Multi Timeframe Chart in Seconds
- Indicadores
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- Versión: 2.0
- Actualizado: 27 diciembre 2025
Multi Timeframe Chart in Seconds es un indicador que permite visualizar datos de precio de marcos de tiempo personalizados directamente en un solo gráfico. Soporta cálculos en segundos, minutos y horas y muestra la acción del precio como velas de colores.
Agrega datos de marcos de tiempo no estándar o superiores/inferiores y los representa con precisión, evitando abrir múltiples gráficos.
Para quién es
Diseñado para traders que analizan la estructura del mercado en segundos, minutos u horas y necesitan una vista multi-marco de tiempo en un solo gráfico.
Recursos Adicionales
Para agregar indicadores a un gráfico no estándar, vea:
Multi Timeframe Indicators in Seconds
Incluye la mayoría de indicadores predeterminados en MQL5/Indicators/Examples/, adaptados para multi-marco de tiempo.
El loader permite seleccionar el indicador y el marco de tiempo. Soporta marcos estándar y no estándar, incluyendo segundos, minutos y horas.
Cómo funciona
Multi-Marco: muestra datos de marcos superiores, inferiores o personalizados como velas de colores.
Segundos y Marcos Personalizados: soporta agregación por segundos, minutos y horas.
Un Solo Gráfico: permite comparar con el marco de tiempo actual.
Tipo de Gráfico: soporta Standard y Heiken Ashi.
Funciones
• Agregación de datos de marcos de tiempo personalizados
• Gestión unificada de marcos de tiempo
• Rango de retroceso configurable
• Soporte para velas Standard y Heiken Ashi
• Ventana separada opcional
• Renderizado limpio sin interferir con otros indicadores
Parámetros de Entrada
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|Lookback Bars
|256
|Barras usadas para construir datos personalizados (256–1024).
|Timeframe
|Seconds
|Modo de cálculo: Seconds, Minutes, Hours
|Seconds
|60
|Usado si Timeframe = Seconds
|Minutes
|1
|Usado si Timeframe = Minutes
|Hours
|1
|Usado si Timeframe = Hours
|Chart Type
|Standard
|Standard o Heiken Ashi
|Separate Window
|false
|Mostrar en subventana separada
|Candle Colors
|—
|Personalizar colores alcista/bajista
Resumen
Multi Timeframe Chart in Seconds permite ver acción de precio de segundos, minutos u horas en un solo gráfico, ofreciendo una representación precisa y eficiente para análisis multi-marco de tiempo.
Excelente herramienta, estimado. Muy agradecido.