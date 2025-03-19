Multi Timeframe Chart in Seconds

5

Multi Timeframe Chart in Seconds es un indicador que permite visualizar datos de precio de marcos de tiempo personalizados directamente en un solo gráfico. Soporta cálculos en segundos, minutos y horas y muestra la acción del precio como velas de colores.

Agrega datos de marcos de tiempo no estándar o superiores/inferiores y los representa con precisión, evitando abrir múltiples gráficos.


Para quién es

Diseñado para traders que analizan la estructura del mercado en segundos, minutos u horas y necesitan una vista multi-marco de tiempo en un solo gráfico.

Recursos Adicionales

Para agregar indicadores a un gráfico no estándar, vea:

Multi Timeframe Indicators in Seconds
https://www.mql5.com/en/market/product/158101

Incluye la mayoría de indicadores predeterminados en MQL5/Indicators/Examples/, adaptados para multi-marco de tiempo.

El loader permite seleccionar el indicador y el marco de tiempo. Soporta marcos estándar y no estándar, incluyendo segundos, minutos y horas.


Cómo funciona

Multi-Marco: muestra datos de marcos superiores, inferiores o personalizados como velas de colores.

Segundos y Marcos Personalizados: soporta agregación por segundos, minutos y horas.

Un Solo Gráfico: permite comparar con el marco de tiempo actual.

Tipo de Gráfico: soporta Standard y Heiken Ashi.


Funciones

• Agregación de datos de marcos de tiempo personalizados
• Gestión unificada de marcos de tiempo
• Rango de retroceso configurable
• Soporte para velas Standard y Heiken Ashi
• Ventana separada opcional
• Renderizado limpio sin interferir con otros indicadores


Parámetros de Entrada

Parámetro Valor Descripción
Lookback Bars 256 Barras usadas para construir datos personalizados (256–1024).
Timeframe Seconds Modo de cálculo: Seconds, Minutes, Hours
Seconds 60 Usado si Timeframe = Seconds
Minutes 1 Usado si Timeframe = Minutes
Hours 1 Usado si Timeframe = Hours
Chart Type Standard Standard o Heiken Ashi
Separate Window false Mostrar en subventana separada
Candle Colors Personalizar colores alcista/bajista


Resumen

Multi Timeframe Chart in Seconds permite ver acción de precio de segundos, minutos u horas en un solo gráfico, ofreciendo una representación precisa y eficiente para análisis multi-marco de tiempo.

Comentarios 2
Camilo Rodriguez
18
Camilo Rodriguez 2025.11.12 22:26 
 

Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.

Productos recomendados
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
EMA with RSI
Nikita Berdnikov
4.5 (4)
Indicadores
Presentación de EMA + RSI: un indicador de negociación que combina la media móvil exponencial (EMA) y el análisis del índice de fuerza relativa (RSI). El indicador señala la entrada de operaciones con flechas en el gráfico cuando dos EMA se cruzan y el RSI cumple las condiciones especificadas. Inicialmente está optimizado para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal 1H , pero los usuarios pueden personalizarlo para adaptarlo a su estrategia. Características principales: Ajustes flexibles:
FREE
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Indicadores
TransitBlueOcean es un sistema de indicadores que utiliza el patrón de las olas del océano, para ayudar a saber cuándo comprar y cuándo vender. El sistema indicador es muy poderoso como las olas del océano. Únete al canal mql5 para TransitBlueOcean https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean Cómo utilizarlo: Acércate para que aparezca el Océano en tu gráfico. Compra cuando veas las velas, la vela estará por encima de la ola del océano (señal de compra). Vende cuando no veas las velas, la
High Low Trend for MT5
Zhi Xian Hou
Indicadores
Introducción del indicador: El indicador dibuja la línea de tendencia y el histograma, tiene un pequeño retraso en el precio y no tiene funciones futuras, las señales no se desviarán. Cuando el mercado está bajo oscilaciones entre áreas, si el indicador aparece histograma rojo y verde, esta es una zona de precio bajo, si el indicador aparece histograma magenta y amarillo, esta es una zona de precio alto. También se puede utilizar para analizar la tendencia del mercado según la zona de precio a
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Indicador Kijun-Sen Envelope   es una herramienta de seguimiento de tendencias basada en la línea   Kijun-Sen   del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Este indicador crea bandas dinámicas alrededor de Kijun-Sen, formando un canal que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado, posibles reversiones y condiciones de sobrecompra o sobreventa. Características principales: •   Confirmación de tendencias   – ayuda a determinar si el mercado está en tendencia o en fase de consolidación. •
FREE
Fractal breakout level
Gennadiy Stanilevych
Indicadores
Objetivo y funciones del indicador El indicador determina y marca los momentos de cambio de tendencia en el gráfico basándose en la teoría de ruptura de niveles fractales en cualquiera de los marcos temporales analizados. Si una ruptura basada en todas las reglas es válida, aparecerá en el gráfico una línea horizontal con el color correspondiente. Si hay una tendencia alcista, la línea será azul. En la tendencia descendente, la línea será roja. La línea azul es un fuerte nivel de soporte, el ope
FREE
MiniMACD
Kiyoshi Mizu Miyabi Nori
4.8 (10)
Indicadores
Esto es sólo un MACD con múltiples símbolos, múltiples marcos de tiempo y múltiples colores. características. Diferentes símbolos y marcos temporales desde el gráfico principal. Dibuja la línea principal, la línea de señal y el histograma. cada línea se puede borrar. se puede distinguir la subida y la bajada. Debido a las características anteriores, este MACD es adecuado para múltiples alineaciones en un solo gráfico. Se puede utilizar de la misma forma que las MiniCandles.
FREE
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indicadores
Fractal Advanced - muestra los indicadores Fractal y Alligator en el gráfico de precios. Dispone de amplias opciones de configuración y personalización. También está equipado con alertas y un sistema de teclas de acceso rápido. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. El indicador no llena todo el gráfico de fractales, sino que permite mostrar sólo las señales relevantes. 2. El número de fractales se ajusta desplazando el ratón mientras se mantiene pulsada la tec
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
Indicadores
En el dinámico mundo de los mercados financieros, adelantarse a los acontecimientos es primordial. Los operadores e inversores necesitan herramientas sofisticadas para analizar las tendencias del mercado, tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus estrategias. Presentamos el Indicador de Media Móvil de Acumulación/Distribución (MAAD), una potente herramienta diseñada para proporcionar señales perspicaces para navegar por las complejidades del panorama financiero. Características
Matrix Series Trends
Sathya Prasath R
Indicadores
El indicador "Matrix Series" es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles zonas de soporte y resistencia mediante la visualización de las condiciones de sobrecompra/sobreventa y la dirección de la tendencia utilizando una combinación de datos de precios y parámetros personalizables, incorporando el Commodity Channel Index (CCI) para resaltar posibles puntos de reversión dentro del mercado. Principales características del indicador Matrix Series: Zonas dinámicas : Ca
FREE
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indicadores
Idea La idea es - me parece que exactamente a las 10:00 EURUSD siempre sube. Cómo se puede verificar esto? Este indicador analiza los datos históricos a la misma hora del día durante los últimos N días y muestra: ProbUp - la probabilidad de que después de un determinado número de barras (HorizonBars ) el precio sea más alto; ZEdge - la "fuerza" de la señal = movimiento medio / dispersión. Esto le permite entender: "En el 70% de los casos, después de 3 barras durante esta hora el mercado se mov
FREE
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
Indicadores
Indicador de Sesión MT5: Siga las horas de los mercados globales con precisión Impulse su estrategia de negociación con este indicador de sesión GRATUITO para MetaTrader 5 , diseñado para ayudarle a identificar sin esfuerzo las sesiones de negociación activas en los mercados mundiales. Perfecto para los operadores de divisas, acciones y materias primas, esta herramienta destaca las horas clave del mercado (asiático, europeo, norteamericano y superposiciones) directamente en su gráfico, asegurand
FREE
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual de Flujo de Momento: Descifre la verdadera intención del mercado ¿Está cansado de los indicadores que sólo funcionan en mercados con tendencia y le confunden durante las consolidaciones? ¿Le cuesta distinguir entre una auténtica ruptura del impulso y un movimiento en falso dentro de un mercado oscilante? El indicador Visual Momentum Flow es la solución. Esta herramienta meticulosamente diseñada no se limita a seguir tendencias, sino que interpreta el carácter mismo del mercado,
Moving Polynomial Regression
Loemiro Boholts Busis
Indicadores
Regresión polinómica móvil El indicador Moving Polynomial Regres sion proporciona a los operadores un método estadísticamente sólido y adaptable para identificar la verdadera tendencia, predecir los cambios inmediatos de impulso y filtrar el ruido del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que simplemente se retrasan con respecto al precio, esta herramienta ajusta una curva polinómica óptima al mercado, proporcionándole una visión dinámica y predictiva de la acción del pre
FREE
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere el poder de la dinámica del mercado con el indicador Vortex! El Indicador Visual Vortex es su herramienta avanzada para descifrar las tendencias del mercado, los retrocesos y los cambios de impulso. Con un precio de $65, este indicador proporciona una visión completa del comportamiento del mercado, pero está diseñado para que usted lo ajuste y optimice de acuerdo con su estrategia única de operaciones. ¿Qué lo hace único? El indicador Vortex se basa en una estrategia que identifica los
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
Indicadores
Indicador RSI con Bandas de Bollinger: Maximice su tasa de ganancias con precisión y estrategias de trading avanzadas Lleve sus operaciones al siguiente nivel con el Indicador RSI combinado con las Bandas de Bollinger. Personalice el periodo del RSI, la media móvil de la banda y la desviación para adaptar el indicador a sus estrategias únicas. Si lo desea, también ofrecemos la posibilidad de personalizar o crear indicadores a medida para satisfacer mejor sus necesidades de negociación.
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indicadores
"2nd To NoneFX Scalper" es un indicador de gran alcance que se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. La precisión es de entre 90% - 95% puede ser más. El indicador es 100% no repaint por lo que no repaint en absoluto. Cuando la flecha sale, espere a que la vela se cierre y la flecha no se repintará/recalculará o moverá. El indicador funciona con todos los índices de volatilidad, índice de paso, Boom & Crash (500 y 1000) y todos los pares de divisas. Puede cambiar la configuración del indi
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multica
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
Quantum Flux Oscillator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Domine las tendencias del mercado con Quantum Flux Oscillator Desbloquee un nuevo nivel de precisión comercial con el Oscilador de Flujo Quantum, un indicador de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para identificar y capitalizar el impulso del mercado. Deje de adivinar la dirección de la tendencia y comience a tomar decisiones informadas basadas en una herramienta clara, potente y matemáticamente sólida. Por sólo 30 $, puede añadir este oscilador indispensable a su arsenal de trading.
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
"Hemos desarrollado un sistema de señales de trading de alta precisión aplicable a todos los activos en el marco temporal de 15 minutos (M15). Calibrado en función del comportamiento real del precio del oro, este sistema permite a los usuarios operar eficazmente con cada vela, independientemente de las condiciones del mercado, ya sea que el mercado esté en tendencia, moviéndose lateralmente o invirtiéndose. El sistema presenta flechas en tiempo real e indicadores codificados por colores que seña
FREE
Color Gradient Background
Teddy Mutugi Mworia Teddy Mutugi Mworia
Indicadores
Este indicador te permite transformar la apariencia de tu gráfico aplicando una transición suave entre dos colores personalizables para el fondo. Este efecto de degradado llamativo le da a tu gráfico un aspecto fresco y moderno, haciéndolo más atractivo visualmente. El degradado se aplica a todas las ventanas de indicadores que actualmente están en tu gráfico cuando se adjunta el indicador y también afectará a cualquier nueva ventana de indicador que se agregue más tarde. ¡Pruébalo y refresca la
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
El indicador ROMAN5 Time Breakout traza automáticamente los bloques de la ruptura del soporte o resistencia. Permite al usuario elegir la dirección de la operación. Esta utilidad también tiene incorporada la función del aviso sonoro cuando aparece una nueva señal. Aparte, está disponible la función de avisos vía e-mail. Su dirección del e-mail, así como los parámetros del servidor SMTP tienen que estar indicados en los ajustes del terminal MetaTrader 5 (la pestaña "Correo electrónico"). Flecha a
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Otros productos de este autor
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles redondea los precios OHLC al intervalo de pips más cercano y muestra velas codificadas por colores, ayudando a los operadores a visualizar rápidamente los niveles de precios clave para tomar mejores decisiones de entrada y salida. Características: Redondea los precios OHLC a los N pips más cercanos. Velas codificadas por colores: alcistas y bajistas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Redondeo de pips ajustable. No repinta, ligero, actualizaciones en tiempo real.
FREE
Trade History on Chart
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Utilidades
El Historial de Operaciones en el Gráfico es un sencillo indicador de utilidad que muestra el beneficio, la duración, el volumen y otras propiedades de las operaciones cerradas a partir del historial. Características: Filtrar el historial para mostrar sólo las ganancias o pérdidas de la operación. Muestra el tiempo de mantenimiento de la operación. Acumula los beneficios diarios, semanales, etc. Cambiar para mostrar sólo los cuadros de texto. Cambiar los colores del texto. Rápido y fácil de usa
FREE
Multi Timeframe Indicators in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
Multi Timeframe Indicators in Seconds es un conjunto de indicadores personalizados estándar ubicados en MQL5/Indicators/Examples/ , adaptados para cálculos en múltiples marcos temporales, incluidos intervalos basados en segundos y marcos temporales personalizados. Permite mostrar varios indicadores calculados en diferentes marcos temporales dentro de un solo gráfico. La selección del indicador y del marco temporal de cálculo se realiza mediante un indicador cargador. Se admiten marcos temporales
Filtro:
Camilo Rodriguez
18
Camilo Rodriguez 2025.11.12 22:26 
 

Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.

Kran5
454
Kran5 2025.05.10 00:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario