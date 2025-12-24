Tick Flow

TickFlow ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen.

Dies ist die Version für MetaTrader 4.

Funktionsweise (kurz)

TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen.
Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisierungen: Up/Down-Tick-Zähler, Buy/Sell-Verhältnis, historische Levels und Cluster.
Der Anwender kann Empfindlichkeit und Analysezeitraum in den Einstellungen anpassen. Das Werkzeug trifft keine Handelsentscheidungen — es liefert Daten zur Analyse.

Merkmale

  • Anzeige der Tick-Aktivität pro Kerze (tick counters).

  • Prozentuales Buy/Sell-Verhältnis.

  • Aufbau historischer Unterstützungs- und Widerstandslevel auf Basis von Tick-Volumen.

  • Cluster-Analyse von Preisbereichen (cluster analysis).

  • Flexible Empfindlichkeits-Einstellungen für verschiedene Handelszeiträume (Scalping, Intraday, mittelfristig).

  • Option zum Ein-/Ausblenden der Tick-Historie, um Chart-Überfrachtung zu reduzieren.

  • Lokale Speicherung der angezeigten Daten; keine externen DLLs erforderlich, keine Datenübermittlung an externe Dienste.

Einstellungen (Schlüsselparameter; Parameternamen — in Englisch)

Allgemein

  • NumberOfBarsForAnalysis — wie viele letzte Kerzen analysiert werden sollen (z. B. 5). Mehr = größerer Umfang; weniger = lokalerer Blick.

  • ShowTickActivityHistory — Tick-Aktivität für vergangene Kerzen anzeigen (true/false).

  • NumberOfBarsToDisplay — wie viele Kerzen mit gespeicherter Tick-Historie angezeigt werden sollen.

Anzeige

  • ColorUpTickCounter — Textfarbe des Up-Tick-Zählers.

  • ColorDownTickCounter — Textfarbe des Down-Tick-Zählers.

  • ColorBuySellRatio — Textfarbe für das Buy/Sell-Verhältnis.

Levels und Cluster

  • NumberOfTicksToAnalyze — Anzahl der Ticks für den Aufbau von Unterstützungs-/Widerstandsebenen (siehe unten Vorschlagsbereiche).

  • PriceStepAnalysis — minimaler Preisschritt für die Level-Analyse (kleiner Schritt = detailliertere Level).

  • UseClustering — Cluster-Analyse aktivieren (true/false).

  • ClusterPriceStep — Preisgruppierungsschritt für Cluster (z. B. 0.001 für EURUSD bei 5 Dezimalstellen).

  • NumberOfHistoricalLevels — wie viele vorherige Levels angezeigt werden.

Benachrichtigungen

  • EnableAlerts — Sound-/Text-Benachrichtigungen aktivieren (true/false).

  • AlertPriceDistance — Distanz zum Level, die eine Benachrichtigung auslöst (in Preis-Einheiten; Beispiel für EURUSD 5 Dezimalstellen: 0.0001–0.0002).

Einstellungs-Empfehlungen (Richtwerte)

  • Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 5.000–10.000; kleine Werte für PriceStepAnalysis und ClusterPriceStep .

  • Intraday: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 10.000–20.000; größere Schritte zur Glättung.

  • Mittelfristig: NumberOfTicksToAnalyze ≈ 20.000–50.000; größere Schritte, breitere Levels.
    Dies sind Richtwerte — bitte an Instrument und Liquidität anpassen.



Weitere Produkte dieses Autors
Signal Option
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Signalanzeige für binäre Optionen, die sich auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv einsetzen lässt. Geeignet für kurzfristigen Grid-Handel auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau. Die kostenlose Version funktioniert nur auf dem Währungspaar XAUUSD. Die Vollversion für MetaTrader 5 finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/156185 Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/r
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder — ein Expert Advisor, der sich die vom Benutzer auf dem Chart platzierten Aufwärts-/Abwärtspfeile merkt und bei Wiederholung derselben Bedingungen Handelssignale generiert. Geeignet für Einsteiger und erfahrene Trader, mit einer intuitiven Oberfläche und Funktionen für den automatisierten Handel auf jedem Finanzinstrument. Eine vollständige Version des Multiwährungshandelsberaters für Metatraider 5 ist hier . Hauptmerkmale Einfache Strategieerstellung: Erstellen Sie Hande
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experten
PurrTradeX ist ein Expert Advisor (EA), der es Nutzern ermöglicht, eigene Handelsstrategien basierend auf ihren individuellen Indikatorsignalen zu erstellen und zu testen. Der EA erfasst Signale von manuell platzierten oder automatisch generierten Pfeilen im Chart und nutzt sie zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. Hauptfunktionen Signalaufzeichnung: platzieren Sie Pfeile im Chart, um Kauf- oder Verkaufssignale zu markieren. Der EA speichert die Werte der integrierten Indikatoren (RSI, CCI,
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Correlation Monitor ist ein Indikator zur schnellen Erkennung von Zusammenhängen zwischen Instrumenten: Er hilft, Paare mit starker positiver/negativer Korrelation zu finden, Divergenzen zu erkennen und fundiertere Entscheidungen für Hedging, Pair‑ und Basket‑Trading zu treffen. Meta traider 4. Hauptfunktionen • Korrelationsmatrix und kompakte Liste: zeigt sofort die Stärke der Beziehung zwischen ausgewählten Symbolen; farbliche Kennzeichnung erleichtert das Lesen. • Mini‑Chart des korrelierten
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indikatoren
TickFlow ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen. Dies ist die Version für MetaTrader 5. Funktionsweise (kurz) TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen. Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisier
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experten
Fibonacci MT5 ist ein Expert Advisor zur Automatisierung des Handels auf Basis von Fibonacci-Niveaus. Er bestimmt das Minimum und Maximum der Preise über eine bestimmte Anzahl von Balken, zeichnet Fibonacci-Niveaus und eröffnet Trades, wenn der aktuelle Preis die ausgewählten Niveaus erreicht. Der EA kann im Trend oder gegen den Trend handeln, abhängig von den Parametern. Außerdem können Niveaus für die Schließung von Trades, Risikomanagement und Zeitfilter konfiguriert werden. Besonderheiten Au
Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Signalindikator für Binäroptionen, der auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv eingesetzt wird. Er eignet sich für kurzfristiges Grid-Trading auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau. Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/gleichmäßig“ von Beginn an) und eine Auto-Adaptation basierend auf den Handelsergebnissen, die die Filter an den aktuellen Markt anpasst und dabei Serien von Gewin
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Correlation Monitor ist ein Indikator zur schnellen Erkennung von Zusammenhängen zwischen Instrumenten: Er hilft, Paare mit starker positiver/negativer Korrelation zu finden, Divergenzen zu erkennen und fundiertere Entscheidungen für Hedging, Pair‑ und Basket‑Trading zu treffen. Meta traider 5. Hauptfunktionen • Korrelationsmatrix und kompakte Liste: zeigt sofort die Stärke der Beziehung zwischen ausgewählten Symbolen; farbliche Kennzeichnung erleichtert das Lesen. • Mini‑Chart des korrelierten
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder Pro ist ein MT5 Expert Advisor, der automatisch Signale an ZigZag-Pivot-Punkten sammelt und sie mit zuvor gespeicherten Messwerten von bis zu vier Benutzerindikatoren vergleicht. Wenn die angegebene prozentuale Übereinstimmung erreicht ist, eröffnet er einen Handel in der gewählten Richtung. Es unterstützt manuelles "Training" und automatische Aktualisierungen der Signalbasis. Geeignet für Scalping und für den ruhigen Handel. Fähigkeiten - Automatisieren Sie Ihre Indikato
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Direction Oscillator — Der Indikator übernimmt nicht das Verhalten der Standard-MA/RSI/MACD. Die Signale entstehen aus einem eigenen Preisbewegungs-Modell mit Anti-Impuls-Filterung und Volumenkontrolle . Auf dem Chart erscheinen drei Zustände: Buy / Flat / Sell ; die Signale werden zum Kerzenschluss bestätigt ( ohne Neuzeichnen ), was Tests und Trade-Review vereinfacht. Hauptmerkmale Eigenes Modell statt Standard-Baukasten. Keine Abhängigkeit von klassischen Trend-, Oszillator-, Volatilitäts- od
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Adaptive NeuroMatrix Trend ist ein Preisrichtungs-Indikator, der ein adaptives Matrix-Modell anstelle der üblichen MA/RSI/MACD verwendet. Die Signale werden auf Basis quantitativer Eigenschaften der Kursbewegung und des Volumens gebildet. Im Chart gibt es drei Zustände: Buy / Flat / Sell; die Signale werden erst beim Schlusskurs der Kerze fixiert (kein Repainting), was die Überprüfung und Auswertung der Trades vereinfacht. Wichtigste Funktionen Eigene adaptive Modellierung statt Standard-Indikat
