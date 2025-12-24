Tick Flow
- Indikatoren
- Konstantin Chechnev
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
TickFlow ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen.
Dies ist die Version für MetaTrader 4.
Funktionsweise (kurz)
TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen.
Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisierungen: Up/Down-Tick-Zähler, Buy/Sell-Verhältnis, historische Levels und Cluster.
Der Anwender kann Empfindlichkeit und Analysezeitraum in den Einstellungen anpassen. Das Werkzeug trifft keine Handelsentscheidungen — es liefert Daten zur Analyse.
Merkmale
-
Anzeige der Tick-Aktivität pro Kerze (tick counters).
-
Prozentuales Buy/Sell-Verhältnis.
-
Aufbau historischer Unterstützungs- und Widerstandslevel auf Basis von Tick-Volumen.
-
Cluster-Analyse von Preisbereichen (cluster analysis).
-
Flexible Empfindlichkeits-Einstellungen für verschiedene Handelszeiträume (Scalping, Intraday, mittelfristig).
-
Option zum Ein-/Ausblenden der Tick-Historie, um Chart-Überfrachtung zu reduzieren.
-
Lokale Speicherung der angezeigten Daten; keine externen DLLs erforderlich, keine Datenübermittlung an externe Dienste.
Einstellungen (Schlüsselparameter; Parameternamen — in Englisch)
Allgemein
-
NumberOfBarsForAnalysis — wie viele letzte Kerzen analysiert werden sollen (z. B. 5). Mehr = größerer Umfang; weniger = lokalerer Blick.
-
ShowTickActivityHistory — Tick-Aktivität für vergangene Kerzen anzeigen (true/false).
-
NumberOfBarsToDisplay — wie viele Kerzen mit gespeicherter Tick-Historie angezeigt werden sollen.
Anzeige
-
ColorUpTickCounter — Textfarbe des Up-Tick-Zählers.
-
ColorDownTickCounter — Textfarbe des Down-Tick-Zählers.
-
ColorBuySellRatio — Textfarbe für das Buy/Sell-Verhältnis.
Levels und Cluster
-
NumberOfTicksToAnalyze — Anzahl der Ticks für den Aufbau von Unterstützungs-/Widerstandsebenen (siehe unten Vorschlagsbereiche).
-
PriceStepAnalysis — minimaler Preisschritt für die Level-Analyse (kleiner Schritt = detailliertere Level).
-
UseClustering — Cluster-Analyse aktivieren (true/false).
-
ClusterPriceStep — Preisgruppierungsschritt für Cluster (z. B. 0.001 für EURUSD bei 5 Dezimalstellen).
-
NumberOfHistoricalLevels — wie viele vorherige Levels angezeigt werden.
Benachrichtigungen
-
EnableAlerts — Sound-/Text-Benachrichtigungen aktivieren (true/false).
-
AlertPriceDistance — Distanz zum Level, die eine Benachrichtigung auslöst (in Preis-Einheiten; Beispiel für EURUSD 5 Dezimalstellen: 0.0001–0.0002).
Einstellungs-Empfehlungen (Richtwerte)
-
Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 5.000–10.000; kleine Werte für PriceStepAnalysis und ClusterPriceStep .
-
Intraday: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 10.000–20.000; größere Schritte zur Glättung.
-
Mittelfristig: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 20.000–50.000; größere Schritte, breitere Levels.
Dies sind Richtwerte — bitte an Instrument und Liquidität anpassen.