отображение
Данные цены, рассчитанные на более высоких, низких или пользовательских таймфреймах, могут отображаться на текущем графике с помощью цветных свечей.
Секундные и пользовательские таймфреймы
Поддерживаются расчёты на основе секунд, минут и часов.
Отображение на одном графике
Ценовое движение на пользовательском таймфрейме отображается напрямую на активном графике, позволяя сравнивать его с текущим таймфреймом.
Выбор типа свечей
Поддерживаются оба режима отображения: Standard и Heiken Ashi.
Основные возможности
• Агрегация и отображение ценовых данных с пользовательских таймфреймов (секунды, минуты или часы)
• Единая система управления таймфреймами с автоматической проверкой
• Настраиваемый диапазон Lookback для стабильности расчётов
• Поддержка типов свечей Standard и Heiken Ashi
• Опциональное отображение в отдельном окне индикатора
• Чистое отображение свечей без вмешательства в другие индикаторы
Параметры ввода
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Lookback Bars
|256
|Определяет, сколько баров базового таймфрейма используется для построения данных пользовательского таймфрейма.
Допустимый диапазон: 256–1024.
|Timeframe
|Seconds
|Выбор режима расчёта таймфрейма:
• Seconds
• Minutes
• Hours
|Seconds
|60
|Используется, когда выбран режим Seconds.
|Minutes
|1
|Используется, когда выбран режим Minutes.
|Hours
|1
|Используется, когда выбран режим Hours.
|Chart Type
|Standard
|Выбор между стандартными свечами и свечами Heiken Ashi.
|Separate Window
|false
|Отображает индикатор в отдельном подокне при включении.
|Candle Colors
|—
|Позволяет настроить цвета бычьих и медвежьих свечей.
Итог
Multi Timeframe Chart in Seconds предоставляет возможность визуализировать ценовое движение, рассчитанное на основе пользовательских таймфреймов (секунды, минуты или часы), в рамках одного графика. Индикатор предназначен для трейдеров, которым требуется точное многотаймфреймное отображение свечей без переключения периодов графика, обеспечивая чистый и эффективный рабочий процесс для анализа продвинутых таймфреймов.
