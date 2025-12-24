TickFlow ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen.

Dies ist die Version für MetaTrader 4.

Funktionsweise (kurz)

TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen.

Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisierungen: Up/Down-Tick-Zähler, Buy/Sell-Verhältnis, historische Levels und Cluster.

Der Anwender kann Empfindlichkeit und Analysezeitraum in den Einstellungen anpassen. Das Werkzeug trifft keine Handelsentscheidungen — es liefert Daten zur Analyse.

Merkmale

Anzeige der Tick-Aktivität pro Kerze (tick counters).

Prozentuales Buy/Sell-Verhältnis.

Aufbau historischer Unterstützungs- und Widerstandslevel auf Basis von Tick-Volumen.

Cluster-Analyse von Preisbereichen (cluster analysis).

Flexible Empfindlichkeits-Einstellungen für verschiedene Handelszeiträume (Scalping, Intraday, mittelfristig).

Option zum Ein-/Ausblenden der Tick-Historie, um Chart-Überfrachtung zu reduzieren.

Lokale Speicherung der angezeigten Daten; keine externen DLLs erforderlich, keine Datenübermittlung an externe Dienste.

Einstellungen (Schlüsselparameter; Parameternamen — in Englisch)

Allgemein

NumberOfBarsForAnalysis — wie viele letzte Kerzen analysiert werden sollen (z. B. 5). Mehr = größerer Umfang; weniger = lokalerer Blick.

ShowTickActivityHistory — Tick-Aktivität für vergangene Kerzen anzeigen (true/false).

NumberOfBarsToDisplay — wie viele Kerzen mit gespeicherter Tick-Historie angezeigt werden sollen.

Anzeige

ColorUpTickCounter — Textfarbe des Up-Tick-Zählers.

ColorDownTickCounter — Textfarbe des Down-Tick-Zählers.

ColorBuySellRatio — Textfarbe für das Buy/Sell-Verhältnis.

Levels und Cluster

NumberOfTicksToAnalyze — Anzahl der Ticks für den Aufbau von Unterstützungs-/Widerstandsebenen (siehe unten Vorschlagsbereiche).

PriceStepAnalysis — minimaler Preisschritt für die Level-Analyse (kleiner Schritt = detailliertere Level).

UseClustering — Cluster-Analyse aktivieren (true/false).

ClusterPriceStep — Preisgruppierungsschritt für Cluster (z. B. 0.001 für EURUSD bei 5 Dezimalstellen).

NumberOfHistoricalLevels — wie viele vorherige Levels angezeigt werden.

Benachrichtigungen

EnableAlerts — Sound-/Text-Benachrichtigungen aktivieren (true/false).

AlertPriceDistance — Distanz zum Level, die eine Benachrichtigung auslöst (in Preis-Einheiten; Beispiel für EURUSD 5 Dezimalstellen: 0.0001–0.0002).

Einstellungs-Empfehlungen (Richtwerte)

Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 5.000–10.000; kleine Werte für PriceStepAnalysis und ClusterPriceStep .

Intraday: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 10.000–20.000; größere Schritte zur Glättung.

Mittelfristig: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 20.000–50.000; größere Schritte, breitere Levels.

Dies sind Richtwerte — bitte an Instrument und Liquidität anpassen.







